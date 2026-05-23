Un clásico
"Como en el Huelva en ningún sitio": el bar de Rubí adorado por sus patatas bravas
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En el pasado, Rubí era un pequeño núcleo con poca población, salpicado de masías. Fue a partir de mediados del siglo XIX, con el auge de las fábricas textiles, cuando esta ciudad vallesana empezó a crecer hasta lo que es en la actualidad, la cuarta ciudad con más población del Vallès Occidental, con unos 88.000 habitantes. Una ciudad viva, con inquietudes y muchas actividades culturales y económicas interesantes a lo largo del año.
La gastronomía también está bien presente, con restaurantes muy diversos para todos los paladares. Tampoco faltan los bares de toda la vida, lugares donde tomar unas tapas, arroces y comida casera. En busca de las mejores patatas bravas de Rubí, hay un bar cuyas reseñas lo convierten en parada obligatoria.
Un clásico de la ciudad
Hablamos del Bar Restaurante Huelva. Un bar de menús, tapas y raciones abundantes que con los años se ha convertido en un clásico de la ciudad. "Hago turismo por toda España. Me va el tapeo, he tapeado en todos los lugares por recomendación pero al final llego al mismo dicho. Como en el Huelva en ningún sitio", comenta en una reseña Jose María.
Situado en la Avenida de l'Estatut 42, este bar tiene una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 en Google, con más de 2.400 reseñas de comensales. "Las bravas, los chocos, los boquerones en vinagre, los chipirones, el pulpo... El precio es algo elevado pero lo vale porque todo está buenísimo y fresco", concluye Jose María.
Bravas auténticas
Sin duda, una de las tapas estrellas del Huelva son sus bravas. Así lo acreditan muchos de sus clientes como Manuel, que dice que "quien más quien menos ha probado sus patatas bravas". Unas raciones generosas cuya receta son una salsa casera de alioli y picante. "Una salsa casera de vicio", según un cliente. El plato tiene un precio de 6,5 €.
Unas bravas "auténticas", para algunos "ultrapicantes". Su secreto está en la salsa de alioli, "una salsa casera de vicio", según un cliente.
"Las mejores bravas de Rubí para mi gusto, digan lo que digan. Algo caras, sí pero la calidad es buena. El pulpo y bravas muy recomendables. Atención rápida y menú de mediodía bueno. Un clásico de Rubí y que dure...", añade otro comensal.
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