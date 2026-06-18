Cocina catalana
La tienda de un pequeño pueblo de Catalunya donde solo venden productos artesanos y de proximidad
Vinos, quesos, cervezas y chocolates totalmente artesanos y de proximidad
El consumidor vuelve a la proximidad: Más del 60% de los españoles intentan comer en casa mejor que hace cinco años
11 tiendas para perder la cabeza (y el paladar) por el queso en Barcelona
El amor por su tierra y la pureza de los productos que vienen de ella han llevado a Alba Plana a abrir un pequeño negocio en un municipio catalán con el propósito de valorar los artículos de calidad y de proximidad.
Además del origen local de todos sus productos, la singularidad del comercio reside en que no es una simple tienda, sino una 'tienda-espacio' donde -además de comprar- los clientes pueden disfrutar de eventos y experiencias.
"Una 'tienda-espacio' donde pasan muchas cosas"
En el Baix Empordà (Girona), dentro del municipio de Forallac, se encuentra la localidad de Fonteta. Entre sus calles se sitúa Abricoc, un proyecto que nace para dar voz a los productores locales.
Alba Plana recuerda su infancia dentro de una tienda artesanal y su nostalgia la llevó a impulsar un proyecto de los más singular: en 2019 inauguró Abricoc. La propietaria define el negocio como "una 'tienda-espacio' donde pasan muchas cosas": gastronomía, historia y cultura del territorio.
Los vendedores cuentan con todo lujo de detalles sobre la procedencia y composición de los productos que llegan a sus estanterías. Esto se debe, en parte, a la relación muy cercana que mantienen con los productores y que les permite conocer el proceso detrás de estos artículos. Con esto, los principales manjares que venden son vinos de l'Empordà y una gran selección de quesos artesanos catalanes, pero también ofrecen cervezas artesanas, chocolates y confituras.
Asimismo, no es solo una tienda donde hacer la compra antes de abandonar el local inmediatamente: comprar en Abricoc supone un acercamiento al personal, hablar con ellos, escuchar sus recomendaciones y sugerencias de productos únicos elegidos con cuidado y presentados de forma personalizada. Además, en ella se organizan catas, maridajes, demostraciones culinarias, talleres u otros eventos.
Los quesos y vinos más exquisitos
En Abricoc se pueden adquirir, de forma física y online, 31 variedades de quesos de vaca, de oveja, de cabra, y hasta 81 productos de su bodega, entre vinos, cavas, cervezas, licores y vermut. En la tienda también se pueden encontrar dulces, algunos libros de cocina, complementos de decoración y paquetes de regalo. Estos últimos destacan especialmente por la presentación que combina los productos con algunos elementos estéticos y, si el cliente lo desea, alguna dedicatoria especial para la persona que lo recibirá.
Uno de los productos estrella son las tablas de quesos artesanales locales, que suponen toda una experiencia sensorial por partida doble: por un lado, el sabor intenso de los mejores lácteos elaborados por los productores de la zona. Por otro, la belleza en la composición de la tabla, donde cada elemento está pensado al milímetro para crear una pieza con auténtica armonía visual.
En cuanto a los vinos, buscan diferenciar su oferta con una vinicultura sostenible y vinos veganos: sin ir más lejos, las técnicas orgánicas y biodinámicas se está popularizando cada vez más en Catalunya y es un método de cultivo que da especial importancia al medio ambiente, respetándolo y preservando los recursos naturales. De esta forma, los viticultores prescinden de pesticidas y productos químicos.
En relación con los vinos veganos, estos se producen sin utilizar ningún tipo de producto de origen animal durante todo el proceso, incluyendo claras de huevo o gelatina de pescado en la clarificación del vino. En su lugar, implementan alternativas como la bentonita.
Productos de la región
Prácticamente todos los productos de Abricoc llegan del propio municipio de Fonteta. Es el caso de la mayoría de sus lácteos y algunos de sus vinos, que representa la mayoría de sus elaboraciones.
Asimismo, también traen artículos del conjunto de l'Empordà (Alt y Baix Empordà), como piezas de carnicería y charcutería, sobre todo embutidos; las confituras, especialmente las mermeladas; más elaboraciones procedentes de los cultivos de uva; y todo lo derivado de las abejas, como la miel.
De esta forma, entre el catálogo, el 50% de lo que vende es de la comarca, el 25% de la provincia de Girona y, el porcentaje restante es igualmente producto catalán, según explicó Alba Plana al 'Diari Ara'.
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- María Cristina, notaria: “Puedes poner la casa a nombre de tus hijos para evitar el Impuesto de Sucesiones”
- Las grandes entidades mueven ficha con los depósitos por la competencia de los neobancos y la subida de tipos del BCE
- Catalunya activa su primer aviso por ola de calor del año y alerta de una subida drástica de los termómetros a partir del domingo