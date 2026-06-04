Santiago Rivera, inventor de la tarta de queso de La Viña, se jubila

La tarta de queso es uno de los postres más populares en España. De hecho, fue creada en 1998 en el País Vasco, concretamente en el Obrador La Viña por Santiago Rivera. Según este restaurante, el postre se ha convertido, con los años, en un icono de San Sebastián (Guipúzcoa), ciudad donde nació este pastel.

La fama de la tarta de queso La Viña ha cruzado fronteras y la demanda ha crecido exponencialmente, explica el local. Y es que este postre también ha llegado hasta las redes sociales, donde miles de usuarios han viajado expresamente a la capital de Guipúzcoa para probarla.

Relevo de responsabilidades

Sin embargo, Rivera, chef de la Viña y creador de este receta, ha colgado el delantal este 1 de junio a sus 65 años. Lo ha anunciado en el 'Diario Vasco', donde ha asegurado que se marcha contento después de 40 años de oficio. El chef ha delegado la responsabilidad en Mikel Castellano, su socio y encargado de confianza desde hace 30 años.

El creador de este famoso postre ha explicado, además, que esta decisión también recae en una motivación logística: la cocina es muy pequeña y Rivera "ya no encuentra el sosiego necesario para trabajar", informa el diario.

Negocio familiar desde 1959

La Viña es un negocio familiar que se remonta al año 1959 y fue creado por los padres y tíos de Santiago Rivera. En esos tiempos, el local servía, principalmente, vino y por la noche también se acompañaba con partidas de póker que "ayudaba a cuadrar la caja".

El chef no entró en la cocina de La Viña por vocación. Él se formó como electricista, pero la precariedad laboral de esos tiempos le obligó a colaborar en el negocio de sus padres. Desde ese momento empezó a experimentar con los fogones, hecho que lo llevó a crear la famosa tarta de queso La Viña.

El postre de fama mundial

Este postre no lleva el secreto en los ingredientes, pero sí su elaboración. De hecho, Rivera hizo infinidad de pruebas durante años hasta que consiguió perfeccionar su técnica y dar con la receta final: una tarta de queso sin la corteza inferior, horneada a alta temperatura pero sin quemarla. No obstante, el chef sigue defendiendo que su restaurante no es una pastelería y que la tarta solo es el postre "de un conjunto dedicado a dar bien de comer a la gente", explica.

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Aunque la tarta de queso de La Viña cambie de manos, esta seguirá teniendo la misma esencia que la ha hecho un postre estrella de fama mundial.