Estas son las mejores cocas de Sant Joan de Catalunya 2026

Dulce tradicional
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Casi 300 piezas artesanas se han presentado al concurso, que ha premiado las mejores en cinco categorías
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Casi 300 cocas artesanas han participado en la octava edición del concurso profesional La Mejor Coca de Sant Joan, que se ha celebrado en la antigua fábrica de Estrella Damm de Barcelona. El certamen ha reconocido la calidad, la técnica, la creatividad y el uso de ingredientes de alta gama a través de cinco categorías a través del veredicto de un jurado formado por una profesionales. La evaluación ha tenido en cuenta criterios como el aspecto, la textura, el aroma, el sabor y, en el caso de la coca creativa, la originalidad.
Los galardonados han sido:
Coca de fruta tradicional: Tornés (Barcelona).
Coca de crema y piñones: Forn Sagà.
Coca de 'llardons': Forn Sagà.
Coca de chocolate: Forn de Cabrianes.
Coca creativa: Hofmann (Barcelona).
La organización del concurso ha destinado todas las cocas presentadas -una vez valoradas- al programa 'Hospital Amic' del Hospital Sant Joan de Déu, contribuyendo así a evitar el despilfarro alimentario, además de seguir recaudando fondos para el programa hasta finales de junio.
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