España-Austria (Mundial 2026): cachopo contra 'schnitzel'. ¿Qué se come en este país centroeuropeo?

La Roja juega este jueves (21.00 horas) su cuarto partido en el Mundial 2026 ante Austria en Los Ángeles (EEUU). Tras empatar contra todo pronóstico contra una 'cenicienta' como Cabo Verde (0-0), arrollar a Arabia Saudí (4-0) y ganar con dificultades a Uruguay (1-0), España se clasificó para los dieciseisavos de final. Pero hablemos de gastronomía: ¿qué se come en el país centroeuropeo?

El plato más conocido más allá de sus fronteras es el 'wiener schnitzel', un filete fino de carne de ternera aplanado, empanado y frito. También se elabora con cerdo, pollo o pavo, que son más económicos. Lo que sería un cachopo o una milanesa, en definitiva. La empanada no llega sola a la mesa, pues se acompaña con patatas fritas o ensalada de patatas cocidas ('kartoffelsalat', con pepinillos en vinagre, huevo duro, cebolla, perejil, aceite, mostaza, sal, pimienta...).

Un típico puesto de salchichas de Viena. / El Periódico

Otro de los iconos de las gastronomía austriaca son las salchichas, que se venden en los quioscos callejeros de las ciudades. Las hay de todo tipo y condición, pero las tres más conocidas son la 'wiener würstchen', que viene a ser un fránkfurt (carne hervida, servida con pan y aderezada con mostaza y kétchup); el 'bratwurst' (especiada y a la parrilla) y la 'käsekrainer' (con queso, un poco ahumada y a la parrilla).

La carne, siempre presente

La carne suele estar muy presente en las recetas austriacas. Es el caso del 'tafelspitz' (carne de ternera en caldo con puré de manzana y salsa de leche agria, cebollino y rábano picante encurtido), el 'gröstl' (trocitos de cerdo, patata y cebolla picada salteados en una sartén con mantequilla y sazonados con sal, pimienta, albahaca, comino y perejil), el 'goulash' (en vez de la sopa homónima de origen húngaro aquí es un guiso de carne de ternera o de cerdo con salsa de tomate y pimentón)...

Sin carne pero contundentes son los 'knödel' (una especie de albóndigas hechas con masa de harina, huevo e ingredientes variados como espinacas, 'speck' o queso) y el 'spätzle' (una pasta que puede recordar a los pequeños ñoquis y que se hace con queso, con espinacas, con hígado de cerdo, incluso con manzana rallada...).

La tarta Sacher original del Hotel Sacher, en Viena. / El Periódico

Austria es campeona en postres, que siempre saben mejor si los tomas en alguna de las típicas cafeterías vienesas. La tarta Sacher fue creada por el repostero Franz Sacher en la capital del país centroeuropeo en 1832 cuando solo tenía 16 años. No le fue mal al repostero, ya que sus descendientes montaron en 1876 el Hotel Sacher. Han pasado casi dos siglos y sigue vigente el éxito de aquel bizcocho de chocolate relleno de mermelada de albaricoque que se sirve con nata o crema.

Degustación de un 'apfelstrudel' en un café histórico de Viena. / El Periódico

La 'apfelstrudel' es importada de Alemania (hojaldre relleno de manzanas aderezadas con azúcar, pasas y canela) y tiene versiones de cereza ('weichselstrudel') y de requesón ('topfenstrudel'). Y el 'kaiserschmarrn' es un plato de trozos de crepes gruesas cuya masa suele estar caramelizada y lleva uvas pasas, almendra molida y confitura o trozos de manzana; se espolvorea con azúcar glas y se suele acompañar de compotas de frutas.

Para beber, buena cerveza, vino blanco elaborado con riesling (fresquito sabe a gloria) y, en invierno, 'glühwein', vino caliente y especiado.