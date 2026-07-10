España-Bélgica (Mundial 2026): mejillones a la marinera contra mejillones con patatas fritas. ¿Qué se come en el país centroeuropeo?

La Roja juega este viernes 10 de julio (21.00 horas) los cuartos de final en el Mundial 2026 ante Bélgica en Los Ángeles (EEUU). Comenzó con un empate contra todo pronóstico contra una 'cenicienta' como Cabo Verde (0-0), arrolló luego a Arabia Saudí (4-0) y ganó con dificultades a Uruguay (1-0), antes de ofrecer su mejor versión contra Austria en dieciseisavos de final (3-0) y batir en el minuto 90 a Portugal (1-0) en octavos. Pero hablemos de gastronomía: ¿qué se come en el país centroeuropeo, su próximo rival en el campeonato?

Su plato más icónico son los 'moules-frites' (la traducción literal es 'mejillones-patatas'). Los moluscos se preparan al vapor con vino blanco y apio y se sirven con patatas fritas crujientes, que suelen aparecer como guarnición en muchas otras recetas o acompañadas con mayonesa o cualquier otra salsa porque allí bordan el arte de freírlas para lograr una superficie crujiente que esconde un interior tierno.

Los que busquen platos potentes encontrarán la felicidad en la 'carbonade' (estofado de ternera cocinado a fuego lento con cebolla caramelizada y cerveza negra, que le aporta un característico sabor profundo y agridulce) y el 'waterzooi' (guiso cremoso ligado con nata y yema de huevo que se hace con pescado o pollo, además de verduras como puerro, zanahoria y patata).

Una visita a Bélgica no es completa si no se prueban, además, el conejo con mostaza y cerveza, las endivias gratinadas, sus quesos (más de 80 variedades)...

Un bocadillo llamado 'metralleta'

Si no dispones de mucho presupuesto, el 'street food' siempre es una opción socorrida. En Bélgica, triunfarás pidiendo la 'mitraillette' (en castellano, metralleta) una bocadillo (media 'baguette') relleno de hamburguesa o salchicha, patatas fritas con salsa y ensalada (lechuga, zanahoria, cebolla, tomate…).

Los amantes del dulce disfrutan con el chocolate belga (hay más de 100 tipos), los bombones de praliné, las galletas de especias llamadas 'speculoos' y sus gofres, que pueden ser ligeras al estilo de Bruselas o más contundentes al estilo de Lieja, con azúcar caramelizado.

Para beber, no hay duda: cerveza. El país centroeuropeo es un referente en este terreno. Y si es artesana, mejor todavía. Se elaboran centenares de birras de este tipo en todo el país pero, al no producirse de manera industrial, son muy limitadas y solo las puedes probar en el bar o la abadía que las vende.