La arrocería favorita del prestigioso chef José Andrés: "Este es el restaurante de paella para llevar por excelencia"

La paella tiene muchos templos en España, pero para el chef José Andrés hay uno que destaca por encima del resto. En el municipio valenciano de Chiva se encuentra la arrocería que el cocinero considera su favorita, un lugar donde el arroz se prepara con una técnica muy particular, ya que utilizan hasta cuatro tipos distintos de leña para lograr el punto perfecto de sabor.

José Andrés es un chef asturiano que vive en Estados Unidos, y es considerado uno de los grandes embajadores de la gastronomía española en el mundo. También es el fundador de un exitoso grupo de restaurantes, entre los que destaca 'The Bazaar', y creador de la ONG World Central Kitchen, una organización sin ánimo de lucro dedicada al abastecimiento de comidas en todo el mundo después de desastres naturales.

Recientemente, ha salido a la venta su nuevo libro 'Spain My Way', en el que "hablo de los lugares donde comí y bebí mientras mi equipo y yo buscábamos inspiración, y muchos de ellos son lugares que me encantan desde hace mucho tiempo. Las personas detrás de estos lugares merecen ser reconocidas y celebradas. Y, por supuesto, quiero que tú también puedas experimentar esos mismos lugares y fuentes de inspiración".

Arrocería Las Bairetas

A raíz de este estreno, el chef asturiano ha lanzado una entrega especial de su newsletter 'Longer Tables' en la que habla de las personas y los lugares que inspiraron el libro. Cuando hace referencia a la paella, solo se le viene un nombre a la cabeza: Arrocería Las Bairetas, ubicado en municipio valenciano de Chiva.

En este artículo, el chef alaba este negocio experto en la elaboración de arroces: "Este es el restaurante de paella para llevar por excelencia, ya que probablemente tenga la cocina de paella más grande del mundo. Lo dirigen Pablo Margós y sus hermanos. Si recuerdan el programa, el hermano de Pablo, Rafa, les enseñó a mis hijas a preparar una paella perfecta con cuatro tipos de leña".

Hasta 220 paellas a la vez

Andrés continúa explicando que "la línea de producción de paella mide 100 metros de largo, lo que significa que se pueden cocinar hasta 220 paellas a la vez. Y este es el lugar ideal para pedir tu paella para llevar, puedes llevártela directamente de la cocina en la paellera para compartirla con familiares y amigos en la playa, que en mi opinión es una de las mejores maneras de pasar una tarde de domingo".

Variedad de arroces

De entre toda la variedad de arroces y paellas que tiene este restaurante, destacan el arroz de pato deshuesado y setas, la paella valenciana, el arroz de bogavante, el arroz de sepiola, boletus y gamba roja, el arroz ciego de marisco con carpaccio de gambas y el arroz de coliflor, costillas de cerdo y emulsión de pimientos asados a la brasa.

El restaurante tiene solo la opción de menú los fines de semana, y su precio varía de 44 a 48 euros. Entre semana solo sirven comida durante el mediodía y su carta incluye tanto entrantes como los arroces y los postres. Los cocineros del restaurante son expertos en hacer buenos arroces y merece la pena darle una oportunidad, y más si lo aconseja el chef José Andrés.