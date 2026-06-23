Esta son las mejores heladerías de Barcelona

Cuando Albert Adrià planeó montar con Alfredo Manchado, uno de sus más estrechos colaboradores, Gelato Collection, ambos exploraron el mapa de heladerías Barcelona para confirmar sus sospechas: "¡Ostras, el nivel es alucinante!". Si lo dice uno de los mejores cocineros y pasteleros del mundo, poco hay más que añadir. Bueno, sí, esta lista con algunas de las mejores de la ciudad, las que la han convertido en una de las capitales mundiales del helado.

Alfredo Manchado y Albert Adrià, probando sus helados en Gelato Collection. / Ferran Imedio

La más nueva: Gelato Collection, de Albert Adrià

Comenzamos por la última en llegar, la que regentan Albert Adrià y Alfredo Manchado. Ocupa un rincón del local de Torrons Vicens en La Rambla y ofrece 19 referencias entre helados y sorbetes que van cambiando en función de los productos que hay en cada estación, aunque cuenta con cuatro pilares fijos: tradicionales, de autor, de temporada y con alcohol. Aquí te contamos qué sabores puedes probar en Gelato Collection.

Ale Rivas y Jordi Roca, en la heladería Rocambolesc. / Elisenda Pons.

La de Jordi Roca: Rocambolesc

También en La Rambla, pero más abajo, en el Liceu, tiene heladería otro 'súpercrack': Jordi Roca. Creatividad sin límites en forma de helados 'soft', polos, tarrinas y otras elaboraciones dulces. El Cul de la Lleona (manzana y bergamota), el Dedo de Colón (chocolate, aceite y sal), la máscara Darth Vader (sorbete de arándanos y vainilla), la mano postiza de Jaime Lannister (naranja sanguina y mango)... Así de divertido es Rocambolesc.

Juanjo Cantero, Marc Badia, Lydia Serrano y Ona Montserrat, en la heladería Vibra. / Marc Asensio Clupes

La que mola a los jugadores del Barça: Vibra

Cuatro amigos barceloneses transforman su pasión compartida por el helado en un proyecto artesanal que reivindica el barrio, el producto local y la valentía de emprender. Dejaron la multinacional para perseguir un sueño... y acabaron sirviendo 'gelato' a los jugadores del Barça. Esta es la historia de Vibra Gelateria.

Una empleada de la heladería Hijos de Nata prepara un cucurucho. / Manu Mitru

La que luce un bonito diseño: Hijos de Nata

El matrimonio formado por Barb Bruno y Gerard Lazcano quiere repetir el éxito logrado con sus marcas de ropa, Tinycottons y Tiny Big Sister, y de juguetes, We Are Gommu, con esta buena y bonita heladería llamada Hijos de Nata.

La que tiene colas: Paral·lelo Gelato

Matteo, Marco y Francesco son tres amigos. A ellos debemos los mejores 'gelatos' artesanales de Barcelona, que sirven en locales de las calles de Sèneca, 18, y Ausiàs Marc, 55, donde suelen formarse colas para probar los cremosos helados de Paral·lelo Gelato.

El 'bartender' Charles Flamminio, que ha diseñado la carta de cócteles de la heladería Badiani de la calle de Mandri, preparando un combinado. / El Periódico

La que combina helados y cócteles: Badiani

Si Barcelona se ha ganado por derecho propio ser considerada la capital mundial de la coctelería (Sips ha sido elegida la mejor del mundo según la lista de The World's 50 Best Bars 2023, relevando en el trono a Paradiso, otro templo de la ciudad) y es una de las capitales mundiales de los helados, ¿por qué no juntar ambas especialidades? Lo hace esta heladería "de barrio", como puntualizan sus responsables, que se atreven con una oferta que va más allá de sus helados y que pasa también por los cócteles clásicos... y con helados, que resultan más frescos, más dulces, más suaves. Bienvenidos a Badiani.

El 'brioche' recién planchado de Morreig con los helados de vainilla natural y fresa del Maresme. / Òscar Gómez

La que te los pone en un 'brioche': Morreig

Este local de Gràcia sirve bollería 'top' con cremosa fruta helada: el 'brioche' de mantequilla pasa por la plancha para adquirir una ligera capa exterior, crujiente, sutil y delicada y luego se rellena de los sabores que quieras: limón con menta y albahaca, café con haba tonka y mascarpone, vainilla bourbon de Madagascar, avellana, nata, fresas del Maresme... Bienvenidos a Morreig.

Los helados Delacrem tienen una textura cremosa. / DelaCrem

La que usa productos de proximidad: Delacrem Terra

Delacrem crece con un tercer local en el centro de Barcelona (Muntaner, 59). La creatividad de Massimo Pignata y su equipo se pone al servicio de productos de máxima calidad y proximidad como la avellana de Reus, la miel con romero fresco de Castelldefels, el requesón de Barcelona, el azafrán del Montsec o el pistacho de Les Garrigues para crear helados que trasladan toda la excelencia del producto a un sabor único y de alta calidad. Esta nueva heladería incorpora un 'corner' con productos de bollería de calidad, acompañándose de café, y un pequeño colmado donde comprar la materia prima de esos productores locales y de proximidad, de confianza, con los que Pignata elabora sus creaciones.

Massimo Pignata, dueño de Delacrem. / Ferran Imedio

Las favoritas de Massimo Pignata, dueño de Delacrem

Pocos expertos como el prestigioso heladero italiano Massimo Pignata, que triunfa con Delacrem, para recomendar las mejores direcciones. Aquí tienes su selección de cinco buenas heladerías de la ciudad.

Un helado de recuerdos de Mamá Heladera. / El Periódico

La que hace helados con tus recuerdos: Mamá Heladera

¿A qué saben los recuerdos? Pues a helados, por ejemplo. Esa es la teoría -y la práctica- de Irene Iborra, la jefa de este establecimiento de la rambla del Poblenou, 44 en el que prepara sabores basados en vivencias de sus clientes para hacer creaciones a su medida y en el que ha contado con las de la gente del barrio para montar una carta fija con algo más de una docena de propuestas. Así es Mamá Heladera.

La heladería artesanal argentina Lucciano's. / El Periódico

La artesanal y argentina: Lucciano's

La heladería artesanal argentina Lucciano's tiene un local en el número 17 de la Rambla de Catalunya que parece una nave espacial: desde la entrada hasta los uniformes de sus empleados trasladan a los clientes a una película ambientada en otra galaxia. Sirven helados cremosos y 'Icepops' elaborados con materia prima italiana, a excepción del dulce de leche, elaborado en Argentina. Te contamos con más detalle de qué va Lucciano's.

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Cono de cruasán con helado de L'Atelier Barcelona. / L'Atelier Barcelona

Las más originales

Más allá de los tradicionales 'stracciatella', turrón, vainilla y chocolate, la diversidad está a la orden del día: helados veganos, polos 'healthy', sorbetes, cremosos a la italiana, de sabores exóticos, dulces, salados... Los hay para todos los gustos, incluso para cazadores de tendencias gurmet y de creaciones estéticas que quedan bien en Instagram. Estos son algunos de los helados más originales que hemos encontrado.