"Originales y sabrosísimas": El bar de Barcelona aclamado por sus patatas bravas

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Patatas bravas 'Bárbaras'

Patatas bravas 'Bárbaras' / Restaurante Le Petit de Barcelona

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Alba Zaplana

Barcelona
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Las patatas bravas son la tapa estrella, indispensable, de la gran mayoría de los bares españoles. Su sencillez no las hace aburridas, pues con un poco de creatividad pueden transformarse en algo innovador para el paladar, sin perder su esencia. Un ejemplo de ello son las patatas bravas conocidas como Bárbaras del bar cafetería Le Petit, una joya oculta ubicada en el barrio de l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona.

En el número 136 de la calle Calàbria se encuentra este pequeño y acogedor lugar, decorado como una cafetería parisina. Aunque desde fuera su esencia parece la de una pastelería -y hacen pasteles riquísimos también-, en Le Petit sirven unas de las bravas más sabrosas y únicas de la capital catalana.

Las mejores patatas bravas de España están en estas dos ciudades

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Las patatas Bárbaras (6 euros la ración) surgieron del deseo de innovar de Rafael de Abreu, el dueño de Le Petit, y su equipo: “Después de trabajar en otros lugares y haber probado varias bravas, nos parecían un poco aburridas porque siempre utilizaban la misma salsa”, explica Rafael. Así, cuando abrió su negocio, decidió crear una receta propia en la que “era muy importante que la salsa fuera casera”. Tras varios intentos, dieron con la salsa que buscaban: “No tan picante y con un toque de dulzor”.

Salsa secreta

Algunos ingredientes de la salsa son secretos, aunque Rafael da pistas: “Para el toque picante, utilizamos kimchi. También ponemos tomate seco y miel”. Esta salsa, deliciosa de por sí, se complementa con chistorra, cebolla crujiente y queso parmesano. De ahí viene el nombre de la tapa, pues esa combinación, como dice Rafael, “nos pareció realmente BÁRBARA”.

Las patatas, elemento base de la tapa, son “simplemente espectaculares: crujientes por fuera y suaves por dentro”, según opina Víctor D., un cliente que hizo una reseña del plato en Google. Otros usuarios opinan que “las bravas son muy originales, diferentes, sabrosísimas... de lo mejorcito de Barcelona”, que “tienen un toque que las distingue de otras” y que son “exquisitas”.

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Para complementar las patatas Bárbaras, en Le Petit sirven otros platos salados que vale la pena probar, como la morcilla de Burgos -con queso de cabra y miel sobre pan de cristal-, el tartar de salmón o las croquetas. Y para beber, imprescindible tomar su excelente vermut.

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