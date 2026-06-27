'Grosso al desnudo'
"Ven desnudo, vete cenado": la campaña viral de Grosso Napoletano, con pizzas gratis a quienes acudan desnudos a sus locales en esta fecha
Es una estrategia de marketing que implementaron entre las 19:30 y las 21 horas del 26 de junio y que se repetirá también en julio
Las mejores pizzerías de Barcelona: sabores redondos
Irene Pérez Toribio
Grosso Napoletano ha saltado a la fama por sus auténticas y tradicionales pizzas napolitanas. Fue fundado en el año 2017 por dos jóvenes emprendedores: Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas. Estos cocineros, que buscaban implementar los cuatro pilares de la tradición Napolitana: el horno, la masa, los ingredientes y los pizzaioli; han sorprendido de nuevo con el lanzamiento de 'Grosso al desnudo'.
A partir de esta iniciativa que busca poner en valor la frescura de su masa y la calidad de los ingredientes también nacía la campaña "Ven desnudo, vete cenado", para la que hubo grandes colas el viernes en toda España y que volverá a realizarse en julio. Y es que la pizzería revolucionaba las redes sociales invitando a los más atrevidos, o hambrientos, a visitar sus diferentes locales "al natural" para ganar una pizza gratis.
Barcelona, Sevilla, Murcia, Santiago, Valencia, La Coruña, San Sebastián, Pamplona, Gijón, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza, Bilbao, Madrid son las ciudades que se han unido a esta curiosa estrategia, entre las 19:30 y las 21 horas del 26 de junio y que se repetirá también en julio.
¿Será realmente necesario ir desnudo?
No, la estrategia publicitaria de la que fue nombrada como la mejor pizzería artesana de España no deja nada al azar y esconde un detalle importante entre sus condiciones. En su 'dress code nude', se especifica que en realidad no será necesario ir realmente desnudo, sino que se podrá participar si se acude en bikini, bañador, e incluso, con ropa en tonos 'nude'.
Cualquiera de estos outfits garantizará el poder ganarse una pizza gratis a elegir entre las presentes en la carta de la marca, como sus conocidas recetas 'Diavola', 'Pomo D'Oro' o 'Quattro K', y que incluye además algunas opciones sin gluten en sus cinco locales "Senza Glutine".
¿Dónde ir en Barcelona?
- Carrer de Can Segalar, 18
- Carrer de Casanova, 209
- Carrer de València, 234
- Pg. de St. Joan, 25
- Avinguda de la Riera de Cassoles, 6
Fuente: El Periódico de España
- Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- Detenido un hombre por el incendio en Tiana que obliga a confinar cuatro municipios
- La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
- La terapeuta de los Andic no está colegiada como psicóloga y tendrá dificultades para acogerse al secreto profesional
- Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
- Sara Carbonero sorprendió a Iker Casillas con una emotiva felicitación pública en su 45 cumpleaños
- Kiko Matamoros denuncia la desaparición de su hermano Coto y pide auxilio para encontrarlo: “Me gustaría ayudarle”