Estas son las mejores cocas de Sant Joan de Catalunya 2026

Casi 300 cocas artesanas han participado en la octava edición del concurso profesional La Mejor Coca de Sant Joan, que se ha celebrado en la antigua fábrica de Estrella Damm de Barcelona. El certamen ha reconocido la calidad, la técnica, la creatividad y el uso de ingredientes de alta gama a través de cinco categorías a través del veredicto de un jurado formado por una profesionales. La evaluación ha tenido en cuenta criterios como el aspecto, la textura, el aroma, el sabor y, en el caso de la coca creativa, la originalidad.

Miembros del jurado del concurso La Mejor Coca de Sant Joan 2026 evalúan las piezas presentadas en la antigua fábrica de Estrella Damm. / El Periódico

Los galardonados han sido:

La ganadora del concurso La Mejor Coca de Sant Joan 2026 en la categoría tradicional de fruta ha sido Tornés. / El Periódico

Coca de fruta tradicional: Tornés (Barcelona).

La ganadora del concurso La Mejor Coca de Sant Joan 2026 en la categoría de crema y piñones ha sido Forn Sagà. / El Periódico

Coca de crema y piñones: Forn Sagà.

La ganadora del concurso La Mejor Coca de Sant Joan 2026 en la categoría de 'llardons' ha sido Forn Sagà. / El Periódico

Coca de 'llardons': Forn Sagà.

La ganadora del concurso La Mejor Coca de Sant Joan 2026 en la categoría de chocolate ha sido Forn de Cabrianes. / El Periódico

Coca de chocolate: Forn de Cabrianes.

La ganadora del concurso La Mejor Coca de Sant Joan 2026 en la categoría de piezas creativas ha sido Hofmann. / El Periódico

Coca creativa: Hofmann (Barcelona).

La organización del concurso ha destinado todas las cocas presentadas -una vez valoradas- al programa 'Hospital Amic' del Hospital Sant Joan de Déu, contribuyendo así a evitar el despilfarro alimentario, además de seguir recaudando fondos para el programa hasta finales de junio.