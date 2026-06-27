"Ven desnudo, vete cenado": la campaña viral de Grosso Napoletano, con pizzas gratis a quienes acudan desnudos a sus locales en esta fecha

Grosso Napoletano ha saltado a la fama por sus auténticas y tradicionales pizzas napolitanas. Fue fundado en el año 2017 por dos jóvenes emprendedores: Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas. Estos cocineros, que buscaban implementar los cuatro pilares de la tradición Napolitana: el horno, la masa, los ingredientes y los pizzaioli; han sorprendido de nuevo con el lanzamiento de 'Grosso al desnudo'.

A partir de esta iniciativa que busca poner en valor la frescura de su masa y la calidad de los ingredientes también nacía la campaña "Ven desnudo, vete cenado", para la que hubo grandes colas el viernes en toda España y que volverá a realizarse en julio. Y es que la pizzería revolucionaba las redes sociales invitando a los más atrevidos, o hambrientos, a visitar sus diferentes locales "al natural" para ganar una pizza gratis.

Barcelona, Sevilla, Murcia, Santiago, Valencia, La Coruña, San Sebastián, Pamplona, Gijón, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza, Bilbao, Madrid son las ciudades que se han unido a esta curiosa estrategia, entre las 19:30 y las 21 horas del 26 de junio y que se repetirá también en julio.

¿Será realmente necesario ir desnudo?

No, la estrategia publicitaria de la que fue nombrada como la mejor pizzería artesana de España no deja nada al azar y esconde un detalle importante entre sus condiciones. En su 'dress code nude', se especifica que en realidad no será necesario ir realmente desnudo, sino que se podrá participar si se acude en bikini, bañador, e incluso, con ropa en tonos 'nude'.

Cualquiera de estos outfits garantizará el poder ganarse una pizza gratis a elegir entre las presentes en la carta de la marca, como sus conocidas recetas 'Diavola', 'Pomo D'Oro' o 'Quattro K', y que incluye además algunas opciones sin gluten en sus cinco locales "Senza Glutine".

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¿Dónde ir en Barcelona?

Carrer de Can Segalar, 18

Carrer de Casanova, 209

Carrer de València, 234

Pg. de St. Joan, 25

Avinguda de la Riera de Cassoles, 6

Fuente: El Periódico de España