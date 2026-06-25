Correos dedica un sello a la fabada asturiana

Correos ha puesto en circulación un sello dedicado a la fabada asturiana dentro de la serie 'Gastronomía. España en 19 platos', una colección filatélica con la que la empresa postal rinde homenaje a algunas de las recetas más representativas de la cocina española.

El sello, que se presenta en formato de hoja bloque con un valor facial de 4,60 euros y una tirada de 65.000 ejemplares, puede adquirirse en las oficinas postales, a través de los canales de filatelia de Correos y en la plataforma de venta en línea de la compañía.

La hoja bloque del sello de Correos dedicada a la fabada asturiana. / Correos

La hoja bloque es un formato especial de emisión de sellos postales que consiste en una pequeña lámina de papel ilustrado (con bordes decorados o informativos) con uno o varios sellos integrados en el diseño. Tienen valor de franqueo oficial, aunque están especialmente destinadas al coleccionismo porque conmemoran efemérides o eventos.

Emblema culinario del Principado

Con esta emisión, Correos reconoce a la fabada como el plato más representativo de la gastronomía asturiana, una consideración respaldada por la Academia de Gastronomía Asturiana, cuyos integrantes acordaron por unanimidad identificar esta receta como emblema culinario del Principado.

La empresa postal destaca que la receta más popular de la fabada tiene aproximadamente un siglo de historia aunque sus antecedentes se remontan a preparaciones anteriores elaboradas con ingredientes similares en un plato que combina fabes, morcilla, chorizo, lacón y azafrán y se caracteriza por una cocción lenta y prolongada.

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El sello dedicado por Correos al 'pa amb tomàquet', emblema culinario de Catalunya. / Correos

La emisión dedicada a la fabada forma parte de una serie temática que recorre distintas especialidades gastronómicas del país mediante la publicación periódica de nuevas hojas bloque centradas en productos y recetas tradicionales de diferentes territorios. El primer sello, emitido en 2020, estuvo dedicado a la caldereta de cordero, una de las recetas más conocidas y sabrosas de Extremadura. Y en 2021 se lanzó el que homenajeaba al 'pa amb tomàquet' como emblema culinario de Catalunya.