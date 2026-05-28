La tradicional y viral forma de vender queso en una ciudad de Países Bajos: una campana, una subasta y muchos aplausos

Si alguna vez has pensado que el negocio de los quesos es aburrido y simple, después de ver la tradicional forma de vender queso en esta ciudad de Países Bajos que se ha hecho viral en redes, vas a cambiar de idea. Así es 'Alkmaar Cheese Market', el mercado de quesos más longevo de Países Bajos y uno de los más antiguos del mundo.

Akmaar es una tradicional localidad de Países Bajos conocida como la 'ciudad del queso'. La ciudad está situada a unos 30 o 40 minutos de Ámsterdam y destaca principalmente por sus canales, arquitectura típica del siglo XVI y su famoso Museo del Queso.

700 años de historia

En ella, concretamente en la plaza Waagplein, se celebra el 'Alkmaar Cheese Market'. Según explica la página web del municipio neerlandés, "hace casi 700 años, Alkmaar ya era una ciudad quesera. Según los registros históricos, parece que Alkmaar contaba con una báscula para quesos en el año 1365", algo que se considera fuera de lo común.

El 17 de junio de 1593 se fundó el Gremio de Vendedores de Queso de Alkmaar y, durante más de 400 años, los portadores de queso de los cuatro grupos distintos han desempeñado su labor de forma tradicional, sin cambiar la tradición centenaria.

Según la web del mercado, cada año se puede visitar este reputado mercado de quesos desde el último viernes de marzo hasta el último viernes de septiembre. El horario del mercado es: todos los viernes de 10 a 13 horas en la plaza Waagplein. También se puede visitar el mercado nocturno los martes por la noche en julio y agosto, de 19 a 21 horas.

Proceso de organización del mercado

El proceso en que se desarrolla el mercado y por el que se ha hecho viral en las redes sociales es el siguiente: Para empezar, a las 7 horas los camiones cargados de quesos entran en Waagplein. Los operarios colocan hasta 30.000 kilos de quesos, lo que equivale a unos 2.400 quesos Gouda y Edam, en largas filas sobre la plaza.

Sobre las 9:30 de la mañana, todos los comerciantes de queso deben estar en el Waaggebouw (edificio de pesaje) para que el jefe de los vendedores de queso, el 'padre del queso', pase lista a los vendedores. Si alguno llega tarde, se le aplica una multa.

Inspección del queso

A partir de las 10 horas y a partir del momento en que se hace sonar la llamada 'campana del queso', empieza el mercado. Después de evaluar su olor y la elasticidad para conocer el contenido de grasa de cada queso, se empieza a negociar su precio. Esta negociación se sigue realizando mediante el método tradicional del «handjeklap», que significa aplauso, y básicamente trata de que el último aplauso del comprador marca la finalización de la venta del queso, como una subasta.

Tras confirmar una venta, los queseros la transportan en una bolsa hasta la báscula. Allí, el 'tasman' (el encargado de usar la báscula) lo pesa. El encargado de la báscula se asegura de que se le facture al comprador el peso correcto y después sella la bolsa de madera.

'Trote de quesero'

Finalmente, los queseros transportan el queso por el mercado hasta los camiones de los compradores. Dos de los queseros que trabajan en el mercado llevan el queso en una cesta que suele pesar más de cien kilos. Los queseros deben caminar con un ritmo determinado, que se llama 'kaasdragersdribbel', que se traduce como 'trote de quesero'.

Esta manera de transportar el queso y de hacerlo con ese ritmo determinado, junto a la rapidez con la que la ciudad se llena de miles de quesos, ha llamado mucho la atención de la gente en las redes. Ya hay miles de cuentas que han publicado vídeos mostrando al mundo esta tradicional manera de vender queso.

Fuentes: