"Una experiencia digna de una estrella Michelin": este es el aclamado bar de Blanes por su menú gastronómico

Blanes es conocido como el Portal de la Costa Brava, ya que posee Sa Forcanera, la primera cala de esta franja litoral. No obstante, el difícil acceso a este paraje por los acantilados que lo flanquean da pie a que sea la cala de Sant Francesc, también denominada Cala Bona, la primera cala accesible de esta zona costera.

El término municipal blanense, perteneciente a la comarca gerundense de La Selva, es uno de los principales destinos turísticos de la Costa Brava, con cuatro kilómetros de playa y una amplia oferta de restauración, según la Generalitat de Catalunya.

Una decoración particular

Es precisamente a ras de mar que se encuentra uno de los gastrobares más reconocidos de la zona. Se trata de Sa Lola, propiedad del matrimonio conformado por Albert Mir y Michelle Olde Weghuis, junto con Rafa Salinas como cocinero.

Gastrobar Sa Lola de Michelle Olde Weghu, Albert Mir y Rafa Salinas. / Glòria Sánchez / Delegaciones

Este bar se encuentra en el número 59 de Passeig Pau Casals, justo a los pies de la playa de Blanes. La primera sorpresa que los comensales se encuentran al llegar a Sa Lola es el espacio principal del restaurante: una terraza cubierta y con una decoración de estilo ecléctico que combina piezas de diferentes épocas y corrientes decorativas.

El menú degustación

Sin embargo, si en algo centran la atención las más de 1.300 reseñas de Google es en el aspecto gastronómico de este bar tan característico, que cuenta con una puntuación de 4,5 puntos sobre 5. Los mediodías Mir, Weghuis y Salinas ofrecen un menú y prescinden de la carta, ya que quieren "cuidar el ritmo, la experiencia y cada pase como se merece", explican a través de su cuenta de Instagram.

Este menú consiste en una selección de platos que reflejan la esencia y filosofía de Sa Lola. La oferta se divide en seis pasos:

Tres entrantes por persona a elegir entre seis opciones Un plato frío de ensaladilla rusa con mayonesa de oliva y caviar de salmón Un plato caliente para compartir a elegir entre dos opciones El plato principal a elegir entre nueve opciones Un postre por persona entre seis opciones Una bebida por persona entre cuatro opciones

Toda esta selección tiene un precio de 53 euros y, para los más pequeños, también ofrece una alternativa infantil por 22 euros.

"Cita obligada en la Costa Brava"

Sa Lola explica que "cada creación busca sorprender, despertar curiosidad y, sobre todo, dejar ganas de volver". Y parece que lo consiguen: "Entramos por casualidad un domingo por la noche, buscando una cena ligera, y terminamos viviendo una experiencia digna de una estrella Michelin. De principio a fin, todo fue excepcional", explica un usuario de Google en su reseña al gastrobar.

Otros clientes comentan que "podéis pedir a la carta pero os aconsejo dejaros llevar por un menú degustación que elaboran ellos mismos" y lo califican como una "cita obligada en la Costa Brava".

Además, Sa Lola se encuentra entre los ocho mejores establecimientos de restauración de la Costa Brava, una lista elaborada por Gistronòmic, una comunidad y guía gastronómica local de Girona.

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Fuentes