Los sabores del rival de La Roja
España-Austria (Mundial 2026): cachopo contra 'schnitzel'. ¿Qué se come en este país centroeuropeo?
La selección de Luis de la Fuente se enfrenta al combinado austriaco, cuya gastronomía destaca por la contundencia de sus platos
España-Uruguay (Mundial 2026): pepito contra chivito. ¿Qué se come en este país sudamericano?
España-Arabia Saudí (Mundial 2026): paella contra 'kabsa'. ¿Qué se come en este país de Oriente Próximo?
La Roja juega este jueves (21.00 horas) su cuarto partido en el Mundial 2026 ante Austria en Los Ángeles (EEUU). Tras empatar contra todo pronóstico contra una 'cenicienta' como Cabo Verde (0-0), arrollar a Arabia Saudí (4-0) y ganar con dificultades a Uruguay (1-0), España se clasificó para los dieciseisavos de final. Pero hablemos de gastronomía: ¿qué se come en el país centroeuropeo?
El plato más conocido más allá de sus fronteras es el 'wiener schnitzel', un filete fino de carne de ternera aplanado, empanado y frito. También se elabora con cerdo, pollo o pavo, que son más económicos. Lo que sería un cachopo o una milanesa, en definitiva. La empanada no llega sola a la mesa, pues se acompaña con patatas fritas o ensalada de patatas cocidas ('kartoffelsalat', con pepinillos en vinagre, huevo duro, cebolla, perejil, aceite, mostaza, sal, pimienta...).
Otro de los iconos de las gastronomía austriaca son las salchichas, que se venden en los quioscos callejeros de las ciudades. Las hay de todo tipo y condición, pero las tres más conocidas son la 'wiener würstchen', que viene a ser un fránkfurt (carne hervida, servida con pan y aderezada con mostaza y kétchup); el 'bratwurst' (especiada y a la parrilla) y la 'käsekrainer' (con queso, un poco ahumada y a la parrilla).
La carne, siempre presente
La carne suele estar muy presente en las recetas austriacas. Es el caso del 'tafelspitz' (carne de ternera en caldo con puré de manzana y salsa de leche agria, cebollino y rábano picante encurtido), el 'gröstl' (trocitos de cerdo, patata y cebolla picada salteados en una sartén con mantequilla y sazonados con sal, pimienta, albahaca, comino y perejil), el 'goulash' (en vez de la sopa homónima de origen húngaro aquí es un guiso de carne de ternera o de cerdo con salsa de tomate y pimentón)...
Sin carne pero contundentes son los 'knödel' (una especie de albóndigas hechas con masa de harina, huevo e ingredientes variados como espinacas, 'speck' o queso) y el 'spätzle' (una pasta que puede recordar a los pequeños ñoquis y que se hace con queso, con espinacas, con hígado de cerdo, incluso con manzana rallada...).
Austria es campeona en postres, que siempre saben mejor si los tomas en alguna de las típicas cafeterías vienesas. La tarta Sacher fue creada por el repostero Franz Sacher en la capital del país centroeuropeo en 1832 cuando solo tenía 16 años. No le fue mal al repostero, ya que sus descendientes montaron en 1876 el Hotel Sacher. Han pasado casi dos siglos y sigue vigente el éxito de aquel bizcocho de chocolate relleno de mermelada de albaricoque que se sirve con nata o crema.
La 'apfelstrudel' es importada de Alemania (hojaldre relleno de manzanas aderezadas con azúcar, pasas y canela) y tiene versiones de cereza ('weichselstrudel') y de requesón ('topfenstrudel'). Y el 'kaiserschmarrn' es un plato de trozos de crepes gruesas cuya masa suele estar caramelizada y lleva uvas pasas, almendra molida y confitura o trozos de manzana; se espolvorea con azúcar glas y se suele acompañar de compotas de frutas.
Para beber, buena cerveza, vino blanco elaborado con riesling (fresquito sabe a gloria) y, en invierno, 'glühwein', vino caliente y especiado.
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