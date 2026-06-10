Estos son los 5 mejores restaurantes de Cerdanyola del Vallès, según Tripadvisor

Muchas veces, tomar la decisión de a qué restaurante ir a comer es mucho más complicado de lo que parece. Con toda la variedad de locales y tipos de comida que hay en cada ciudad o pueblo, nos podemos perder auténticas joyas de la gastronomía. Es por ello que recurrir a los 5 mejores restaurantes de según Tripadvisor siempre acaba siendo una muy buena opción.

Cerdanyola del Vallès es una de las ciudades pequeñas más universitarias de España, por su cercanía con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), un centro educativo que se sitúa siempre dentro de las 200 mejores universidades de todo el mundo. Aunque mucha gente solo conozca esta ciudad por la UAB, la realidad es que tiene mucho más que ofrecer, por ejemplo, sus 5 mejores ofertas gastronómicas.

1.Tast&Gust

'Tast&Gust' se posiciona como el mejor establecimiento gastronómico de Cerdanyola por una propuesta de tapas que roza la excelencia. La Guía Michelin lo define como "el gran templo del steak tartar, ofreciendo una fantástica versión clásica y hasta cuatro variantes que preparan ante los ojos del cliente". En Tripadvisor tiene, a finales de mayo, 285 opiniones y una valoración de 4,8 estrellas de 5.

Este restaurante se encuentra en la Calle de Sant Martí, 92, 08290 en Cerdanyola del Vallès y se ubica en una casa del siglo XIX. El establecimiento ha sido recomendado por las mejores guías gastronómicas del país y ofrece principalmente cocina de temporada y productos del territorio. Sin duda, es la mejor opción para disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable en la que el trato de los trabajadores siempre es muy cercano y personal.

Algunas de las reseñas que mejor describen este local son: "Recomiendo probar este restaurante. No se trata de un lugar de 15 € el menú, pero por la calidad que comes, creo que no es caro" y "Un steak tartar de los mejores que he probado".

2.Restaurant Capicua

Este acogedor restaurante se encuentra en el Passatge Llorer, 15, 08290. Lo más destacable de este establecimiento es que, desde 2013, forman parte del Colectivo de Cocineras y Cocineros Km0. En Capicua, el objetivo es escoger un buen producto de calidad, el más sostenible y cercano posible, con prioridad para aquellas variedades en peligro de desaparición.

Según ellos, hacen "la cocina de siempre con un toque de modernidad. Hacemos una cocina catalana adaptada a los nuevos tiempos con toques de aquí y de allá". En este restaurante, existe la opción del menú diario que vale 19,90 euros, pero también existen opciones más 'premium', como las degustaciones que llegan hasta los 44 euros. En Tripadvisor tiene 287 opiniones y una valoración de 4,5 estrellas de 5.

"Producto de gran calidad. Bien elaborado. Con mucho gusto. Comida que sienta bien. Menú de excelente relación calidad-precio" y "No podía ser mejor. El material, la ejecución, el maridaje, la atención y el ambiente generan una experiencia extraordinaria", son algunas de las reseñas que ha recibido el restaurante en Tripadvisor.

3.Tocat De l'Olla

Este restaurante, situado en la calle de l'Àliga, 26, 08290, destaca por ser un pequeño restaurante de cocina tradicional catalana y mediterránea. Según ellos, "trastocamos la tradición, es decir, la modificamos haciéndola volver loca, 'tocat de l'olla'. Nos gusta cocinar productos de proximidad y calidad, añadiendo el punto justo de creatividad desde los fogones del chef Oscar Rulo".

Este restaurante no ofrece opción de menú, pero sí una carta con entrantes, pescados y carnes guisados y una gran variedad de arroces, como el arroz “a lo pijo”, ya que te sirven la sepia, calamar y langostinos todo pelado, el arroz negro de sepia con alioli de perejil y el arroz de bogavante. En Tripadvisor, este restaurante tiene solo 87 opiniones, pero cuenta con una valoración de 4,8 estrellas de 5.

Mientras que algunos clientes piensan que "fue una grata sorpresa buena comida, platos con mucho detalle, hechos con cariño, buen servicio y precio acorde. Volveremos", otros prefieren destacar que "¡los arroces son inmejorables!".

4.La Pizarrita de Juanlu

En este cuarto restaurante cambiamos bastante de ámbito, ya que este negocio, ubicado en la calle Santa Marcelina, 18, 08290, es una cervecería con un ambiente de todas las edades y con dos distintas cocinas en diferentes horarios. De 18:00 a 21:00 puedes elegir una tapa gratis con tu consumición, pero a partir de las 21:00 solo hay cenas. En general, es un local pequeño pero acogedor.

Su carta está compuesta principalmente por pescados, bocadillos de todo tipo y, finalmente, sus famosas tapas. La que más destaca es el lagartito ibérico, que recibió el premio a la tercera mejor tapa en el concurso de Corretapas 2025. En Tripadvisor, este restaurante tiene 124 opiniones y cuenta con una valoración de 4,7 estrellas de 5.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de sus clientes es que pongan "¿tapas con la bebida en Catalunya? Eso ya es un logro. Buena cantidad en las tapas y bien trabajadas". Otro cliente, por ejemplo, ha decidido destacar que es un "gran sitio para tapear con familia, amigos. Gran variedad de tapas y muy buen ambiente. Siempre te sirven con simpatía".

5.Restaurant Shapó

El quinto y último mejor restaurante de Cerdanyola, siempre según Tripadvisor, se encuentra en la calle San Ramón, 101, 08290. Shapó se describe como un "restaurante y club vintage. Excelente local de 250 metros con una cuidadosa decoración vintage e industrial, en el que dispondrás de diferentes salones distribuidos en una antigua casa del año 1900".

En este restaurante hay una gran variedad de cocina que va desde ensaladas, todo tipo de mariscos y carnes, arroces de ensueño, carnes vascas en brasa de piedra volcánica, gambas a la sal, foie casero, hamburguesas 'gourmet' y postres sorprendentes. En Tripadvisor, este restaurante es el que más opiniones tiene, con 534, y cuenta con una valoración de 4,3 estrellas sobre 5.

Algunas de las reseñas más destacadas de los usuarios de Tripadvisor son: "Todos los platos están increíbles, pero el brie rebozado y los huevos rotos con setas y mayonesa trufada, son sublimes" y "muy buen lugar para ir con pareja, nos pusieron en una mesa con una chimenea eléctrica al lado, un ambiente muy bueno, los camareros muy amables, los postres muy ricos".