Mucho más que fruta confitada: las cocas que están reinventando Sant Joan

La verbena de Sant Joan sigue siendo una de las noches más esperadas del calendario catalán. Petardos, cenas al aire libre, encuentros familiares y amigos alrededor de una mesa tienen un protagonista indiscutible: la coca. Aunque las versiones clásicas continúan ocupando un lugar privilegiado, cada año son más los obradores y pastelerías que se atreven a reinterpretar la tradición con nuevos formatos, ingredientes inesperados y técnicas contemporáneas.

De cocas premiadas a colaboraciones sorprendentes, pasando por helados inspirados en la verbena o recetas que elevan los sabores de siempre, estas son algunas de las propuestas que merece la pena tener en el radar este Sant Joan 2026.

La coca creativa del año en Hofmann

La pastelería Hofmann (Flassaders, 44) llega a Sant Joan con una colección de cinco cocas artesanas liderada por la ganadora de la categoría de Mejor Coca Creativa 2026, elaborada con una masa de pistacho rellena de crema de pistacho y compota de naranja con 'yuzu' y fruta de la pasión. El conjunto se remata con 'gianduja' crujiente de pistacho, un toque de sal y 'kumquats 'confitados. La propuesta se completa con versiones de tiramisú, naranja confitada, crema y Sacher, además de una clásica de 'llardons' elaborada con hojaldre de mantequilla. Todo, por supuesto, riquísimo. Ahora solo falta elegir.

La coca de mel i mató de Oriol Carrió / Oriol Carrió

Coca de 'mel i mató' en Oriol Carrió

Oriol Carrió (Bailèn, 216) vuelve a demostrar que tradición e innovación pueden convivir en perfecta armonía. Su gran novedad para este Sant Joan es una coca de 'mel i mató' elaborada sobre un 'brioche' hojaldrado laminado con mantequilla, una técnica inspirada en el cruasán que aporta una textura especialmente ligera y crujiente. La colección se completa con otras variedades que ya se han convertido en imprescindibles de la casa, como las de fruta confitada, 'llardons', cabello de ángel, chocolate o 'gianduja'.

Albaricoque y crumble, en Pa de Kilo

Este año también destaca la propuesta de Pa de Kilo (Verdi, 56), que apuesta por una combinación de sabores muy vinculada a la temporada: coca con masa de 'brioche' elaborada específicamente para Sant Joan y cubierta con una capa de crema pastelera y albaricoques. La pieza se remata con un 'crumble' elaborado con almendra largueta, que aporta un contrapunto crujiente. Una propuesta sencilla y estacional que pone el foco en el producto. Ideal, cómo no, con una copa de cava.

La coca que se come a cucharadas en Delacrem

Hay quienes esperan Sant Joan para comer coca. Y quienes esperan para comerla en forma de helado. Massimo Pignata lleva más de una década demostrando en Delacrem (paseo de Sant Joan, 59, y Muntaner, 59) que una tradición también puede reinterpretarse desde la heladería. Todo empezó en 2013, cuando recibió el encargo de transformar una coca tradicional en un sabor helado. Lo que nació como un ejercicio creativo terminó convirtiéndose en una de las elaboraciones más esperadas de cada junio. El resultado es el ya icónico helado de coca de Sant Joan, una propuesta que conserva los aromas y recuerdos de la verbena, pero servidos a cucharadas. Desde el año pasado comparte protagonismo con otra creación estacional: el helado de coca de 'llardons', disponible durante los fines de semana de junio.

El encuentro entre coca y tarta de queso por Jon Cake x Oriol Carrió

Hay colaboraciones que funcionan tan bien que terminan convirtiéndose en tradición. Es el caso de Jon Cake y Oriol Carrió, que vuelven a unir fuerzas para recuperar uno de los lanzamientos más esperados de estas fechas: la tarta de queso inspirada en la coca de Sant Joan. La receta parte de una coca clásica de frutas confitadas elaborada por la histórica pastelería barcelonesa y se integra en el universo cremoso que ha convertido a Jon Cake en un referente para los amantes del 'cheesecake'. Una creación efímera, disponible únicamente del 21 al 23 de junio en Jon Cake.

Tradición con twist en Suca'l

Si algo define a Suca'l es su capacidad de jugar con la tradición. Para Sant Joan, el obrador de Ton Cortés (Gran de Sant Andreu, 201) presenta dos cocas que parten de la receta clásica para encontrar pequeños matices propios. Por un lado, una coca de crema con haba tonka, cerezas amarena confitadas y piñones. Por otro, una versión más tradicional de fruta confitada y piñones para quienes defienden que hay recetas que no necesitan reinventarse.

Coca de pistcaho de Bocó / Pastelería Bocí

El pistacho llega a la coca de Bocí

Bocí, referente de la repostería tradicional de Barcelona (Via Augusta, 112), apuesta por uno de los ingredientes más de moda en la actualidad: el pistacho. Su nueva coca se presenta como una propuesta pensada para los amantes de este fruto seco, con una elaboración con una base de 'brioche' artesanal, rellena y cubierta con una intensa crema de pistacho. El conjunto se remata con pistacho troceado en la superficie, encargado de añadir el contrapunto crujiente. La coca forma parte de una colección de 15 variedades diferentes.

Coca Deluxe de Chocolate de L'Atelier / L'Atelier

Dos clásicos reinterpretados en L'Atelier Barcelona

Las dos novedades de L'Atelier (Viladomat, 140) trasladan al formato coca recetas reconocibles de la pastelería internacional. La primera es la Fraisier, inspirada en la popular tarta francesa a base de crema de vainilla y fresas frescas que aquí se combina un 'brioche' de larga fermentación. La segunda es la coca Deluxe Chocolate, elaborada con bizcocho húmedo de chocolate envuelto en masa de cruasán y relleno de crema de avellana y caramelo salado. Junto a estas incorporaciones, el obrador mantiene algunas de sus cocas más conocidas y originales, como la Reus, elaborada con la masa del mejor 'panettone' artesano de chocolate de España de 2022, y la Torrija, inspirada en el popular postre tradicional.

La coca Selva Negra de Vallflorida Xocolaters

Lluís Costa, uno de los pasteleros más reconocidos de Catalunya gracias a su trabajo en Vallflorida Xocolaters (Montseny, 12, Sant Esteve de Palautordera), vuelve a ampliar su colección de cocas de autor con varias incorporaciones que se alejan de los sabores más tradicionales. Entre las novedades de este año destaca la Selva Negra, que traslada al formato de verbena los sabores de la célebre tarta alemana: 'brioche' de vainilla, crema de chocolate de origen Venezuela 70%, compota de cereza, nata de vainilla y crujiente de chocolate.

La cruasán-coca de La Boulangerie

Entre las propuestas más singulares de este 2026 aparece la de La Boulangerie (Major, 16. Tona), reconocida con el segundo premio en la categoría de Coca Creativa de La Mejor Coca de Sant Joan 2026. Bautizada simplemente como La Creativa, la pieza toma como base una masa de cruasán trenzada que se combina con 'ganache' de mango y una nata montada de vainilla. El resultado se sitúa a medio camino entre una coca tradicional y una creación de pastelería contemporánea, con protagonismo para las texturas y los sabores tropicales.

La más atrevida y solidaria, en Panes Creativos

Si hay un panadero que lleva años explorando nuevos caminos alrededor de la coca de Sant Joan es Daniel Jordà. Desde su obrador Panes Creativos (plaza de Garrigó, 5) vuelve a apostar por masas artesanales de larga fermentación. Entre las propuestas de este año destaca la coca de mojito, una interpretación fresca y desenfadada inspirada en el popular cóctel cubano. Pero la que concentra buena parte de la atención es la Choc & Cherry, con chocolate y cerezas que, además, es solidaria. Parte de los ingresos generados por la venta de esta coca se destinan a Acompaña’m, el centro terapéutico y educativo vinculado al Hospital Sant Joan de Déu que atiende a menores con trastornos mentales.