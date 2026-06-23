Sabor, frescura y diversión
Esta son las mejores heladerías de Barcelona
Decenas de establecimientos han convertido la ciudad en una de las capitales mundiale de los helados
¿Por qué Barcelona es la capital mundial de la coctelería?
¿Por qué Barcelona es la capital del vino natural?
¿Por qué Barcelona es una de las capitales mundiales de la pizza?
Cuando Albert Adrià planeó montar con Alfredo Manchado, uno de sus más estrechos colaboradores, Gelato Collection, ambos exploraron el mapa de heladerías Barcelona para confirmar sus sospechas: "¡Ostras, el nivel es alucinante!". Si lo dice uno de los mejores cocineros y pasteleros del mundo, poco hay más que añadir. Bueno, sí, esta lista con algunas de las mejores de la ciudad, las que la han convertido en una de las capitales mundiales del helado.
La más nueva: Gelato Collection, de Albert Adrià
Comenzamos por la última en llegar, la que regentan Albert Adrià y Alfredo Manchado. Ocupa un rincón del local de Torrons Vicens en La Rambla y ofrece 19 referencias entre helados y sorbetes que van cambiando en función de los productos que hay en cada estación, aunque cuenta con cuatro pilares fijos: tradicionales, de autor, de temporada y con alcohol. Aquí te contamos qué sabores puedes probar en Gelato Collection.
La de Jordi Roca: Rocambolesc
También en La Rambla, pero más abajo, en el Liceu, tiene heladería otro 'súpercrack': Jordi Roca. Creatividad sin límites en forma de helados 'soft', polos, tarrinas y otras elaboraciones dulces. El Cul de la Lleona (manzana y bergamota), el Dedo de Colón (chocolate, aceite y sal), la máscara Darth Vader (sorbete de arándanos y vainilla), la mano postiza de Jaime Lannister (naranja sanguina y mango)... Así de divertido es Rocambolesc.
La que mola a los jugadores del Barça: Vibra
Cuatro amigos barceloneses transforman su pasión compartida por el helado en un proyecto artesanal que reivindica el barrio, el producto local y la valentía de emprender. Dejaron la multinacional para perseguir un sueño... y acabaron sirviendo 'gelato' a los jugadores del Barça. Esta es la historia de Vibra Gelateria.
La que luce un bonito diseño: Hijos de Nata
El matrimonio formado por Barb Bruno y Gerard Lazcano quiere repetir el éxito logrado con sus marcas de ropa, Tinycottons y Tiny Big Sister, y de juguetes, We Are Gommu, con esta buena y bonita heladería llamada Hijos de Nata.
La que tiene colas: Paral·lelo Gelato
Matteo, Marco y Francesco son tres amigos. A ellos debemos los mejores 'gelatos' artesanales de Barcelona, que sirven en locales de las calles de Sèneca, 18, y Ausiàs Marc, 55, donde suelen formarse colas para probar los cremosos helados de Paral·lelo Gelato.
La que combina helados y cócteles: Badiani
Si Barcelona se ha ganado por derecho propio ser considerada la capital mundial de la coctelería (Sips ha sido elegida la mejor del mundo según la lista de The World's 50 Best Bars 2023, relevando en el trono a Paradiso, otro templo de la ciudad) y es una de las capitales mundiales de los helados, ¿por qué no juntar ambas especialidades? Lo hace esta heladería "de barrio", como puntualizan sus responsables, que se atreven con una oferta que va más allá de sus helados y que pasa también por los cócteles clásicos... y con helados, que resultan más frescos, más dulces, más suaves. Bienvenidos a Badiani.
La que te los pone en un 'brioche': Morreig
Este local de Gràcia sirve bollería 'top' con cremosa fruta helada: el 'brioche' de mantequilla pasa por la plancha para adquirir una ligera capa exterior, crujiente, sutil y delicada y luego se rellena de los sabores que quieras: limón con menta y albahaca, café con haba tonka y mascarpone, vainilla bourbon de Madagascar, avellana, nata, fresas del Maresme... Bienvenidos a Morreig.
La que usa productos de proximidad: Delacrem Terra
Delacrem crece con un tercer local en el centro de Barcelona (Muntaner, 59). La creatividad de Massimo Pignata y su equipo se pone al servicio de productos de máxima calidad y proximidad como la avellana de Reus, la miel con romero fresco de Castelldefels, el requesón de Barcelona, el azafrán del Montsec o el pistacho de Les Garrigues para crear helados que trasladan toda la excelencia del producto a un sabor único y de alta calidad. Esta nueva heladería incorpora un 'corner' con productos de bollería de calidad, acompañándose de café, y un pequeño colmado donde comprar la materia prima de esos productores locales y de proximidad, de confianza, con los que Pignata elabora sus creaciones.
Las favoritas de Massimo Pignata, dueño de Delacrem
Pocos expertos como el prestigioso heladero italiano Massimo Pignata, que triunfa con Delacrem, para recomendar las mejores direcciones. Aquí tienes su selección de cinco buenas heladerías de la ciudad.
La que hace helados con tus recuerdos: Mamá Heladera
¿A qué saben los recuerdos? Pues a helados, por ejemplo. Esa es la teoría -y la práctica- de Irene Iborra, la jefa de este establecimiento de la rambla del Poblenou, 44 en el que prepara sabores basados en vivencias de sus clientes para hacer creaciones a su medida y en el que ha contado con las de la gente del barrio para montar una carta fija con algo más de una docena de propuestas. Así es Mamá Heladera.
La artesanal y argentina: Lucciano's
La heladería artesanal argentina Lucciano's tiene un local en el número 17 de la Rambla de Catalunya que parece una nave espacial: desde la entrada hasta los uniformes de sus empleados trasladan a los clientes a una película ambientada en otra galaxia. Sirven helados cremosos y 'Icepops' elaborados con materia prima italiana, a excepción del dulce de leche, elaborado en Argentina. Te contamos con más detalle de qué va Lucciano's.
Las más originales
Más allá de los tradicionales 'stracciatella', turrón, vainilla y chocolate, la diversidad está a la orden del día: helados veganos, polos 'healthy', sorbetes, cremosos a la italiana, de sabores exóticos, dulces, salados... Los hay para todos los gustos, incluso para cazadores de tendencias gurmet y de creaciones estéticas que quedan bien en Instagram. Estos son algunos de los helados más originales que hemos encontrado.
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