Pasteles y dulces para chuparse los dedos: la pastelería de Lloret con mejores reseñas en Google

Lloret de Mar, un municipio catalán de la provincia de Girona, en la comarca de La Selva, es conocido como uno de los principales núcleos turísticos de la Costa Brava. Destaca especialmente por su intensa vida nocturna, playas de aguas cristalinas y un rico patrimonio cultural que incluye el modernismo y el Castillo de Sant Joan. Así, se trata de en destino diferente que combina el ocio joven con turismo familiar y cultural.

Lloret quizá no destaca por su cultura pastelera, pero eso no significa que no tenga maravillas ocultas entre sus calles. Afortunadamente, Google y otros buscadores o aplicaciones permiten descubrir una de las pastelerías mejor valoradas del municipio.

"Una pastelería que pone el alma en cada encargo"

'Pastelería Kapriz' es la mejor puntuada del municipio entre las reseñas de Google, con una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas. El local se caracteriza por sus tartas personalizadas por encargo y por sus diseños únicos y adorables.

Se trata de una pastelería de autor y con más de 12 años de recorrido en Lloret de Mar. Contrariamente a lo que muchos creen, no es un lugar en el que encontrar una vitrina llena de pasteles, sino que cada creación nace desde zero por encargo en el obrador, con ingredientes seleccionados y cuidando cada detalle.

En su página web se definen como "una pastelería que pone el alma en cada encargo", en la que ofrecen atención personalizada, calidad en los productos y un diseño artesanal con acabados originales, detalles únicos y personalizados.

Elaboraciones para ocasiones especiales

Sus preparaciones son variadas y muy completas: tartas, galletas, y dulces más modernos como cupcakes, cakepops y cakesicles son algunos de los prodcutos que ofrecen en su amplio catálogo.

Pero lo que más destaca son sus preparaciones pensadas para momentos especiales como tartas de boda, cumpleaños y fiestas de bienvenida a un bebé (popularmente conocidas en la forma inglesa 'Baby Shower') de los bebés.

Para las tartas de boda, ofrecen un diseño que refleja la esencia y la historia de cada pareja, con detalles únicos que hablan del amor.

En cuanto a los pasteles de cumpleaños crean elaboraciones divertidas, llenas de color o sorprendentes que se pueden adaptar a cualquier edad y personalidad, desde unas más pequeñas y sencillas a otras con más de un piso de altura y unos decorados especiales.

Ahora, las fiestas que están de moda son las de revelación de género ('Gender Reveal') o de bienvenida al bebé. Consiste en una celebración durante el embarazo donde los futuros padres anuncian el sexo de su bebé o, simplemente, celebran la llegada de un nuevo invitado a la familia. Para descubrirlo, en muchas ocasiones se hace una tarta que esconde en el interior un color asociado con el género, generalmente el azul para niño y el rosa para niña. En la 'Pastelería Kapriz' pretenden acompañar un momento tan especial como la llegada de un bebé haciendo lo propio.

La opinión de algunos usuarios

En las reseñas de Google, con cerca de las cinco estrellas, se posiciona como la mejor pastelería de Lloret de Mar. Sus clientes habituales o puntuales han dejado opiniones muy completas y más que satisfactorias.

"Si buscas un sitio en Lloret de Mar donde te hagan tartas a tu gusto para ocasiones especiales o para darte un gusto, este es el sitio que buscas, sin duda. Nos hicieron una tarta fresca de queso totalmente a medida deliciosísima. También venden porciones sueltas de tarta de todo tipo: nata y fresas, bizcocho de vainilla, coco...".

"El pastel superbonito (sencillo y elegante como me gusta) y delicioso. Además, la comunicación con ellas fue muy buena y rápida a través del WhatsApp."

"No solo quedarás impresionado por sus tartas, sino que también disfrutarás de una encantadora atmósfera y un servicio de alta calidad. La propietaria es extremadamente amable y atenta, dispuesta a responder a cualquier pregunta y cumplir con cualquier solicitud". La misma usuaria añade: "me sentí como una cliente valiosa y tuve una experiencia increíble. La tarta que hicieron para nuestra ocasión no solo fue increíble en sabor, sino que también fue una obra maestra en cuanto a su diseño magnífico y elegante, que fue un auténtico placer ver".

Horario y ubicación

Para solicitar alguno de los servicios de la pastelería solo hace falta ponerse en contacto con los encargados, ya sea presencialmente en el mismo establecimiento, o a través de la página web, el teléfono o las redes sociales.

El local de 'Pastelería Kapriz' se encuentra en el número 15 del Carrer de Pere Codina i Mont, en Lloret de Mar, Girona.

El horario de apertura es: de lunes a sábado de 9:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 19:30 h.