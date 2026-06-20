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Dabiz Muñoz compra una parcela para abrir su próximo restaurante
Tras su última apertura en las Islas Baleares, el cocinero continúa ampliando su presencia por el territorio nacional
El nuevo restaurante de Dabiz Muñoz, StreetXo Ibiza: alta cocina callejera, picante y marisco
Dabiz Muñoz presenta un exclusivo menú en DiverXO: vale 450 euros y todos los elementos son líquidos
La expansión gastronómica de Dabiz Muñoz no se detiene. El chef madrileño ha inaugurado un nuevo restaurante en Ibiza, que abrió sus puertas el pasado 1 de junio y supone su desembarco en las Islas Baleares. Esta nueva apertura se suma al proceso de diversificación de su universo gastronómico más allá de DiverXO y forma parte de su estrategia de crecimiento.
Tras la puesta en marcha del nuevo concepto gastronómico ibicenco, el creador de DiverXO continúa ampliando su presencia. Ahora, el chef ha vuelto a mirar hacia la Comunidad de Madrid para impulsar un proyecto de gran envergadura.
De vuelta a Madrid
Según ha adelantado 'El Confidencial', el cocinero ha adquirido una parcela en Boadilla del Monte, donde prevé desarrollar un nuevo restaurante que podría abrir sus puertas en 2028. De acuerdo con información recogida posteriormente por distintos medios, Muñoz habría adquirido un terreno de unos 15.000 metros cuadrados en la ciudad madrileña por valor de unos tres millones de euros.
La parcela se encuentra en las inmediaciones de la Ciudad Financiera del Banco Santander y se podría convertir en el futuro hogar de un nuevo restaurante. La operación llega después de que no prosperara el plan inicial de trasladar DiverXO a La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Aquel proyecto, anunciado hace varios años, contemplaba la construcción de un gran complejo gastronómico que finalmente no salió adelante.
Por el momento no se conocen demasiados detalles sobre el futuro de este establecimiento, pero las previsiones apuntan a que el nuevo espacio se integraría en el concepto de Muñoz de constante innovación y la búsqueda de formatos alejados de la restauración convencional.
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