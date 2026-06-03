Raül Balam (Moments) y Jaume Subirós (El Motel), Premi Nacional de Gastronomia 2026

La Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN) ha galardonado con el Premi Nacional de Gastronomia 2026 a Raül Balam (Moments) y a Jaume Subirós (El Motel). El primero, en la categoría de Gastronomía de Autor, y el segundo, en la de Gastronomía Tradicional. En una gala celebrada esta noche en el Palau de Pedralbes de Barcelona, en la que se ha recordado la figura de su último presidente, el añorado Carles Vilarrubí, que ha recibido a título póstumo el Premio Especial de la Acadèmia, también han sido reconocidas la chef Laia Coma (restaurante Mare de la Font, Solsona), con el Premio Revelación; Patricia Sierra (Granja Elena), con el Premio Jefa de Sala, y Trinitat Gilbert, con el Premio Nèstor Luján de Periodismo Gastronómico.

Laia Coma, Jaume Subirós, Patricia Sierra, el presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Joan Font, Trinitat Gilbert y Raül Balam, este miércoles en el Palau de Pedralbes antes de la gala de entrega de los Premis Nacionals de Gastronomia 2026. / Ricard Cugat

Al encuentro presentado por los periodistas Helena Garcia Melero y Antoni Bassas han asistido unos 550 invitados (entre ellos, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa), que han disfrutado de la cena elaborada por los chefs Romain Fornell (Caelis, Azul Rooftop Barcelona, Casa Tejada, Café Turó, Cafè Pablo...) y Òscar Manresa (Torre d'Alta Mar, Catalina). Joan Font, que releva en el cargo a Vilarrubí, a quien ha dedicado una glosa, ha presidido un acto en el que también han participado los hijos del desaparecido empresario; ha sido uno de los momentos emotivos de la noche.

Raül Balam, durante su intervención en el Gastronòmic Fòrum Barcelona 2025. / Gastronòmic Fòrum Barcelona

Raül Balam (Premi Nacional de Gastronomía de Autor)

Raül Balam ha sido reconocido por su "cocina de origen y mirada contemporánea, arraigada al producto, al rigor y una lectura actual de la tradición mediterránea". Se formó desde muy joven en el restaurante Sant Pau, donde incorporó los valores del respeto por el producto y la estacionalidad, el rigor técnico y la exigencia cotidiana. Completó su formación con una estancia en Akelarre y amplió su recorrido en el Sant Pau de Tokio. En Barcelona, lidera Moments con una propuesta propia basada en el producto, la técnica y una lectura contemporánea de la cocina mediterránea. La suya, según el jurado, es una "trayectoria sólida" construida entre "origen, experiencia y evolución constante".

Jaume Subirós, chef y propietario de El Motel, en el Hotel Empordà, durante el homenaje que ha recibido en el mercado de la Boqueria. / El Periódico

Jaume Subirós (Premi Nacional de Gastronomía Tradicional)

Jaume Subirós es una de las figuras primordiales de la gastronomía catalana contemporánea. La suya ha sido, según la Acadèmia, una "trayectoria ejemplar". Vinculado a El Motel (Hotel Empordà, Figueres) desde su inauguración en 1961, se formó bajo la maestría de Josep Mercader y, explica el jurado, "ha preservado su espíritu fundacional con criterio, coherencia y fidelidad en el territorio". A lo largo de décadas, "ha consolidado el restaurante como un referente de la cocina de producto, de proximidad y de temporada, basada en el respeto por el recetario tradicional y en una forma de entender la hospitalidad como parte indisociable de la experiencia gastronómica". "Su legado -añade la nota de la Acadèmia- representa una aportación decisiva a la preservación, la actualización y el prestigio de la gastronomía tradicional catalana".

Los hermanos Guillermo, Borja y Patricia Sierra en la Granja Elena. / Manu Mitru

Patricia Sierra (Granja Elena), Premio Jefa de Sala

Patricia Sierra (Granja Elena, Barcelona) obtiene el galardón "por su forma de entender la sala como un espacio de acogida, rigor y proximidad y por el papel del vino como lenguaje imprescindible de la experiencia gastronómica". Es la jefa de sala y sumiller del restaurante familiar fundado en 1974 y hoy referente de la llamada alta cocina de barrio. Representante de la tercera generación del clan, ha tenido, según el jurado, "un papel determinante en la evolución del restaurante, especialmente en la definición de la sala y en la construcción de un relato propio en torno al vino y la experiencia del cliente". Empezó llevando un bar de vinos, luego se formó como sumiller y hace más de 17 años que trabaja en el negocio, donde ha ido asumiendo el relevo de su padre, Abel. "Entiende la sala como un espacio de equilibrio entre rigor y proximidad, con el vino como elemento esencial de la experiencia y el trato humano como pilar fundamental", concluye el fallo.

Laia Coma (Mare de la Font), Premio Revelación

Este galardón reconoce a Laia Coma, chef de Mare de la Font, por "una cocina catalana de montaña, arraigada, honesta y coherente, vinculada al producto local y a una forma de cocinar entendida como forma de vida". Nació en Cornellà de Llobregat y creció entre el centro de la ciudad y una pequeña masía en L'Esquirol (Osona). Formada en la ESHOB y en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, desde 2005 lidera, junto a su pareja, Roger Vilaginés, el restaurante de Solsona. Su trayectoria vital y profesional, construida con "constancia, identidad y sensibilidad", defiende una cocina "vinculada a los productores locales" con una "propuesta honesta, madura y comprometida".

La periodista gastronómica Trinitat Gilbert. / X

Trinitat Gilbert, Premio Néstor Luján de Periodismo Gastronómico

Trinitat Gilbert se lleva el galardón por la obra 'Los alimentos que comemos, al detalle', que profundiza en productos como los embutidos catalanes, los quesos artesanos, las aceitunas o el pescado, y que "combina divulgación rigurosa, cultura gastronómica y criterio periodístico", según el jurado compuesto por los académicos Eduardo Mendoza, Tatxo Benet, Ana Godó, Pau Salvat, Valentí Roqueta, Mònica Terribas, Patricio Tixis, Ferran Rodés y Elena Yepes. La periodista, especializada en gastronomía y nutrición en el diario 'Ara' desde el primer día de su fundación, creó en 2016 con Esther Vera el espacio 'Mengem', dedicado a explicar la alimentación con mirada periodística, cultural y social. Dirigó la revista 'Cuina' en sus inicios, ha trabajado en Catalunya Ràdio y TV3, y ha desarrollado una trayectoria académica.

Foto de archivo de Carles Vilarrubí, empresario, gastrónomo y exvicepresidente del FC Barcelona fallecido a los 71 años / Acadèmia Catalana de Gastronomia

Carles Vilarrubí, Premio Especial (a título póstumo)

El Premio Especial ha sido, a título póstumo, para Carles Vilarrubí, "en reconocimiento a una trayectoria marcada por la visión estratégica, el compromiso institucional y una contribución decisiva a la proyección de la gastronomía catalana", según el jurado. El economista, empresario y directivo, que desarrolló una trayectoria relevante en los ámbitos financiero, empresarial y de la comunicación, siempre vinculado a la cultura, la sociedad civil y las instituciones catalanas, "entendió las instituciones como una forma de servicio al país". Como presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia y Nutrició desde 2016, impulsó una etapa de renovación, proyección y consolidación institucional, y reforzó el papel público de la Acadèmia, "contribuyendo decisivamente a consolidar los Premis Nacionals de Gastronomia como una gran cita anual de reconocimiento al talento y patrimonio culinario del país".