España-Portugal (Mundial 2026): merluza contra bacalao. ¿Qué se come en el país vecino?

La Roja juega este lunes 6 de julio (21.00 horas) su quinto partido en el Mundial 2026 ante Portugal en Dallas (EEUU). Tras comenzar con un empate contra todo pronóstico contra una 'cenicienta' como Cabo Verde (0-0), arrollar a Arabia Saudí (4-0), ganar con dificultades a Uruguay (1-0) y ofrecer su mejor versión contra Austria en dieciseiavos de final (3-0), España se clasificó para los octavos. Pero hablemos de gastronomía: ¿qué se come en el país vecino, su próximo rival en el campeonato?

Más que un plato por excelencia, hay que hablar de un producto por el que se pirran los lusos: el bacalao. La razón de tanta pasión por este pescado (es el país que más lo consume en el mundo) nace en el siglo X, cuando los escandinavos iban a Portugal a buscar sal y descubrieron a sus habitantes las bondades de un animal con el que hoy en día hacen más de mil recetas, demostrando que es más versátil que Bernardo Silva.

Los platos más populares con este producto son el 'bacalhau à Brás' (revuelto con patatas y huevo), el 'bacalhau com nata' (se cocina al horno con crema de leche) y el 'pastéis de bacalhau' (croquetas). En realidad, podríamos seguir hasta el infinito con decenas y decenas y decenas de propuestas, pero lo más fácil y delicioso es que hagas una ruta del bacalao (con o sin música mákina, eso es cosa tuya) por el país ibérico.

Pero en Portugal no solo comerás bacalao. Puedes probar el caldo verde, una sopa tradicional de patata, berza gallega cortada fina y una rodaja de chorizo; las 'sardinhas assadas', que se hacen a la brasa y que encontrarás fácilmente en Lisboa y en las zonas costeras; la 'bifana', un bocadillo de pan crujiente relleno de carne de cerdo marinada con vino, ajo y laurel, o la 'francesinha', un sándwich de Oporto relleno de carnes y embutidos, bañado en salsa de tomate y cerveza y coronado con queso fundido y huevo frito.

A la hora de comer algo dulce, un portugués pedirá el postre nacional, el 'pastéis de nata', una tartaleta de hojaldre rellena de crema pastelera horneada a base de yema de huevo, azúcar y leche que suele servirse tibio y espolvoreado con canela y azúcar glas. Fue creado en el siglo XIX por los monjes del monasterio de los Jerónimos, en el barrio de Belém, en Lisboa, cuya receta vendieron a una pastelería local, Fábrica dos Pastéis de Belém, en 1837. De ahí que también sean conocidos como 'pastéis de Belém'. La fórmula original sigue siendo secreta. Con este bocado coronan cualquier ágape o incluso lo piden para acompañar un café matutino.

Para beber, en Portugal optan por el 'vinho verde' (joven, fresco, ligeramente efervescente y aromático, con el que acompañan mariscos), los vinos fortificados de Oporto o de Madeira, los licores 'ginjinha' (de guindas maceradas en aguardiente con azúcar y canela) y 'beirão' (su receta secreta incluye plantas y semillas aromáticas), y café (los lusos son muy cafeteros, de modo que puedes pedir muchos tipos: 'expresso português', 'bica', 'galão', 'cheio', 'pingado', 'duplo', 'com cheirinho', 'abatanado'...).