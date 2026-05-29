Los mejores vinos catalanes, en el festival Vinàriament (y otros planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Ambiente en una edición anterior de Vinàriament en el Poble Espanyol. / Jordi Play

Vinàriament (Barcelona, hasta el 31 de mayo)

El festival celebra su segunda edición en el Poble Espanyol con una propuesta que combina vinos, cavas y vermuts catalanes premiados en las últimas ediciones de los Premis Vinari, alta gastronomía y música en directo y de 'djs'. El programa incluye cata de vinos blancos y de vermuts, maridajes de quesos seleccionados y vinos, de vermut con productos locales, de vino con chocolate... Entre las propuestas destaca también la experiencia Vi & Vinils, que combina vinos galardonados con una sesión de 'dj' en vinilo.

La oferta gastronómica corre de nuevo a cargo del chef Fran López (Villa Retiro, Xerta, con una estrella Michelin). La propuesta, centrada en productos de proximidad, incluye platos como una tabla de quesos catalanes, sardinas marinadas, ostras del Delta, brandada de bacalao, calamares a la andaluza con mayonesa cítrica... Tocan Axel Davis, LIL’MUSES y Pep Show Boys y hay sesiones de DJ Mussol y DJ Marian. Las entradas cuestan a partir de 5 € e incluyen acceso al Poble Espanyol. También se pueden comprar paquetes con consumiciones y entradas especiales para catas y maridajes.

Petit Mercat de Mercats (Barcelona, 29 y 30 de mayo)

El mercado de la Barceloneta acoge la cuarta edición de este encuentro centrado en la gastronomia local y la alimentación saludable que este año se enmarca en la Capitalidad Europea del Comercio Local. Las actividades se desarrollan en la plaza del Poeta Boscà de 11.00 a 23.00 horas, donde los asistentes pueden comprar productos frescos en los puestos de carne, pescado y verdura del mercado y cocinarlos directamente en una zona habilitada con barbacoas. Hay demostraciones culinarias en directo a cargo de los restaurantes Magnolia y Kamikaze, así como un taller sobre la historia y elaboración de la bomba de la Barceloneta, la tapa icónica del barrio. La feria cuenta con un espacio de productos de calidad de Lleida donde se ofrecen catas de aceites con denominación de origen protegida de Les Garrigues y de pera de Lleida, además de degustaciones de otros alimentos cultivados de forma sostenible. La feria también tiene una zona de restauración con tapas de locales del barrio, además de catas guiadas de bebidas, actividades infantiles y música en directo con conciertos y pinchadiscos.

El espárrago blanco a la brasa con 'velouté' de azafrán, crema de avellana y caviar de sésamo que sirve Público para la ruta del espárrago de Navarra. / El Periódico

Ruta del Espárrago de Navarra (Barcelona, hasta el 31 de mayo)

La tercera edición de la Ruta del Espárrago de Navarra, impulsada por el sello Reyno Gourmet, cuenta con 38 restaurantes en Barcelona, que ofrecerán hasta el 31 de mayo platos con este producto: Hofmann, Mae, 5 Hermanos, 1881 per Sagardi, Alba Granados, Alma, Atipical, Bar Escocés, Pimentel, Vint-i-quatre, Bellafila, Bodega Borràs, Camarasa El Rebost, Carballeira, El Rosetó (Sant Cugat del Vallès), El Tribut, Erre & Urrechu, Euskal Etxea Taberna, Gurí, Igueldo, Irati, Izarra, La Esquina, Lombo, Maitea, Nectari, Nuara, Público, Pura Brasa, Sagardi Argenteria, Sagardi, Somni, Suculent, Telefèric, Tragaldabas, Upper Diagonal, Virens y Volta.

Alfred Garcia, en una actuación reciente. / Zowy Voeten

Abadal Music Fest (Santa Maria d'Horta d'Avinyó, hasta el 30 de mayo)

La bodega Abadal (Santa Maria d'Horta de Avinyó, Bages) alberga las actuaciones de Alfred Garcia (29 de mayo, 21.15 horas, 36 €) y Diana Murr y Manu Guix (30 de mayo, 21,15 horas, 36 €). Los conciertos se celebrarán en medio de un paisaje de viñedo y bosque en un formato intimista y maridados cada uno de ellos con un vino del elaborador (hay una zona de 'chill out' con 'food trucks').

Participantes en una edición anterior de la Fira del Vi de Tarragona, en la plaza Corsini. / TARRAGONA TURISME

Fira del Vi DO Tarragona (Tarragona, hasta el 31 de mayo)

La plaza Corsini de Tarragona acoge una nueva edición de esta feria que reúne 11 bodegas de la denominación de origen Tarragona, propuestas gastronómicas variadas y una programación musical. Los elaboradores participantes son Caves Vives Ambròs, Celler Pallarades, Mas Amfres, Celler Mas Bella, Molí de Rué, Vins Suñer, Cellers Blanch, Cellers Unió, De Muller, Padró i Família y Vinícola de Nulles. En el apartado gastronómico, participan cuatro puestos del Mercat Central (Formatges Magda, Fruits Secs Cristóbal, Carnisseria Meritxell y Albert Ribot) y el restaurante El Llagut. Además, el espacio Vespreig de la DO Tarragona amenizará las tardes con las actuaciones de Dijeila, el sábado, y de DJ David y Claudia, el domingo. El precio del tíquet, que incluye cinco degustaciones y la copa, es de 15 €.