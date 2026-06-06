Ariadna Julian: la cocinera que guisa cada día para cuatro escritores frente al mar

El potente sol de mayo anuncia un verano de frituras. No hay fritanga en la mesa de Casa Sanià, en Palamós, en la Residència Literària Finestres, sino un redondo de pollo relleno de gambas y colmenillas, un plato de altura para alimentar a los escritores alojados.

Este es un comedor excepcional al que solo se accede por invitación o beca tras pasar la criba de Nicolás G. Botero, el director, que comparte viandas con Alejandra Costamagna, Pablo Gallo y Adriana Murad Konings. Son los únicos clientes de la cocinera Ariadna Julian. Hoy, mañana, pasado…

La Casa Sanià, que acoge la Residència Literària Finestres. / Pau Arenós

Durante un mes –la duración de la estancia en la residencia– les dará desayuno, comida y cena con la ayuda de Imma Riera y Marc Taylor, que se turnan para cubrir todas las horas de esta comunidad de clausura frente a las tentaciones del mar.

El instante de la comida es el mejor antidepresivo para el oficio de solitarios.

Las flores de calabacín rellenas de 'recuit' de Ariadna Julian. / Pau Arenós

Las caras concentradas tras la mañana de escritura se destensan. Ninguno de los convidados bebe alcohol, dejando atrás el retrato infectado del escritor beodo y eso que los vinos disponibles provienen de Mas Molla, un viñedo cercano donde cultivan algunas variedades únicas en el mundo.

No sé si los escritores son consciente del todo de la calidad y la ambición de lo que honran sus platos, de las flores de calabacín rellenas con 'recuit' de Fonteta y con caldo de ajedrea, del pollo deshuesado de tres kilos y con una farsa de mar y montaña y con cebollitas, puré de guisantes y jugo de las cabezas de los crustáceos; de los buñuelos de chocolate blanco con hierbaluisa y helado de limón, albahaca y ratafía y de la tarta de albaricoque, nueces y lavanda, y de quién es Ariadna Julian.

El pollo relleno con gambas y colmenillas de Ariadna Julian. / Pau Arenós

Porque Ariadna (Barcelona, 1974) podría estar bregando en el restaurante que quisiera, como lo hizo de joven en los triestrellados El Racó de Can Fabes y Le Taillevent, en París, donde estuvo «dos años y pico».

La biografía profesional es intensa: curró en plazas con y sin estrella, fue jefa de una parrilla, fue profesora en la escuela en la que se formó («era una estudiante mediocre en el bachillerato y con matrícula en la Joviat») y fue propietaria de El Fil d’Ariadna, un restaurante sensacional que tuvo que cerrar.

La chimenea de la Residència Literària Finestres con un dibujo de Truman Capote. / Pau Arenós

«Duró cuatro años. La inversión inicial era fuerte y el dinero que ganaba se lo comía. No tenía ni sueldo». Madre de Giu y Yann, la entrega resultaba excesiva y prefirió «conciliar» y fichar por la Joviat.

Cocinar para otros atrapa, así que regresó a la acción en Monvínic, del empresario Sergi Ferrer-Salat, donde fue responsable de lo comestible en el paraíso de lo bebible.

El planeta se sumió en la pandemia y ella se ocupó de un comedor social hasta que Ferrer-Salat, mediante una de sus fundaciones, consagró una casa que había sido propiedad de la familia, Sanià, a la acogida de escritores para regalarles tiempo. Finestres son también librerías de Barcelona y Palamós, refugios en el ruido.

La mesa en la cocina de la Residència Literària Finestres. / Pau Arenós

Ahora, Ariadna lleva a cabo el trabajo más extraño de su carrera: alimentar a tres o cuatro escritores, a los que saca de sus madrigueras con guisos de madre apuntalados por el oficio y una reflexión sobre qué debe comer quien pasa el día sentado: «¡La primera semana los saturé y se rompían!».

Esta noche habrá tarta de queso y brócoli para compensar el banquete del mediodía: «Hay personas que solo comen pollo, otros son veganos, otros vegetarianos, hay intolerancias… Nos tenemos que adaptar».

Proximidad es la palabra, así que querrían tener un huerto junto al gallinero, que provee de huevos. Compran alrededor y parten del recetario catalán para aproximarlo al de otros países: «No repetimos ni un plato durante el mes. Producto local y de temporada».

Los buñuelos con helado de Ariadna Julian. / Pau Arenós

Ella pasa una semana alojada en Sanià y la siguiente, va y viene de Sabadell, donde están los hijos. Al atardecer pasea por el camino de ronda con los perros de la propiedad, Sam y Ploma. Ploma, un braco, se ha encaprichado de una pelota roja.

Casa Sanià es un monumento literario porque en 1962 alojó a Truman Capote mientras escribía 'A sangre fría', interesado por los cócteles y el champán antes que por la comida, desatento hacia una contundente sutileza como la del pollo relleno con setas y gambas y más pendiente de la botella de vino y de ese licor de naranja que, al final, sí atrae a los escritores de mayo con unos discretos chupitos.

Ariadna trabajó con multitudes en el pasado y la relaja este voluntario recogimiento: «He estado en un mundo muy masculinizado, con aires militares, donde se potenciaba mucho la competitividad...».

Ha vivido grises y blancos, con un largo tatuaje en el brazo que cuenta su vida solo para quienes saben descifrar el código.

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En algún punto de la cronología aparece que se casó con Jordi en el hospital el día antes de su muerte. La mejor historia de Sanià es Ari, Ariadna Julian.