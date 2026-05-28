Tast a la Rambla ofrece tapas de restaurantes con estrella Michelin a 6 €

La plaza de Catalunya vuelve a ser el escenario de la 12ª edición de esta feria (siguen las obras en el emblemático paseo) que este año reúne 30 restaurantes y 6 pastelerías de referencia de Barcelona. Los establecimientos, varios de ellos galardonados con estrellas Michelin, ofrecen tapas por 6 euros entre este jueves y el domingo. La entrada es gratuita.

Enoteca y Cinc Sentits (ambos con dos estrellas Michelin), Atempo (una estrella), Compartir Barcelona, Dos Pebrots, Nectari, Gaig, Tapas 24, Casa Amàlia, Familia Nuri, Leña y Virens, entre otros. La propuesta dulce cuenta con nombres como Escribà, L'Atelier Barcelona, Takashi Ochiai, Sauleda y Mervier Canal.

Ambiente en una edición anterior del Tast a la Rambla. / Ferran Nadeu

En esta edición, hay 'showcookings' de los chefs de Disfrutar, MontBar, Cinc Sentits, Dos Palillos y Estimar, catas guiadas, cocina en directo y experiencias inmersivas como la propuesta de realidad virtual impulsada por Balfegó para acercar al público el universo del atún rojo, todo ello amenizado por música en directo.

Lanzarote, Castilla La Mancha y Andorra, presentes

También participan tres territorios que aportan identidad, producto y tradición culinaria: Saborea Lanzarote vuelve con catas y talleres dedicados a la cocina volcánica y a los vinos de la isla; Raíz Culinaria-Castilla La Mancha acerca recetas representativas de sus cinco provincias; y Andorra, Gastronomia d'Alta Muntanya muestra la singularidad de su cocina de territorio a través de productos locales, catas guiadas y demostraciones en directo.

Además, se entrega el Premio Tast en la Rambla a Ramon Agenjo, directivo de Estrella Damm y bisnieto del fundador, por ayudar a enriquecer la cultura gastronómica de Barcelona.