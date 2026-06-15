España-Cabo Verde: tortilla de patata contra 'cachupa'. ¿Qué se come en el país africano?

La Roja debuta en el Mundial 2026 este lunes a las seis de la tarde (hora española) ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos). Se trata del rival más fácil de un grupo en el que también figuran Arabia Saudí y Uruguay, aunque ha dejado muy buenas sensaciones en los amistosos previos a la cita intercontinental, goleando tanto a Serbia como a Bermudas. Como es obvio, una España hambrienta de gloria se querrá 'zampar' al combinado africano. Si los jugadores de Luis de la Fuente se quedan con ganas de más, estos son los platos típicos de Cabo Verde que deberían probar.

Al tratarse de un archipiélago, el pescado y el marisco está muy presente en las mesas de los caboverdianos. No en vano, el sector de la pesca es uno de los más importantes para la economía del país. La langosta real a la parrilla (y aderezada con mantequilla de ajo) es uno de productos gastronómicos más afamados. Del Atlántico capturan atún, dorada, salmonetes, percebes, calamares, pulpo, pez espada, mejillones, gamba, cigala, 'búzio' (caracol de textura similar al calamar y potente sabor marino)... que se venden a precios realmente asequibles.

En los restaurantes y puestos de comida callejera, claro está, siempre trabajan con el género fresquísimo, recién salido del mar. Allí puedes pedir, además de los productos citados, 'morreia' (de la familia de la anguila) rebozada y frita, caldo de pescado, arroz de marisco, 'pastéis de milho' (empanadillas de atún)...

También son típicos el maíz, el arroz y los frijoles, guarniciones habituales en un recetario que bebe de las tradiciones africanas y también de la cultura portuguesa, dado que el archipiélago fue una colonia del país vecino hasta 1975 (de ahí el consumo de aceite de oliva, pan de harina de trigo y vino). Con papilla o puré de harina de maíz se hace el 'xerém', que se mezcla con un caldo que puede ser de pescado, marisco o carne, con verduras, todo ello previamente cocido o salteado.

Acaso el plato más icónico de Cabo Verde es la 'cachupa', un guiso normalmente de carne (salchichas, chorizo, embutidos) o de pescado con verduras, hortalizas y frijoles que se prepara durante horas y horas. En un magnífico ejemplo de cocina de reaprovechamiento, las sobras de este plato se fríen al día siguente con ajo y cebolla, convirtiéndose así en la 'cachupa refogada'.

También hay que pedir otro guiso, la 'feijoada', de origen brasileño; se elabora a base de judías pintas ('feijão') y mezcla carne de cerdo, verduras y especias. Y no hay que dejar pasar la 'bafa de capado', pierna o costilla de cerdo castrado que se marina en especias y luego se cuece a fuego lento.

Frutas tropicales

La mejor manera de acabar un ágape allí es probar alguna de sus sabrosas frutas tropicales (no olvidemos que el país está frente a la costa de Senegal): papaya, coco, guayaba, mango... Muchas de ellas son la base de postres (ahí se nota la herencia portuguesa) como el dulce de papaya, de coco o de jobo (parecido a la ciruela), que se suele acompañar con queso, igual que la 'gobaiada', una pasta elaborada a partir de la pulpa de guayaba. También destacan en su recetario dulce el pudin de queso o de leche y el flan de café.

Para beber, hay que probar el 'grogue', aguardiente de caña de azúcar que recuerda a la cachaza brasileña, y el ponche.