Vibra Gelateria: dejaron la multinacional para perseguir un sueño... y acabaron sirviendo 'gelato' a los jugadores del Barça

Hay amistades que se construyen alrededor de una mesa. Otras, alrededor de una afición. La de Marc Badia, Lydia Serrano, Juanjo Cantero y Ona Montserrat nació entre comidas, viajes, largas conversaciones y una costumbre innegociable: terminar siempre con un buen helado.

Rondando la treintena, los cuatro compartían algo más que amistad. Algunos se habían conocido trabajando en grandes multinacionales del sector alimentario, otros llegaron después; pero todos coincidían en una misma inquietud: la sensación de que algún día debían crear algo propio. “Siempre decíamos que teníamos que montar algo juntos. Había una inquietud constante por hacer algo por nuestros propios medios”, recuerda Marc.

Lydia Serrano, Juanjo Cantero, Marc Badia y Ona Montserrat, en la heladería Vibra. / Marc Asensio Clupes

Lo curioso es que la idea surgió alrededor de una pasión tan sencilla como universal. Todos estaban dispuestos a caminar media hora para disfrutar de su helado favorito. Y casi siempre terminaban en el mismo sitio: Cloud, en Gràcia. Allí descubrieron que el helado podía ser mucho más que un postre. La conversación se repetía una y otra vez. Hasta que un día dejó de ser una conversación. “Ona fue la primera en dar el paso. Nos dijo: ‘Voy a dejar el trabajo. Ahora sí o sí tengo que montar algo’. Y aquello nos hizo reaccionar a todos”, explica Marc.

Del PowerPoint al obrador

Lo que vino después fue una decisión poco habitual en una generación acostumbrada a buscar estabilidad. Dejaron atrás carreras consolidadas, salarios fijos y grandes estructuras empresariales para embarcarse en una aventura incierta. Mientras Ona y Lidia se incorporaban a tiempo completo al proyecto, Marc y Juanjo compatibilizaban el nacimiento de la heladería con sus respectivos trabajos. No había grandes inversores detrás, sino ilusión, un préstamo y muchas horas de trabajo.

Ona Montserrat prepara una tarrina de helado en Vibra. / Marc Asensio Clupes

A finales de 2025 comenzaron a buscar local por el Eixample. Lo tenían claro: querían un barrio vivo, con vecinos, comercio de proximidad, turistas y vida en la calle. “Encontramos un local pequeño, con muchísimo encanto. Lo vimos y al día siguiente ya estábamos enamorados”, cuenta Marc. Durante meses trabajaron en la rehabilitación del espacio junto a amigos y colaboradores cercanos. La idea no era transformar el local, sino recuperar su esencia. “Queríamos que pareciera una casa del Eixample. Recuperamos la carpintería original, la volta catalana, las paredes de piedra... No buscábamos grandes cambios, sino sacar partido a lo que ya existía”.

Una tarrina de helado de Vibra. / Marc Asensio Clupes

El resultado, Vibra Gelateria, abrió sus puertas el 8 de mayo de 2026 en la calle de Enric Granados, 145. Un espacio cálido, sencillo y orgánico que conecta con la Barcelona de siempre, la que muchos visitantes buscan descubrir.

Helado artesanal con sabor a Catalunya

El nombre elegido tampoco fue casual. Vibra Gelateria resume la energía que une a sus fundadores. “Entre nosotros siempre había muy buena vibra y queríamos transmitir exactamente eso: que la gente entre, disfrute y se vaya más feliz de lo que llegó”, explica Marc.

Para aprender el oficio decidieron hacerlo desde la raíz. Se formaron junto a Maurizio Lunardi, alma de Cloud y uno de los grandes referentes de la heladería artesanal italiana de Barcelona. “No queríamos abrir una heladería solo porque fuera un negocio. Queríamos aprender el oficio de verdad y dedicarnos a esto durante muchos años”.

18 sabores fijos y varias rotaciones semanales

Ese aprendizaje se refleja hoy en una vitrina con 18 sabores fijos y varias rotaciones semanales. Los clásicos -chocolate, pistacho, vainilla o avellana- conviven con propuestas que hablan directamente de Catalunya y de la historia personal de sus fundadores.

La crema catalana se elabora al horno siguiendo una receta propia. La leche merengada es un homenaje al sabor favorito de sus abuelos. El 'carquinyoli' reivindica un producto profundamente arraigado al territorio. Incluso uno de los helados nace de un bizcocho casero preparado por la abuela de Juanjo. “Lo bonito de este oficio es que te permite crear, adaptarte a la temporada y convertir recuerdos en recetas”, asegura Marc. La apuesta ha conectado rápidamente con el público. Los vecinos valoran los sabores locales y los visitantes encuentran en ellos una forma diferente de acercarse a la gastronomía catalana. Y entonces llegó el inesperado golpe de suerte.

'Vibra', la nueva heladería de Barcelona que se coló en la rúa del Barça y enamoró a Lewandowski y Szczęsny / FCBarcelona

Durante la rúa con la que el Barça celebró la consecución de la Liga, a los tres días después de su apertura, los cuatro amigos decidieron intentar algo que parecía imposible: hacer llegar una tarrina de helado a los futbolistas. Tras varios intentos frustrados, Szczęsny y Lewandowski acabaron probando sus 'gelatos'.

Las imágenes se hicieron virales y el vídeo superó las 200.000 visualizaciones. “Nos hizo muchísima ilusión. Ahora vienen niños vestidos del Barça y nos dicen: ‘Aquí es donde comieron helado los jugadores’”, comenta entre risas. Pero más allá de la viralidad, lo que realmente celebran es otra cosa.

“Lo que nos hace felices es que la gente vuelva. Que repita. Que nos diga que se siente como en casa”. Porque detrás de Vibra Gelateria no solo hay una heladería. Hay una historia contemporánea de Barcelona. La de cuatro amigos que dejaron atrás la comodidad para construir algo propio. Un proyecto que exige jornadas interminables, madrugones en el obrador y muchas horas de trabajo, pero que también les permite perseguir un sueño compartido. “Cuando alguien que lleva 20 años con su negocio en el barrio nos dice que ojalá lleguemos tan lejos, pensamos exactamente lo mismo. Ojalá podamos construir algo que deje huella”, concluye Marc.