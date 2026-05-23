Gastronomía
"Todo exquisito": los elogios a uno de los mejores restaurantes de Vic, según Tripadvisor
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Neus Castellet
La combinación entre la gastronomía catalana y vasca que se evidencia en la cocina de Eduard Viscarri, convierte a XinVic en la mejor propuesta de la ciudad, según los clientes de Tripadvisor. Este local fundado en 2017 ha logrado tener reconocimientos y ya ha dejado huella en Osona.
"Espectacular. Desde el primer al último bocado todo estaba delicioso. Nuestra elección fueron bravas sencillas, 'fingers' de pollo, croquetas de jamón y de cabrales, pan bao, canelón y revuelto de setas con ya de huevo", comienza una de las reseñas. Todo exquisito. Un gran descubrimiento", asegura este comensal.
"Hacía mucho tiempo que no comía con esta calidad y sabor. Espectacular y totalmente recomendable si pasáis por Vic", reafirma otro cliente de XinVic. "Hemos parado porque nos venía de paso y la sorpresa ha sido monumental. Cocina de autor más que recomendable", escribe un comensal en Tripadvisor. "Nos han impresionado los dados de atún y el aguacate relleno. El canelón XL también está riquísimo y las bravas medievales son obligatorias", añade.
"Con las expectativas que teníamos al ver esta puntuación en TripAdvisor, las superó y con creces. La elaboración de la comida es sobresaliente, los productos que se utilizan son de una calidad extrema y el servicio muy atento en todo momento de lo que necesitábamos", puede leerse en Tripadvisor. "Recomiendo encarecidamente, las patatas medievales, han rebautizado un plato tan típico como son las bravas. También recomiendo, el canelón de marisco, las limas con atún y el tartar. Simplemente exquisito. Repetiremos, sin dudarlo", recuerda un usuario.
"¡En general ha sido una gran experiencia de sabores! Hemos probado los entrantes de los cuales recomiendo las croquetas de Remolacha (10/10) y si o si las bravas. (tienen distintas opciones) y las carnes, las costillas han sido un gran acierto y la entraña top top", ha asegurado otro de los asistentes en un comentario en Tripadvisor.
Precios y horarios
El restaurante XinVic, ubicado en la calle De la Riera número 9, en pleno centro de la ciudad, abre de martes a sábado (de 13 a15:45 horas y de 20 a 23 horas) y los domingos solo en el turno de la mañana. La mayoría de clientes recogen que tienen una "excelente calidad precio", que puede ir de los 10 a los 40 euros. según Tripadvisor.
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