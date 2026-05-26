Los 100 Jóvenes Talentos o cómo se cocinan las ideas de la gastronomía del futuro

La nueva generación de profesionales de la gastronomía no se limita a la restauración y los oficios tradicionales, sino que abarca perfiles diversos en un amplio mapa de posibilidades, como refleja la lista de los '100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía 2026' elaborada por el Basque Culinary Center (BCC) para mostrar cómo se cocinan las ideas que marcan el futuro del sector.

El BCC ha presentado la cuarta edición de este listado bienal de jóvenes profesionales españoles -hasta 30 años-, que se reúnen este lunes en la facultad de ciencias culinarias de San Sebastián en una jornada con actividades para compartir ideas y proyectos.

"Invita a imaginar el futuro de la gastronomía y las posibilidades que se abren"

La prospección realizada este año, también entre nominaciones recogidas en su web abierta, ha dado como resultado un extenso abanico de figuras y roles profesionales que se han distribuido en las categorías de Restauración; Producción; Vino y Bebidas; Divulgación y Comunicación; 'Startups'; Investigación; Panadería y Pastelería; y Nuevos Perfiles.

Gay Jaccomini (Kitchen 154), durante la ponencia 'Frases polémicas, ¿De acuerdo o no?', celebrada con motivo de la cuarta edición de la lista del Basque Culinary Center de jóvenes profesionales españoles. / Javier Etxezarreta (EFE)

La lista 100JT "no solo refleja el presente vibrante de la gastronomía sino que invita a imaginar su futuro y las posibilidades que se abren, con múltiples opciones de especialización", ha dicho el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega.

Variedad de competencias

En este 2026 se afianza la tendencia ya observada en las últimas ediciones, por la variedad de competencias frente a los papeles tradicionales de cocina y sala, de manera que el protagonismo no es solo para quienes lideran restaurantes, porque la generación actual diversifica el sector y lo expande a más espacios.

Así, figuran en el compendio talentos que se dedican a innovación e investigación, comunicación y divulgación en todo tipo de soportes y formatos o a la producción diferencial de alimentos y bebidas, tanto en el sector primario como desde la ingeniería, además de a la planificación de eventos, espacios o experiencias, consultoría, mejora de la sostenibilidad y nuevos modelos de negocio.

La restauración pierde peso

En esta lista, la restauración pierde peso respecto a la anterior, pues representa un 25% frente al 33% de la de 2024, en un apartado en el que figuran emprendedores que han abierto sus propios restaurantes y empleados en negocios hosteleros -incluidos los de alta cocina y varios triestrellados-.

Una de las charlas celebradas este lunes en San Sebastián durante la presentación de la cuarta edición del listado bienal del Basque Culinary Center de jóvenes talentos gastronómicos españoles. / Javier Etxezarreta (EFE)

Marc y Martí Roca, hijo y sobrino de Joan Roca, ambos trabajando con él en su establecimiento de Girona; Diego Sanz, jefe de cocina de Calleja (Ávila), que abrió su propio negocio en la antigua Casa del Presidente Suárez, y Kevin Suárez, jefe de Cocina de Amós (Madrid), son algunos de los 24 nombres seleccionados en ese apartado. Cinco de ellos, además, vinculados a tendencias contemporáneas como la 'casualización gastronómica', que vuelve la experiencia culinaria más informal y accesible, sin renunciar a la exclusividad o a la alta cocina.

Una veintena de promesas en el mundo del vino y las bebidas

El bloque del vino y bebidas, con una veintena de promesas, sube siete puntos respecto a hace dos años, hasta el 21% de los nombres, con bodegueros, viticultores y enólogos, creadores de bebidas, sumilleres y especialistas en coctelería.

Los productores representan el 16% -el doble que en 2024-, en una selección en la que hay un apicultor, una ganadera 'influencer' o un horticultor que cultiva 600 variedades antiguas, al tiempo que 8 jóvenes despuntan en pastelería y panadería.

La categoría Nuevos Perfiles sube hasta el 15%

Especial relevancia adquiere la categoría de Nuevos Perfiles, cuya representación sube al 15%, lo que evidencia una amplitud de especialidades, como el diseño aplicado al arte culinario, eventos, consultoría, fotografía gastronómica, vajilla artesanal o calidad y seguridad alimentarias.

La Divulgación y Comunicación se consolida como categoría independiente (7%) con la búsqueda de nuevos contextos, plataformas y formatos para divulgar con lenguajes más actuales y accesibles, dedicaciones que se afianzan como especialización con creadores de contenidos, 'tiktokers', p'odcasters', 'instagramers', editores de medios o periodistas especializados.

El 5% son investigadores y científicos

La vertiente científica y tecnológica está representada en 100JT con un 5% de investigadores y científicos en nutrición y dietética, fermentados o análisis sensorial, sin olvidar la creación de bebidas y comida innovadoras o la ingeniería agroalimentaria.

Tres 'startups' son reconocidas este año, con proyectos sobre gestión hostelera, maduración de quesos vegetales con leche de anacardo y alimentos con setas cultivadas.

57 hombres y 43 mujeres y Catalunya, líder

La selección de 2026 tiene 57 hombres y 43 mujeres, aunque estas últimas superan la proporción en algunos apartados, y acoge talentos de todas las autonomías, si bien Catalunya cuenta con mayor representación (22), seguida de Madrid (16) y Euskadi (15). Hay además 3 jóvenes que trabajan fuera de España y 23 exalumnos del BCC. Entre ellos se encuentran dos jóvenes talentos que trabajan en Asturias, Gonzalo Trigo Vicente y Carla Ordás, reconocidos en la categoría de Pastelería y Panadería.

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Todos conforman la radiografía de la nueva generación del sector y han participado este lunes en debates, demostraciones y talleres, para mostrar su motivaciones para emprender o recuperar tareas casi abandonadas. La sesión ha concluido con una gala en el GOE-Gastronomy Open Ecosystem, el nuevo espacio del BCC, donde se ha entregado un reconocimiento a estas 100 promesas que ya dan forma al futuro gastronómico de España.