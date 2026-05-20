No se puede reservar mesa
Este es el nuevo local de los hermanos Roca en el Barri Vell de Girona
Han abierto el bar Normal en la plaza de l'Oli, justo enfrente de su restaurante Normal
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Los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca han abierto un nuevo establecimiento en el Barri Vell de Girona, el bar Normal, que está situado en la plaza de l'Oli, justo enfrente del restaurante Normal, también de su propiedad.
El nuevo local, con espacio interior y una amplia terraza, abre de miércoles a domingo, de 12 del mediodía a 11 de la noche (la cocina cierra a las 10), y no se puede reservar mesa. "Un bar normal en una esquina normal de una ciudad normal", se dice en la web del establecimiento.
Aperitivos, tapas y platillos
Al margen de las bebidas, la oferta del bar Normal se basa en aperitivos, tapas y platillos, entre los que hay gildas; croquetas de leche de oveja Mas Marcè y de jamón ibérico; paté de campaña con 'foie mi-cuit', pistachos y encurtidos; 'steak tartar' de ternera de Girona; tartar de remolacha; 'brioche' de pollo al curri; albóndiga guisada; tortilla de patata; patatas fritas con salsas diversas (mayonesa de chile chipotle, cebolla encurtida, lima y cilantro; brava; tártara y encurtidos; mayonesa de trufa y queso)...
También se sirven algunas elaboraciones dulces como flan de vainilla con nata, helado de Rocambolesc y sorbete de fresa de Rocambolesc.
Los establecimientos de los Roca en Girona y alrededores
El bar Normal se suma a los diversos establecimientos que tienen los hermanos Roca en Girona y alrededores: al margen de El Celler de Can Roca (con tres estrellas Michelin, y que este año celebra su 40º aniversario) y de Can Roca (el establecimiento de sus padres, donde empezó todo), ambos en Taialà, están el espacio de banquetes y eventos Mas Marroch, en Vilablareix; el hotel Esperit Roca en la fortaleza de Sant Julià de Ramis (donde tienen los restaurantes Esperit Roca, con una estrella Michelin, y Fontané); el bar de vinos Vii en la plaza del Vi; la heladería, la confitería y la bikineria Rocambolesc en las calles de Santa Clara y de Hortes; el hotel y la tienda Casa Cacao y el bar Cacao en la plaza de Catalunya; y el restaurante Normal en la plaza de l'Oli.
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