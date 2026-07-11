¿Dónde ir de tapas en Tarragona? Del Coimbra al Bar La Butifarra: estas son las paradas obligadas

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La barra de un bar llena de tapas.

La barra de un bar llena de tapas. / Pexels / Hert Niks

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José Javier Viera

Tarragona
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Situada en la Costa Daurada, Tarragona capital tiene tanto una importante tradición histórica y cultural como una rica gastronomía. Siendo una de las ciudades más grandes de Catalunya, los bares para ir de tapas no pueden faltar, con una variada oferta para ello.

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Por ello, en esta selección destacamos las cinco mejores opciones para ir de tapas teniendo en cuenta algunos factores como el precio, el servicio o la ubicación.

Bar La Botifarra: tablas y tostadas

Bar La Botifarra

Bar La Botifarra / TripAdvisor

La Botifarra es un bar de tapas ubicado en el centro de Tarragona que presenta una decoración rústica y destaca por sus tapas, tostas o embutidos. Entre su carta, merece la pena degustar las tablas y las tostadas, la especialidad de la casa. Algunas de las más recomendadas son la de mousse de champiñones al ajillo con lomo a la pimienta roja, salsa carbonara y cebolla crujiente o cecina con mousse de queso. Además, tiene una amplia variedad de vinos y postres, donde brilla por encima del resto la tarta de queso.

Abre todos los días de 19:00h a 24:00h, a excepción de los domingos, que lo hace de 20:00h a 24:00h.

“Uno de los mejores bares tradicionales de Catalunya", "Un sitio ideal para ir a cenar” o "Brutal, con todas las letras", afirman los clientes.

10 de Tapas: aperitivos con la bebida

10 de Tapas

10 de Tapas / Gastroranking

Situado en Carrer de Torres Jordi, el 10 de Tapas es un establecimiento con terraza que sirve tapas y raciones caseras. Ofrece una carta muy extensa y pone aperitivos con las bebidas. Entre las tapas más recomendadas se encuentran la tortilla de patata, las croquetas y las patatas bravas. El horario es de 8:15h a 15:30h y de 19:00h a 23:00h, a excepción de los domingos, que abre de 9:00h a 15:00h.

"Totalmente recomendado", "La tortilla de patatas y las croquetas son brutales" o "Tapas de calidad, muy buen ambiente y un trato inmejorable", aseveran los clientes.

Coimbra Tarragona: "una de las mejores bravas de Tarragona"

Coimbra Tarragona

Coimbra Tarragona / Gastroranking

“Para disfrutar del buen comer, del buen beber y de la buena compañía”, es el lema de este restaurante que sirve raciones abundantes elaboradas con productos de calidad. 

Entre sus tapas más populares están los huevos rotos, la ensaladilla, el lagarto con pimientos, el cazón, los chipirones o la morcilla. También ofrece una amplia carta de vinos y deliciosos postres. Destacan la tarta de queso o el pionono.

Abre de martes a sábados de 13:30h a 16:00h y de 20:00h a 24:00h.

“Una de las mejores bravas de Tarragona”, “Un lugar de tapas fantástico en Tarragona” o “De lo mejor de Cataluña”, opinan los clientes

Tárakon: tapas típicas, cerveza, vino, sangría y vermut

Tárakon

Tárakon / TripAdvisor

Tárakon es un bar de tapas situado en la Plaça del Fòrum que cuenta con terraza y se encuentra cerca de los restos de la muralla del antiguo foro romano de Tarragona. Sirve tapas típicas, cerveza, vino, sangría y vermut. Entre su carta destacan las tostadas con pan de cristal, las croquetas, los embutidos y la escalivada.

Lunes, martes, jueves, viernes y sábados abre de 19:00h a 23:00h, mientras que los domingos lo hace de 12:00h a 16:00h y de 19:00h a 23:00h.

"Ideal para tapear", "Tapas exquisitas y todo a un buen precio" o "Uno de la bares con las tapas más ricas de Tarragona", declaran los clientes.

4 Latas Tarragona: bikinis, la especialidad de la casa

4 Latas Tarragona

4 Latas Tarragona / 4 Latas

4 Latas es un lugar idóneo para disfrutar de unas buenas tapas en la Plaça de la Font, una de las plazas más icónicas de Tarragona. Ofrece una amplia variedad de tapas como gilda de boquerón o de anchoa, combo 4 latas -que consta de patatas, olivas, mejillones, boquerones y salsa espinaler-, croquetón de meloso de ternera, patatas bravas, torreznos de Soria, calamares o berenjenas.

En su carta destacan los bikinis de gorgonzola y jamón ibérico, sobrasada o queso brie y miel.

Domingos, lunes, martes y miércoles abre de 12:00h a 1:00h, ampliando la hora de cierre hasta las 2:00h los jueves, viernes y sábados.

"Bikinis excelentes", "Excelente local para tomar algo y tapear" o "Bar de tapeo a tener en cuenta por su calidad y precio razonable", son algunas de las reseñas realizadas por los clientes.

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