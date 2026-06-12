El festival de la parrilla Meat & Fire (y otros planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Ambiente de una edición anterior del festival Meat & Fire. / El Periódico

Meat & Fire (Barcelona, hasta el 14 de junio)

La edición 2026 de Meat & Fire es la más internacional, con la participación de una treintena de parrilleros y proyectos gastronómicos de 10 países (España, Italia, Grecia, Rumanía, Islandia, Colombia, Argentina, Ecuador, Turquía y Emiratos Árabes Unidos). Se pueden conocer técnicas de cocina al fuego nunca vistas antes en Barcelona como el 'burduntzi' (práctica centenaria vasca que consiste en asar piezas enteras de animales ensartadas en una gran vara de hierro sobre las brasas, de manera muy lenta y minuciosa) y la cochinita pibil al estilo de Yucatán (se hace en un 'pib', un horno subterráneo donde la carne se cocina de forma lentísima envuelta en hojas de plátano). Y se pueden probar propuestas inéditas como costilla de vaca ahumada a baja temperatura gracias a una espectacular estructura en forma de noria, panceta de cerdo ahumada con un acevichado de siete sales y un azúcar deshidratado en limón cebolla y cilantro, 'temaki' de solomillo con jugo 'wagyu', pierna de cordero a la brasa con glaseado de ruibarbo y un aderezo de 'skyr' islandés y 'wasabi'....

Buenos Aires es la ciudad invitada, y está representada por los parrilleros German Sitz (La Carnicería), cuya técnica de vanguardia ha revolucionado el concepto tradicional porteño; Magalí Núñez (Michel Rolland Grill & Wine), conocida como 'La Maga' por su talento y precisión técnica, y Javier Brichetto (Piantao, Madrid), que ha llevado su cocina a siete países. Habrá ponencias, demostraciones culinarias y debates (las Gastrosàvies participan con un 'showcooking'-ponencia sobre la memoria gastronómica y la cocina tradicional), mercado artesanal de productos ligados al territorio y espacios para degustación y música en directo.

Varios de los participantes en la Fira Degustació de la Cervesa Artesana de Figueres, durante la presentación de la cita. / El Periódico

Fira Degustació de la Cervesa Artesana (Figueres, hasta el 13 de junio)

Figueres celebra la Fira Degustació de la Cervesa Artesana con 14 puestos en la Rambla de Figueres. Participan ocho productores artesanos cerveceros (seis del Alt Empordà y dos invitados) y seis establecimientos de alimentación. Participan Cervesa de Roses, Cooperativa Cervesera Cadaqués, Notenfadis, Rufa, Limbik Co y Albera, además de Cervesa Pochs (Castellfollit de la Roca, Garrotxa) y La Fresca (Perpinyà). Los seis negocios de alimentación son Serraplà, La Patagonia, Les delícies d'en Nil, Boga Gastrotaberna, Batuts y Sea & Chips. Todo ello, amenizado por 'djs', música en directo y una 'cercavila'. Abre el viernes de 17.00 a 22.30 y el sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.30 horas. El acceso es gratuito.

Temps de Vi (Vilanova i la Geltrú, hasta el 14 de junio)

La Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú vuelve a reunir más de una veintena de bodegas en una feria donde también hay espacios gastronómicos, actuaciones musicales, catas y una zona de juegos para niños. Las bodegas participantes son Canals i Munné, Parés Baltà, Maset, Single Vineyards Collectors, Celler de Viticultors de Vilanova i la Geltrú, Ramon Canals, Pinord, 7 Pams, Vallformosa, Quinta de mil, Casa Padró, Ferret i Granell, Cavas Ferret, Witty Wines, U més U, Alsina Sardà, Aymar, Puigbatet, Torres de la Serra y Cooperativa de Llorenç del Penedès. El 12 de junio por la tarde hay dos catas en el Círcol Catòlic, una de vinos vinculados a proyectos con voluntad transformadora y otra que recorre elaboraciones de la DO Montsant. El 13 de junio se celebra una cata maridaje con vinos de la DO Catalunya en la Casa Olivella, espacio que acoge al día siguiente una cata con juegos de magia.

Fira del Vi del Pirineu (Talarn, hasta el 14 de junio)

Talarn acoge la Fira del Vi del Pirineu con multitud de actividades. El viernes, 12 de junio a las 20.00 horas, en la plaza del Castell, se catarán espumosos del Pirineo y de otras zonas conocidas de la mano del sumiller Jordi Martínez (cada copa se maridará con una tapa). El 13 de junio a las 11.00 horas se recorrerán bodegas particulares del pueblo y se probarán cuatro vinos acompañados de otras tantas tapas. Ese mismo día, a las 17.30, se probarán cinco elaboraciones ganadoras del Concurso de Vinos de la Denominación de Origen Costers del Segre, y a las 19.00 se celebrará la feria en la plaza Anna Maria Janer, en la que participarán bodegas del Pirineo y restaurantes de proximidad y habrá música. El 14 de junio, Familia Torres ofrecerá a las 10.30 horas una presentación-cata de la variedad ancestral pirene en el mismo viñedo de Sant Miquel donde tiene su origen, y en la sala Polivalent, a las 12.30, se ofrecerá una cata de quesos del Pirineo maridados con vinos del Celler Xic's de Cal Borrech. Las entradas a cada actividad se pueden adquirir en la web entrapolis.com.

Ambiente de una parada de la ruta California Dreaming de The Champions Burger. / El Periódico

The Champions Burger (Cornellà-El Prat, hasta el 14 de junio)

Las 'smash burgers' saltan al campo del Espanyol. Tras el éxito de su última parada en Barcelona, donde reunió a más de 180.000 personas, The Champions Burger se instala en el RCDE Stadium con una puesta en escena completamente renovada y la incorporación de The Champions Cheesecake, donde una decena de maestros pasteleros reinterpretan la tarta de queso con atrevidas versiones (Jon Cake, de Barcelona, y Golossa Cakery, de Tarragona, son los representantes catalanes).

Esta parada en Cornellà-El Prat de la ruta California Dreaming (abre de mediodía a medianoche y la entrada es gratuita) transforma el coliseo blanquiazul en un escenario californiano con sus calles icónicas, neones y 'food trucks' en colores pastel. Un total de 19 restaurantes presentan sus creaciones de carne presionada sobre la plancha a alta temperatura, sellado inmediato y una costra dorada y crujiente. Cuatro de ellos son de la provincia de Barcelona: El Surtidor, Ficus, La Tóxica y Gala Urban Food.

El público vota por su 'burger' favorita escaneando el código QR del tíquet de compra y valorando cada propuesta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio de Barcelona y la favorita local recibirá una mención especial. Al final de la gira solo una ganará el título de Mejor Smash Burger.

Presentación de la Ruta del Tast Surrealista 2026 en Duran Hotel i Restaurant. / El Periódico

Ruta del Tast Surrealista (Figueres, hasta el 14 de junio)

Figueres acoge la quinta edición de la Ruta del Tast Surrealista con la participación de 26 establecimientos que maridan bocados inspirados en el artista figuerense Salvador Dalí. Una veintena de participantes ofrecen una tapa de inspiración surrealista maridada con una copa de vino de la DO Empordà por 4 euros y seis restaurantes preparan menús por 35 euros. Los establecimientos que sirven las tapas son Batuts, Càlid Cafè, Ca la Xeli, El Cafè del Casino, Pastisseria Tall Dolç, Carns Serraplà, Hostal Amiel, El Dynàmic, Pizzeria Augustea, Granada Vins, La Patagonia, Lizarran, Tony’s Figueres, Txots, Moma 33, Motel Empordà (Wine Bar), Nòmada, Boga Gastrotaberna, Sea & Chips y Sentits. Los restaurantes que proponen los menús son Foc, Can Jeroni, Duran, El Pelegrí, Mesón Asador y Maia.

Todos los establecimientos, con sus tapas y menús detallados, se pueden encontrar en el libreto físico de la Ruta, también disponible en la web rutadelatapasurrealista.cat y en la aplicación de móvil Rutappa, donde está la ruta completa con los restaurantes geolocalizados mostrando los que se encuentran más cerca del usuario, la distancia y cómo llegar a ellos. Entre los comensales que voten por el mejor menú y tapa a través de la app, se sortearán una cena para dos personas a uno de los restaurantes, dos entradas para el Teatro-Museo Dalí, dos vales regalo de 50 euros para gastar en las tiendas asociadas a Comerç Figueres y dos botellas de vino Heus de la bodega La Vinyeta. Los tres establecimientos con más votos en cada categoría también serán premiados.