Balance positivo
Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia cerró con 1.887 adhesiones y unas 455 actuaciones
La Generalitat publica la memoria del proyecto, que ha alcanzado más de 362 millones de impactos potenciales en medios de todo el mundo
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Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia desplegó más de 455 actuaciones en 2025 y sumó 1.887 adhesiones de agentes de toda la cadena alimentaria (administraciones, empresas, productores, restauradores, centros educativos y entidades sociales), según el Govern.
Algunas de las iniciativas más destacadas fueron el proyecto '12 mesos, 12 paisatges', que buscaba desarrollar actuaciones donde el mundo local y sus paisajes agroalimentarios fueran protagonistas, y el proyecto 'Gastrosàvies', en el que mujeres mayores de toda Catalunya, compartieron su conocimiento culinario en distintos encuentros, talleres y ponencias.
Un valor económico estimado de más de 5 millones de €
También el 'Som Gastronomia Tour', una gira de presentaciones de alcance nacional e internacional para promocionar Catalunya como destino de turismo enogastronómico que pasó por Madrid, Vigo, San Sebastián, Tokio, Pekín, Londres y México, y el lanzamiento de la campaña 'Catalunya, la millor cuina del món'.
Además, el proyecto ha alcanzado más de 362 millones de impactos potenciales en medios de todo el mundo y un valor económico estimado superior a los 5 millones de euros.
"Reconocimiento internacional de primer nivel"
En 2025, Catalunya fue distinguida como Región Mundial de la Gastronomía por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo, un reconocimiento que desplegó una estrategia coordinada por los departamentos de Empresa y Treball y de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, y compartida entre administraciones, agentes económicos, entidades sociales, centros de conocimiento y profesionales del sector.
Tal y como se describe en la memoria del proyecto, publicada este sábado, la designación ha representado "un reconocimiento internacional de primer nivel y ha servido tanto para reivindicar la singularidad del modelo gastronómico catalán como para reforzar su liderazgo en el ámbito de la cultura alimentaria, la sostenibilidad y la innovación, y el turismo enogastronómico".
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