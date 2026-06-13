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Cocina catalana

La tienda de un pequeño pueblo de Catalunya donde solo venden productos de la región

Vinos, quesos, cervezas y chocolates totalmente artesanos y de proximidad

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Tabla de quesos de Abricoc

Tabla de quesos de Abricoc / Abricoc

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Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

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El amor por su tierra y la pureza de los productos que vienen de ella han llevado a Alba Plana a abrir un pequeño negocio en un municipio catalán con el propósito de valorar los artículos de calidad y de proximidad.

Además del origen local de todos sus productos, la singularidad del comercio reside en que no es una simple tienda, sino una 'tienda-espacio' donde -además de comprar- los clientes pueden disfrutar de eventos y experiencias.

"Una 'tienda-espacio' donde pasan muchas cosas"

En el Baix Empordà (Girona), dentro del municipio de Forallac, se encuentra la localidad de Fonteta. Entre sus calles se sitúa Abricoc, un proyecto que nace para dar voz a los productores locales.

Alba Plana recuerda su infancia dentro de una tienda artesanal y su nostalgia la llevó a impulsar un proyecto de los más singular: en 2019 inauguró Abricoc. La propietaria define el negocio como "una 'tienda-espacio' donde pasan muchas cosas": gastronomía, historia y cultura del territorio.

Los vendedores cuentan con todo lujo de detalles sobre la procedencia y composición de los productos que llegan a sus estanterías. Esto se debe, en parte, a la relación muy cercana que mantienen con los productores y que les permite conocer el proceso detrás de estos artículos. Con esto, los principales manjares que venden son vinos de l'Empordà y una gran selección de quesos artesanos catalanes, pero también ofrecen cervezas artesanas, chocolates y confituras.

Església de Santa Maria de Fonteta en Forallac (Baix Empordà, Girona).

Església de Santa Maria de Fonteta en Forallac (Baix Empordà, Girona). / Wikipedia

Asimismo, no es solo una tienda donde hacer la compra antes de abandonar el local inmediatamente: comprar en Abricoc supone un acercamiento al personal, hablar con ellos, escuchar sus recomendaciones y sugerencias de productos únicos elegidos con cuidado y presentados de forma personalizada. Además, en ella se organizan catas, maridajes, demostraciones culinarias, talleres u otros eventos.

Los quesos y vinos más exquisitos

En Abricoc se pueden adquirir, de forma física y online, 31 variedades de quesos de vaca, de oveja, de cabra, y hasta 81 productos de su bodega, entre vinos, cavas, cervezas, licores y vermut. En la tienda también se pueden encontrar dulces, algunos libros de cocina, complementos de decoración y paquetes de regalo. Estos últimos destacan especialmente por la presentación que combina los productos con algunos elementos estéticos y, si el cliente lo desea, alguna dedicatoria especial para la persona que lo recibirá.

Uno de los productos estrella son las tablas de quesos artesanales locales, que suponen toda una experiencia sensorial por partida doble: por un lado, el sabor intenso de los mejores lácteos elaborados por los productores de la zona. Por otro, la belleza en la composición de la tabla, donde cada elemento está pensado al milímetro para crear una pieza con auténtica armonía visual.

En cuanto a los vinos, buscan diferenciar su oferta con una vinicultura sostenible y vinos veganos: sin ir más lejos, las técnicas orgánicas y biodinámicas se está popularizando cada vez más en Catalunya y es un método de cultivo que da especial importancia al medio ambiente, respetándolo y preservando los recursos naturales. De esta forma, los viticultores prescinden de pesticidas y productos químicos.

En relación con los vinos veganos, estos se producen sin utilizar ningún tipo de producto de origen animal durante todo el proceso, incluyendo claras de huevo o gelatina de pescado en la clarificación del vino. En su lugar, implementan alternativas como la bentonita.

Productos de la región

Prácticamente todos los productos de Abricoc llegan del propio municipio de Fonteta. Es el caso de la mayoría de sus lácteos y algunos de sus vinos, que representa la mayoría de sus elaboraciones.

Asimismo, también traen artículos del conjunto de l'Empordà (Alt y Baix Empordà), como piezas de carnicería y charcutería, sobre todo embutidos; las confituras, especialmente las mermeladas; más elaboraciones procedentes de los cultivos de uva; y todo lo derivado de las abejas, como la miel.

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De esta forma, entre el catálogo, el 50% de lo que vende es de la comarca, el 25% de la provincia de Girona y, el porcentaje restante es igualmente producto catalán, según explicó Alba Plana al 'Diari Ara'.

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