Por tiempo limitado
¿A qué saben el Papa y la Sagrada Família? Estos dos helados están inspirados en ambos
Badiani ha creado dos propuestas de edición limitada
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Con motivo de la visita del Papa a Barcelona y en el marco de la celebración de los 100 años de la Sagrada Família, Badiani, la histórica 'gelateria' artesanal florentina, presenta dos nuevos helados de edición especial inspirados en León XIV y en el templo modernista: se llaman Lleó y Sagrada Família.
El primero de los lanzamientos, Lleó, es una composición de 'fior di latte' con delicadas láminas de almendra. Inspirado en la pureza y la sencillez, ofrece un perfil limpio, suave y envolvente, donde la textura cremosa del lácteo se combina con el toque crujiente y elegante del fruto seco.
Homenaje a las vidrieras de la basílica
La segunda creación, Sagrada Família, se presenta como una interpretación más festiva y visual del icónico templo barcelonés. Elaborado a partir de una base de chocolate blanco y caramelo, incorpora un bollo de fermentación natural y almendras. En su versión con fruta confitada, el 'gelato' se transforma en un homenaje a las vidrieras de la basílica, con destellos de color que recuerdan los juegos de luz característicos de Gaudí. También se ofrecerá una versión sin fruta confitada, más sobria y refinada, donde destacan la suavidad del conjunto y el contraste de texturas.
Los nuevos helados ya están disponibles en todas las tiendas Badiani por tiempo limitado y hasta fin de existencias.
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