España-Uruguay (Mundial 2026): pepito contra chivito. ¿Qué se come en este país sudamericano?

La Roja juega la madrugada de este sábado su tercer partido en el Mundial 2026 (a las dos de la madrugada, hora española) ante Uruguay en Guadalajara (México). Tras empatar contra todo pronóstico contra una 'cenicienta' como Cabo Verde (0-0), considerado el rival más fácil del grupo, y arrollar a Arabia Saudí (4-0), España ya está clasificada para dieciseisavos de final. Si gana será primera de grupo, cosa que podría lograr si empata y Cabo Verde no vence a Arabia por tres goles o más. Pero hablemos de gastronomía: ¿qué se come en el país sudamericano?

En Uruguay, que en este terreno tiene influencia española, italiana (les gusta mucho la pasta) y gaucha, manda la carne de vacuno, que reina en los asados que se celebran por doquier (al fuego de leña o carbón se cocinan todo tipo de cortes y productos cárnicos como entrañas, vacíos, tiras, chorizos, morcillas, mollejas, chinchulines (intestinos), pamplona (carne sazonada envuelta en tripa)...

El bocadillo nacional

Y es la carne de vacuno la protagonista del chivito, considerado el bocadillo nacional: lleva un filete de lomo, jamón, queso, panceta, tomate, lechuga y huevo frito, y se suele acompañar de patatas fritas. Otro bocata icónico es el choripán (chorizo a la parrilla que se adereza normalmente con salsa chimichurri).

Las empanadas de La mano de Pablo. / La mano de Pablo

Más allá de estos sándwiches totémicos para los charrúas, están las empanadas, otro bocado popular y callejero, que se preparan con mil y un rellenos. También triunfan la milanesa a la napolitana (la carne empanada se gratina con salsa de tomate, jamón y queso mozzarella) y la farinatas, una especie de panqueque plano elaborado con harina de garbanzo que se condimenta con romero, pimienta y sal.

Dulce de leche, pasta frola y chajá

Y el postre que todos quieren probar es el dulce de leche, que igual se toma solo que se unta en un bizcocho o se utiliza para rellenar alfajores. La pasta frola (tarta rellena de membrillo o dulce de leche que se decora con crema pastelera) y el chajá (bizcocho con crema, merengue y melocotones) son otros bocados dulces que tientan a los uruguayos.

Luis Suárez, a la izquierda, con su inseparable mate. / El Periódico

¿Y qué pasa con la bebida? Si te gusta el fútbol, seguro que recordarás a Luis Suárez en cualquier sitio que no fuera el campo de fútbol bebiendo mate, una infusión de la hierba del mismo nombre que es amarga, aunque hay quien la endulza con azúcar o estevia; a menudo se acompaña de bizochos dulces (con azúcar o dulce de leche) o salados (con queso o jamón). También hay vinos, siendo la variedad tannat la más representativa del país sudamericano, que da origen a tintos robustos e intensos que maridan a la perfección con las carnes asadas.