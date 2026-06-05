Finde de 'burgers' en el estadio del Espanyol y de platos 'surrealistas' en Figueres

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Ambiente de una parada de la ruta California Dreaming de The Champions Burger. / El Periódico

The Champions Burger (Cornellà-El Prat, hasta el 14 de junio)

Las 'smash burgers' saltan al campo del Espanyol. Tras el éxito de su última parada en Barcelona, donde reunió a más de 180.000 personas, The Champions Burger se instala en el RCDE Stadium con una puesta en escena completamente renovada y la incorporación de The Champions Cheesecake, donde una decena de maestros pasteleros reinterpretan la tarta de queso con atrevidas versiones (Jon Cake, de Barcelona, y Golossa Cakery, de Tarragona, son los representantes catalanes).

Esta parada en Cornellà-El Prat de la ruta California Dreaming (abre de mediodía a medianoche y la entrada es gratuita) transforma el coliseo blanquiazul en un escenario californiano con sus calles icónicas, neones y 'food trucks' en colores pastel. Un total de 19 restaurantes presentan sus creaciones de carne presionada sobre la plancha a alta temperatura, sellado inmediato y una costra dorada y crujiente. Cuatro de ellos son de la provincia de Barcelona: El Surtidor, Ficus, La Tóxica y Gala Urban Food.

El público vota por su 'burger' favorita escaneando el código QR del tíquet de compra y valorando cada propuesta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio de Barcelona y la favorita local recibirá una mención especial. Al final de la gira solo una ganará el título de Mejor Smash Burger.

Presentación de la Ruta del Tast Surrealista 2026 en Duran Hotel i Restaurant. / El Periódico

Ruta del Tast Surrealista (Figueres, hasta el 14 de junio)

Figueres acoge la quinta edición de la Ruta del Tast Surrealista con la participación de 26 establecimientos que maridan bocados inspirados en el artista figuerense Salvador Dalí. Una veintena de participantes ofrecen una tapa de inspiración surrealista maridada con una copa de vino de la DO Empordà por 4 euros y seis restaurantes preparan menús por 35 euros. Los establecimientos que sirven las tapas son Batuts, Càlid Cafè, Ca la Xeli, El Cafè del Casino, Pastisseria Tall Dolç, Carns Serraplà, Hostal Amiel, El Dynàmic, Pizzeria Augustea, Granada Vins, La Patagonia, Lizarran, Tony’s Figueres, Txots, Moma 33, Motel Empordà (Wine Bar), Nòmada, Boga Gastrotaberna, Sea & Chips y Sentits. Los restaurantes que proponen los menús son Foc, Can Jeroni, Duran, El Pelegrí, Mesón Asador y Maia.

Todos los establecimientos, con sus tapas y menús detallados, se pueden encontrar en el libreto físico de la Ruta, también disponible en la web rutadelatapasurrealista.cat y en la aplicación de móvil Rutappa, donde está la ruta completa con los restaurantes geolocalizados mostrando los que se encuentran más cerca del usuario, la distancia y cómo llegar a ellos. Entre los comensales que voten por el mejor menú y tapa a través de la app, se sortearán una cena para dos personas a uno de los restaurantes, dos entradas para el Teatro-Museo Dalí, dos vales regalo de 50 euros para gastar en las tiendas asociadas a Comerç Figueres y dos botellas de vino Heus de la bodega La Vinyeta. Los tres establecimientos con más votos en cada categoría también serán premiados.