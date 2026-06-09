¿A qué saben el Papa y la Sagrada Família? Estos dos helados están inspirados en ambos

Con motivo de la visita del Papa a Barcelona y en el marco de la celebración de los 100 años de la Sagrada Família, Badiani, la histórica 'gelateria' artesanal florentina, presenta dos nuevos helados de edición especial inspirados en León XIV y en el templo modernista: se llaman Lleó y Sagrada Família.

El primero de los lanzamientos, Lleó, es una composición de 'fior di latte' con delicadas láminas de almendra. Inspirado en la pureza y la sencillez, ofrece un perfil limpio, suave y envolvente, donde la textura cremosa del lácteo se combina con el toque crujiente y elegante del fruto seco.

Homenaje a las vidrieras de la basílica

La segunda creación, Sagrada Família, se presenta como una interpretación más festiva y visual del icónico templo barcelonés. Elaborado a partir de una base de chocolate blanco y caramelo, incorpora un bollo de fermentación natural y almendras. En su versión con fruta confitada, el 'gelato' se transforma en un homenaje a las vidrieras de la basílica, con destellos de color que recuerdan los juegos de luz característicos de Gaudí. También se ofrecerá una versión sin fruta confitada, más sobria y refinada, donde destacan la suavidad del conjunto y el contraste de texturas.

Los nuevos helados ya están disponibles en todas las tiendas Badiani por tiempo limitado y hasta fin de existencias.