Un festival dedicado a la croqueta (y otros planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Un par de croquetas del festival Croqueta Crush celebrado en Sevilla. / El Periódico

Croqueta Crush (Barcelona, hasta el 25 de mayo)

Este festival gastronómico dedicado a la croqueta reúne siete restaurantes (Rooster & Bubbles, La Martita, Casa Rafuel, Bodega Borràs, La Fonda de Pirenaicas, Casa Pince y 5 Hermanos) que competirán por el título a la Mejor Croqueta de Barcelona, que decidirá el público con su voto. Cada establecimiento presentará una propuesta clásica y otra rompedora, y ofrecerá una tapa estrella de su carta. Además, los asistentes podrán disfrutar también de las cuatro variedades de croquetas que servirá Roux, que no compite.

También habrá talleres para elaborar cócteles, abrir ostras, hacer gildas, tirar cervezas (además de cata de birras)... Las 'Croque-Citas' ayudarán a encontrar pareja y quienes completen el Croqueta-lovers pass con los sellos de los siete restaurante participantes entrarán en un sorteo. Todo ello, con música en directo y de 'djs'. El acceso al festival es gratuito para los residentes en Catalunya previa descarga de entradas (unidades limitadas); quienes quieran una experiencia completa, pueden comprar entradas con menú (desde 9 €) o con bebida (desde 5 €), que garantizan el acceso incluso si el aforo general se completa.

Un puesto de comida de una edición anterior del festival Taste-It celebrada en Barcelona. / Alice Brazzit

Taste-It (Barcelona, 23 de mayo)

El festival de la gastronomía italiana Taste-It celebra una nueva edición en la terminal de Grimaldi Lines en el Port de Barcelona. De 12 del mediodía a 1 de la madrugada, se pueden probar platos de 'street food' que cuestan entre los 6 y los 9 euros y que están elaborados por 13 establecimientos: Le Cucine Mandarosso, Bella Italia, Mìzzica, Menudo Ba-bar, Compà, Algrano, Bocca di Bonifacio, Ostaia, Gravin, Pappa e Citti, Una Pizza Food Truck, DelaCrem y La Pasticceria di Gracia. En total, más de 20 platos salados y dulces que representan los sabores auténticos de casi todas las 20 regiones del país transalpino.

También hay talleres de pasta fresca (de 12.00 a 13.30 horas), de gastronomía italiana (14.30 a 16.00) y de ricota (de 17.00 a 18.30), y música en vivo y 'de 'djs', además un bingo musical, actividades infantiles y sorteos de viajes a Cerdeña y a Baleares y de un finde con ruta gastronómica al volante de un Alfa Romeo. La entrada es gratuita.

Mediterranean Gluten Free Forum (Sabadell, 23 y 24 de mayo)

Ell Recinto Ferial de Sabadell acoge esta cita impulsada por la Associació Celíacs de Catalunya en colaboración con Grup Àpat, con una propuesta gastronómica, familiar y divulgativa 100% segura para personas con celiaquía. Habrá una cincuentena de expositores especializados en productos sin gluten (pan, pizzas, bollería, embutidos, quesos, croquetas, chocolate, palomitas gurmet, cocina mexicana, pastelería...), una zona gastronómica, 'showcookings' como el del chef de Nectari, Jordi Esteve (hará una coca crujiente de atún sin gluten), charlas, actividades infantiles, un espacio con pequeños productores locales, un concurso que decidirá el Mejor Pan de Payés Sin Gluten 2026 y el premio Pioneros Sin Gluten a 10 restaurantes acreditados sin gluten con más trayectoria.

Ambiente de una edición anterior de la Fira del Vi i la Gastronomia en el Beach Club del resort de lujo Infinitum. / El Periódico

Fira del Vi i la Gastronomia (Salou, 23 de mayo)

El Beach Club de Infinitum, el resort de lujo de Salou, acoge la segunda edición de esta muestra que reúne una selección de bodegas de vino, cava y vermut, así como una cooperativa de aceites. Entre las bodegas participantes se encuentran renombrados productores de las denominaciones de origen Penedès, Priorat, Terra Alta, Ribera del Duero, Montsant y Calatayud. Se podrán probar hasta seis vinos con una copa Spiegelau. Por la tarde, en el espacio Brumma, se celebrará la cata 'Vins en Clau de Dona', en colaboración con la Associació Catalana de Sommeliers, de la mano de las enólogas Anna Rovira (Celler Cooperatiu Capçanes, DO Montsant), Sandra Doix (Celler Sandra Doix, de Poboleda, DOQ Priorat), Andrea Miró (Celler Jordi Miró, de Corbera d'Ebre, DO Terra Alta) y Marta Conde (Juvé & Camps, Corpinnat). Costará un extra de 16 € a la entrada general.

También habrá propuestas gastronómicas de Infinitum, del restaurante Deliranto y Quatre Molins (ambos, con una estrella Michelin), y la pastelería Xocosave. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de música en directo y de 'djs'. Las entradas cuestan 45 € (anticipada) y 52 € (en taquilla).

Arrels de Vi (Sant Martí d'Empúries, 23 y 24 de mayo)

La cita vitivinícola del Empordà reunirá 33 bodegas del territorio más una invitada de Beaujolais, las ya tradicionales anchoas de L'Escala M. Sureda, un espacio de la DOP Oli de l'Empordà, un rincón de quesos y otros expositores gastronómicos y de proximidad. Además, asistirá la Master of Wine Sarah Jane Evans y se ofrecerán cuatro clases maestras. En la feria, bajo los pinos y cerca del mar, se podrán degustar más de 150 referencias de los vinos ampurdaneses de gama alta de la mano de los propietarios y enólogos de las bodegas.

La entrada cuesta 35 € por día y 25 el domingo por la tarde. Las clases maestras, 12 €. El precio de la entrada incluye degustación abierta de los vinos, un vale de 7 euros para gastar en vinos de la feria, una copa Riedel valorada en 15 €, una tapa de Anxoves de L'Escala M. Sureda, venta directa de vinos a precio de bodega, taller de cerámica infantil y visita guiada al Museo de Arqueología de Catalunya-Empúries.

Iolanda Bustos, la chef de las flores, es una de las participantes en Cuinaigua. / El Periódico

CuinAigua (Castellar de n'Hug, 24 y 25 de mayo)

Castellar de n'Hug (Berguedà) se convertirá en el escenario de CuinAigua, donde una decena de chefs cocinarán en directo y celebrarán el valor del agua como ingrediente fundamental, poniendo de relieve la riqueza de la cocina de pastores y de la trashumancia. La cita incorpora a los chefs nómadas Joseba Cruz (Le Clandestin), que se centrará en el ecosistema del río Llobregat, y Iolanda Bustos (Mas Generós, en Fonteta), que conectará cocina y entorno desde una mirada botánica. Sergi de Meià contará cómo el agua del Prepirineo es la base de la cocina que elabora en la Fundación Coma de Meià, Pere Venturós (restaurante Terra, Berga) profundizará en la relación entre territorio y el producto, Oriol Balaguer ofrecerá la sesión más dulce, Rafel Múria (Quatre Molins) explicará el vínculo entre miel agua y abejas, y Josep, Joan y Mireia Armengou (Cal Fanxicó) y Carla Orriols, (Hostal Les Fonts) compartirán su conocimiento sobre una cocina de trashumancia y de agua profundamente arraigada.

El espárrago blanco a la brasa con 'velouté' de azafrán, crema de avellana y caviar de sésamo que sirve Público para la ruta del espárrago de Navarra. / El Periódico

Ruta del Espárrago de Navarra (Barcelona, hasta el 31 de mayo)

La tercera edición de la Ruta del Espárrago de Navarra, impulsada por el sello Reyno Gourmet, cuenta con 38 restaurantes en Barcelona, que ofrecerán hasta el 31 de mayo platos con este producto: Hofmann, Mae, 5 Hermanos, 1881 per Sagardi, Alba Granados, Alma, Atipical, Bar Escocés, Pimentel, Vint-i-quatre, Bellafila, Bodega Borràs, Camarasa El Rebost, Carballeira, El Rosetó (Sant Cugat del Vallès), El Tribut, Erre & Urrechu, Euskal Etxea Taberna, Gurí, Igueldo, Irati, Izarra, La Esquina, Lombo, Maitea, Nectari, Nuara, Público, Pura Brasa, Sagardi Argenteria, Sagardi, Somni, Suculent, Telefèric, Tragaldabas, Upper Diagonal, Virens y Volta.