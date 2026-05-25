"Te sorprende tan solo entrar": el restaurante de Mollet aclamado por su variada gastronomía

Cada municipio y ciudad de Catalunya tiene sus joyas. Algunas de ellas se encuentran en la naturaleza, en la arquitectura o en la gente, pero para mucha gente, las mejores maravillas se encuentran en la gastronomía.

Ubicado en mitad del municipio catalán Mollet del Vallés (Vallés Oriental, Barcelona), PiTapes Mollet se presenta como una de las experiencias gastronómicas más interesantes de la ciudad. Además de ser un restaurante, también es un sitio ideal para tomar un aperitivo al mediodía o, más hacia la noche, tomar unos cócteles.

Esta joya gastronómica está situada en la calle de Berenguer III, 73, en Mollet del Vallés. Para los interesados, PiTapes se encuentra a unos 40 minutos en coche de Barcelona, a 20 minutos de Sabadell y a 15 minutos de Granollers.

La carta de PiTapes Mollet

Y ahora sí, toca hablar de lo más importante: la comida. En primer lugar, hay que aclarar que este no es un restaurante que se limite a un tipo de comida; de hecho, tienen ofertas gastronómicas de todos los tipos. En la primera parte del menú, de ensaladas y carpaccios, destacan la ensalada de burrata con tomate, melocotón, rúcula, salmón y pesto y el steak tartar con tostadas y mantequilla de especias.

Además, tienen varios platos de comida oriental como el clásico yakisoba de verduras y pollo; el tataki de atún Chu-Toro con teriyaki cítrico, sésamo y arroz crujiente; los deliciosos 'makis' de atún con tempura; y el que más suele llamar la atención de la gente, el niguiri de wagyu con foie y salsa de gochujang, que cada unidad cuesta 6,50 euros.

Huevos como protagonistas

También cuentan con una variedad de platos en los que el protagonista es el huevo, como por ejemplo la tortilla abierta de bacalao al estilo norteño. También, como buen restaurante, PiTapes cuenta con tres opciones de pan, incluyendo una opción sin gluten.

Aparte de estos platos más elaborados, el restaurante también hace honor a su nombre con una gran variedad de tapas: Sus destacadas patatas bravas por 6,10 euros, los calamares a la andaluza por 11,90 euros y una variedad de hasta 3 opciones de croquetas, concretamente de rabo de toro, de parmesano y de pollo.

Su carta es tan completa que también incluye platos creados por ellos mismos, como el arroz socarrat con cigalas y la 'PiBurguer', que lleva tomate, lechuga, mayonesa, cebolla caramelizada y mermelada de bacon. Además, también tienen la sección "platos para mojar el pan", en que el caldo o jugo es el protagonista, como en los dados de meloso de ternera con parmentier de patata asada y setas y el lomo bajo de angus con salsa 'Café París' y patatas fritas.

Postres de ensueño

Finalmente, para terminar con el paladar dulce, PiTapes presenta una gran variedad de postres, entre los que destacan el coulant de pistachos con sorbete de frambuesa por 8 euros, el 'Brownie Red Velvet' con caramelo salado y helado de yuzu y coco por 6,30 euros, los buñuelos de chocolate negro con praliné de avellana por 6,90 euros y la sorprendente espuma de coco con mango y maracuyá.

Si te animas a ir a probar esta joya gastronómica, debes saber que tiene una valoración de 4 estrellas en Tripadvisor, una valoración de 4,3 estrellas en Google Maps y su horario de apertura es de 13:00 a 16:00 para comer y de 20:00 a 23:00 para cenar de martes a domingo.