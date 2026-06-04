El legendario Motel Empordà de Figueres celebra 65 años en el centenario de Josep Mercader

Este mes de junio de 2026, el Motel Empordà de Figueres cumple 65 años en un momento especialmente simbólico: el centenario del nacimiento de Josep Mercader i Brugués, el cocinero y restaurador nacido en Cadaqués que convirtió aquel hotel de carretera, inaugurado el 4 de junio de 1961, en uno de los grandes templos de la cocina catalana moderna. La conmemoración permite enlazar dos fechas clave: el nacimiento de Mercader, en 1926, y la apertura del Motel Empordà, en 1961, en plena carretera de Francia, en una Figueres que empezaba a situarse como puerta de entrada del turismo europeo.

Antes de convertirse en un nombre imprescindible de la gastronomía catalana, Mercader había aprendido el oficio en Portbou, en aquel ambiente de frontera que lo puso en contacto con viajeros, productos y maneras de hacer que miraban hacia Francia. Después completaría una trayectoria que lo llevaría a crear una cocina de raíz ampurdanesa, moderna y depurada, basada en el producto de temporada, el territorio y una revisión inteligente del recetario tradicional. El Motel pronto se convertiría en una parada obligada para gourmets, escritores y viajeros, y en un espacio donde la cocina catalana empezó a hablar un lenguaje contemporáneo sin perder identidad.

Testimonios escritos

Las dos crónicas locales publicadas a raíz de la inauguración ayudan a entender cómo fue recibido aquel nuevo establecimiento. En Canigó, el acto aparecía recogido dentro de la sección 30 días y 30 noches con este texto en castellano:

INAUGURACIÓN DE UN HOTEL

Recientemente se ha inaugurado el «Motel Ampurdàn», en un acto que resultó brillantísimo, y en el cual se hallaban presentes las primeras autoridades figuerenses. El mentado hotel está situado en la nueva carretera general de Madrid a La Junquera, casi a la entrada de Figueras, por el sector norte. El proyecto de este magnífico edificio hotelero es obra del arquitecto Alejandro Bonaterra. Los señores Tonyola y Mercader, propietarios del mismo, obsequiaron con un espléndido refrigerio a todos los invitados.

La revista Vida Parroquial también dejó constancia de la inauguración del Motel Empordà, con una nota más precisa sobre la fecha, la bendición y el papel de Josep Mercader como director del establecimiento:

INAUGURACIÓN DEL MOTEL AMPURDÁN

Con la asistencia de las Autoridades locales, prensa y un selecto número de invitados, el pasado sábado día 3, fue inaugurado el «Motel Ampurdán». Instalado en la Nueva Travesía de la Carretera de Francia (en el lugar denominado «Plaza del Rey»).

Bendijo las instalaciones el Rdo. don Pedro Teixidor, coadjutor de la Parroquia Arciprestal de S. Pedro.

Después de haber admirado las dependencias del mismo, debidamente atendidos por su Director don José Mercader Brugués, los invitados fueron obsequiados con un «lunch».

Aquel «Motel Ampurdán» de las crónicas de 1961 se convertiría, con los años, en el Motel Empordà, un establecimiento asociado para siempre a la figura de Josep Pla. El escritor de Llofriu tuvo allí mesa propia y convirtió el hotel en una segunda casa. Cuando Josep Mercader murió repentinamente en 1979, Pla dirigió a Jaume Subirós, yerno del fundador, una frase que ha quedado como consigna de continuidad: «Usted actúe de dueño y, sobre todo, no cambie nada».

En este mismo hilo memorial aparece también Josep Valls, que trabajó en el Motel y que más tarde recogió su relación con Pla en el libro Historias de Josep Pla y otras obras. La referencia editorial sitúa a Valls en el corazón de aquel universo humano: el autor trabajaba en el Motel Empordà y Josep Mercader facilitó que él y Pla iniciaran una relación cercana, en un momento en que el escritor encontraba compañía y acogida en las personas del establecimiento.

El inicio de un cambio profundo

La importancia de Josep Mercader va más allá de la memoria local. Su cocina abrió camino a una modernización profunda de la gastronomía catalana. Antes del estallido de El Bulli, el Motel ya había protagonizado una renovación que ponía al día la cocina tradicional catalana, simplificándola y acercándola a una sensibilidad europea. Ferran Adrià, de hecho, versionó uno de los platos emblemáticos de Mercader, las habas con menta fresca, una receta que continúa asociada a la casa.

También hay que situar a Mercader en aquel paisaje cultural donde la cocina catalana fue explicada y legitimada por escritores y gastrónomos como Josep Pla, Néstor Luján o Manuel Vázquez Montalbán. Una generación de autores que contribuyó a dar valor literario y cultural a la gastronomía catalana.

En primera línea de mar

El legado de Josep Mercader no se limitó a Figueres. También fundó el Almadraba Park Hotel de Roses, otro establecimiento de referencia familiar y gastronómica, situado frente al mar y muy cerca de Cadaqués, su lugar de nacimiento. Tras la muerte prematura del restaurador, Jaume Subirós asumió la continuidad del Motel y, con Anna Maria Mercader y sus hijos —Albert, Jordi, Lluís y Sílvia Subirós—, ha mantenido viva una saga que continúa vinculada a los dos establecimientos.

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Sesenta y cinco años después de aquella inauguración recogida por Canigó y Vida Parroquial, el Motel Empordà sigue siendo mucho más que un restaurante histórico. Es el símbolo de una manera de entender la cocina catalana moderna: arraigada en el Empordà, abierta a Europa, respetuosa con el producto y capaz de convertir una parada de carretera en una institución gastronómica. En el centenario de Josep Mercader, el aniversario del Motel no es solo una efeméride empresarial, sino la celebración de un legado que cambió la cocina del país, desde Figueres.