España-Arabia Saudí (Mundial 2026): paella contra 'kabsa'. ¿Qué se come en este país de Oriente Próximo?

La Roja juega este domingo su segundo partido en el Mundial 2026 a las seis de la tarde (hora española) ante Arabia Saudí en Atlanta (Estados Unidos). Tras empatar contra todo pronóstico contra una 'cenicienta' como Cabo Verde (0-0), considerado el rival más fácil de un grupo en el que también figura Uruguay, España necesita la victoria como el comer. Y hablando de comida, esto es lo que jalan en el país árabe, cuya gastronomía es el resultado de la suma de las tradiciones culinarias de India, Persia y Turquía que han ido conformando su recetario a lo largo de los siglos. Sus pilares son el arroz, las especias y la carne.

Desde luego, quien viaje hasta allí tiene que probar, sí o sí, el 'kabsa', considerado el plato nacional. Se trata de una combinación de arroz de grano largo (basmati) con carne especiada y prensada (de hecho, se llama así porque la palabra árabe 'kbs' significa prensado) que se cocina en una olla con verduras. La carne puede ser de cordero, de cabra, de vaca, de pollo e incluso de camello. Las especias habituales para aderezar el plato son el azafrán, el clavo, el cardamomo, el laurel, la canela, el 'loomi' (limas secas), la pimienta negra, la nuez moscada...

También es superpopular el 'mandi', otro plato de arroz con carne de cordero o de pollo, en este caso cocinada a fuego lento bajo tierra que se puede aderezar con salsas picantes y acompañar de ensaladas. Como el callejero 'mutabbaq', un bocado que consiste en una masa fina frita rellena de carne picada, cebolla y especias que se suele consumir durante el Ramadán.

El plato favorito de Mahoma

Un plato que dicen que era el favorito de Mahoma es el 'tharid', una especie de estofado de cordero especiado con verduras. También antiguo es el 'jareesh': trigo triturado cocido con leche al que se añade carne y que se sirve en forma de pasta o papilla, según la textura favorita de quien lo prepara. Lleva, cómo no, especias como perejil, comino y cilantro.

Los amantes del dulce disfrutarán con el 'umm ali', un bollo relleno de nueces, miel, canela y leche que se dora en el horno. Los dátiles están muy presentes en la gastronomía de Arabia Saudí, y son protagonistas de uno de los bocados más populares del país árabe, sobre todo en momentos festivos: el 'maamoul'; es como una galleta crujiente rellena de dátiles, pistachos, nueces, almendras, canela y cardamomo. Los dátiles también aparecen con el café árabe, llamado 'gahwa', que se caracteriza por su sabor especiado y suave amargor.

Y si quieres viajar a Arabia Saudí pero no te gusta nada de lo que has leído, siempre podrás visitar alguno de los muchos restaurantes de cocina internacional que hay allí.