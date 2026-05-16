"La mejor pastelería de Blanes": los dulces con mejores reseñas en Google

Blanes, un municipio catalán de la provincia de Girona, en la comarca de La Selva, es conocido como uno de los principales núcleos turísticos de la Costa Brava. Destaca especialmente por ser el "Portal de la Costa Brava", que marca el inicio de la zona turística, además de por sus calas, sus largas playas, y sus dos reconocidos jardines botánicos. Así, se trata de un destino que equilibra el turismo de sol y playa con un entorno natural y una rica cultura local.

Pese a que no es conocido por su cultura pastelera, no significa que no tenga maravillas ocultas entre sus calles. Afortunadamente, Google y otros buscadores o aplicaciones permiten descubrir una de las pastelerías mejor valoradas del municipio.

No es una simple cafetería

'Sa Riera Fleca Cafetería & Pastelería' es la mejor puntuada del municipio entre las reseñas de Google, con una valoración de 4,8 sobre 5 estrellas. El local se caracteriza por su pastelería artesanal y por sus desayunos, con todo tipo de bollería.

Se trata de una pastelería abierta desde hace aproximadamente 3 años en Blanes. En esta se ofrece una gran variedad de productos de todo tipo, por lo que se ha convertido en un lugar de referencia para quienes buscan un desayuno para chuparse los dedos.

'Sa Riera' no es una simple cafetería, sino que es un lugar donde convergen la calidad de los productos con un excelente servicio, ofreciendo una experiencia memorable.

Elaboraciones de todo tipo

En sus redes sociales muestran que sus preparaciones son variadas y muy completas: alfajores, buñuelos o mousse, son algunos de los productos que ofrecen en su amplio catálogo.

Pero lo que más destaca son sus pasteles artesanos pensados para cualquier ocasión, los más típicos son: 'carrot cake', 'lemon pie', tarta de manzana, bizcochos de chocolate o de vainilla, con sabor a Kinder Bueno o a galletas Lotus.

También dependiendo de la época del año hacen elaboraciones como panellets, cocas de Sant Joan o roscones de Reyes.

Los desayunos también son un gran atractivo para los clientes de 'Sa Riera', en el local se puede disfrutar de un buen café o zumo natural con dulces como galletas, napolitanas, cruasán o ensaimadas, entre muchos otros productos.

La opinión de algunos usuarios

"Me ha encantado!! Ideal para comenzar la mañana con todo. Lugar muy limpio, ambiente tranquilo, café delicioso y atención inmejorable. Si os gusta lo dulce, tenéis que probar los cañones de dulce de leche y los alfajores de maicena".

"La mejor pastelería de Blanes"

"Un lugar ideal para estar tomando café y sus dulces deliciosos. Tienen carta de té y muchas otras cosas. Trato excelente, profesionalidad, amabilidad y rapidez. Local muy acogedor".

"Todo increíble. El mejor servicio de Blanes"

Horario y ubicación

Para solicitar alguno de los servicios de la pastelería solo hace falta ponerse en contacto con los encargados, ya sea presencialmente en el mismo establecimiento, o a través del teléfono o las redes sociales.

El local de 'Sa Riera' se encuentra en el número 35 de Rambla de Joaquim Ruyra, en Blanes, Girona.

El horario de apertura es: de lunes a sábado de 7:00 h a 20:30 h y los domingos de 7:00 h a 14:30 h.