La pastelería de Girona donde se hace la mejor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya
Toda la oferta de helados, pastas de té, chocolatería, buñuelos, panellets y repostería que ofrece este local es de producción propia
Estas son las mejores cocas de Sant Joan de Catalunya 2026
Una pastelería de Girona gana el premio al mejor 'xuixo' del mundo 2026
Este pasado martes, día 26, en la Antiga Fàbrica Estrella Damm, en Barcelona, se celebró la octava edición del concurso profesional de 'La Millor Coca de Sant Joan', que contó con un récord de participación, ya que se presentaron casi 300 cocas.
El jurado del certamen, formado por reconocidos profesionales del sector de la panadería, la pastelería y la gastronomía, destacó el altísimo nivel de las elaboraciones y la gran calidad mostrada por los participantes en todas las categorías, poniendo en valor tanto la tradición como la creatividad en torno a uno de los productos más emblemáticos de la verbena de Sant Joan.
En esta ceremonia, se galardonaron las cocas de las pastelerías sobre la base de 5 categorías diferentes y estos han sido los resultados:
Coca de llardons
- Primer premio: Forn Saga
- Segundo premio: Pastisseria Faixat
Coca creativa
- Primer premio: Hofmann
- Segundo premio: La Boulangerie
Coca tradicional de fruita
- Primer premio: Pastisseria Tornés
- Segundo premio: Alejandro Pastisser
Coca de crema i pinyons
- Primer premio: Forn Saga
- Segundo premio: Arenas Molins
Coca de xocolata
- Primer premio: Forn de Cabrianes
- Segundo premio: Pastisseria Tornés
Pastisseria Tornés
La Pastisseria Tornés ha sido una de las dos pastelerías que ha recibido dos premios. En primer lugar, ha sido galardonada como la mejor coca tradicional de fruita, que es la categoría más tradicional del concurso. Además, han obtenido el segundo lugar en la categoría de coca de xocolata.
Una de las cosas que hace más especial a esta pastelería de Girona es que todo lo que producen, ya sean pasteles, helados, pastas de té, chocolatería, buñuelos, panellets o repostería, es de producción propia a partir de la materia prima y eso parece que lo ha valorado mucho el jurado.
En su cuenta de Instagram han publicado el siguiente texto de agradecimiento: "Ayer fuimos a dormir con una sonrisa. Este año, en la Pastisseria Tornés nos han concedido el premio a la mejor Coca de Sant Joan tradicional y el segundo premio a la mejor Coca de Xocolata. Gracias al jurado por el reconocimiento, a nuestro equipo por el trabajo y el compromiso de cada día, y a todos vosotros por seguir confiando en nosotros".
Este premio reafirma el gran trabajo que está realizando esta pastelería, que ya consiguió este mismo año el premio al Mejor 'Xuixo' del Mundo. Parece que Girona tiene una joya de la pastelería en la ciudad, concretamente ubicada en la calle Migdia 51, 17003.
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