"Tartas espectaculares": la pastelería de Cerdanyola con las mejores reseñas en Google

Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona) destaca principalmente por su cercanía con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), un centro educativo que suele aparecer en el ránking de las 200 mejores universidades de todo el mundo. Si bien mucha gente lo conoce por este motivo, la realidad es que este municipio tiene mucho más que ofrecer. Por ejemplo, su oferta gastronómica, y en especial, sus locales de repostería, son dos grandes alicientes.

Pese a que Cerdanyola no es popular por su cultura pastelera, eso no impide que tenga maravillas ocultas entre sus calles. De hecho, hay una pastelería que ha conquistado a locales y visitantes, así como a los usuarios de Google, que la valoran como la mejor pastelería del municipio.

"Postres que conquistan tu paladar sin riesgos"

Pasticeliac es la mejor puntuada del municipio entre las reseñas de Google, con una valoración media de 4,9 sobre 5 estrellas y con más de cien comentarios. El local se caracteriza por sus pasteles y sus dulces 100% libres de gluten.

Se trata de un proyecto de Edu, celíaco e intolerante a la lactosa, que comenzó el negocio haciendo postres por encargo desde su casa porque detectó la dificultad de las personas intolerantes al gluten para encontrar preparaciones dulces aptas y seguras. A partir de ahí, en 2024 abrió el local en el que actualmente elabora todo tipo de productos artesanales sin contaminación cruzada.

Pasticeliac no es una simple pastelería, sino que es un espacio donde encontrar tartas o bollería elaboradas con ingredientes de calidad para garantizar la seguridad de los celíacos mientras se puede disfrutar de postres deliciosos. El propietario revela que le "apasiona ofrecer postres que conquisten tu paladar sin riesgos", aparece en su página web.

Todo tipo de dulces artesanales libres de gluten

Sus preparaciones son variadas y muy completas, y Edu así lo confirma: "Si buscas variedad, nuestra pastelería sin gluten es tu mejor opción". En los mostradores de este negocio se pueden encontrar desde tartas como 'Lemon Pie', 'Carrot Cake' o 'Red Velvet' hasta galletas y 'cupcakes', pasando también por productos especiales según la temporada como roscones de reyes o monas de Pascua. Además, ofrecen opciones veganas y sin lactosa.

Lejos de terminar ahí, en esta pastelería no solo ofrecen tartas genéricas, sino que también elaboran pasteles totalmente personalizados para celebraciones concretas. Para lograrlo, adaptan los productos según los gustos o necesidades del cliente, dando lugar a productos para cualquier evento especial, ya sea un cumpleaños, una boda u otro tipo de acontecimiento.

La opinión de algunos usuarios

En las reseñas de Google, con casi cinco estrellas, Pasticeliac se posiciona como la mejor pastelería de Cerdanyola del Vallès. Sus clientes -habituales o puntuales- han dejado opiniones muy completas y más que satisfactorias.

"Una joya para cualquier amante de la pastelería, seáis celíacos o no. Descubrir Pasticeliac, en el corazón de Cerdanyola del Vallès, ha sido una de las mejores experiencias gastronómicas que he tenido en mucho tiempo. Se trata de una pastelería 100% sin gluten, pero con un sabor tan auténtico que si nadie te lo dice, ni te das cuenta. El nivel de sabor, textura y presentación de todo lo que elaboran es sencillamente espectacular, digno de cualquier pastelería de autor [...]".

"Opción perfecta para el mundo dulce y sin gluten. Pasteles buenísimos por encargo y porciones siempre disponibles en el obrador que te salvan el "last minute" y los caprichos. ¡Por fin repostería cerca y sin conservantes!"

"Las tartas son espectaculares: he probado la tarta de queso y la tarta massini. La segunda, de las mejores que he probado. La galleta cookie está tremenda, la mejor que me he comido nunca. Si además le sumas que Edu es súper atento y cuidadoso con el cliente pues sitio inmejorable para repetir siempre!"

"He probado casi todos los productos de la tienda y están espectaculares. Además, el pastelero nos hace partícipes de las novedades publicando encuestas por Instagram y ofreciendo productos nuevos para su degustación. No es una simple adaptación de las recetas originales para los celíacos e intolerantes al gluten, sino una vuelta de tuerca a los ingredientes y preparaciones para ofrecernos lo que nos merecemos."

Ubicación y horario

El local de Pasticeliac se encuentra en el número 93 de la calle Sant Martí, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Su horario de apertura es: de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados de 10.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 19.30 horas.