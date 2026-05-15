Concurso solidario de paellas en La Rambla (y otros planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Concurso solidario de paellas en La Rambla (Barcelona, 16 de mayo)

La Fundación Esclerosi Múltiple y la asociación Amics de La Rambla organizan la cuarta edición del concurso solidario de paellas en La Rambla. La iniciativa quiere dar visibilidad y sensibilizar a la sociedad sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica autoinmune que todavía no tiene cura y con la que conviven cerca de 12.000 personas en toda Catalunya. La cita tendrá lugar a partir de las 12 horas en la zona de la Rambla de Santa Mónica y tendrá un jurado formado por cocineros como Ada Parellada (Semproniana) y Raül Balam (Moments), que darán consejos a los participantes para hacer la mejor paella. Todos ellos estarán acompañados por la actriz Lloll Bertran. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar los diversos proyectos de la Fundación Esclerosi Múltiple, que tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con la enfermedad ofreciendo servicios de neurorrehabilitación, y para promover la investigación científica que combate esta enfermedad que todavía no cura.

BCN en las alturas (Barcelona, hasta el 17 de mayo)

La Torre Bellesguard, proyectada por Gaudí, acoge un mercadillo en el que la gastronomía es uno de los grandes reclamos. Macambo es una de las novedades de este año, con una propuesta de alta cocina peruana. También se pueden probar las empanadas argentinas de La Fábrica, los aperitivos tradicionales reinventados de Only Granel, el Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, madurado más de 18 meses y galardonado como Mejor Queso del Mundo 2025 en los World Cheese Awards, los bocadillos a la catalana de Tapabocas, los 'cheese cakes' de La Iaia Artesana, los pasteles portugueses de Real Nata y los helados de 2Fantastick, elaborados sin aditivos ni conservantes. Para beber, hay birras de Cervezas Alhambra, vinos de Marqués de Atrio, ginebras botánicas de 100 & Nomore y el digestivo a base de mandarina Marincello. Las entradas cuestan a partir de 6 € (niños menores de 12 años, gratis).

Valls Va de Vins (Valls, hasta el 16 de mayo)

Valls Va de Vins es una propuesta lúdica y gastronómica que convierte la población del Alt Camp en un lugar donde gozar de la gastronomía local, los vinos de la DO Tarragona y la música en directo. Esta 12ª edición, que se celebrará en la plaza del Pati, cuenta con la participación de siete bodegas de la denominación de origen que darán a probar más de una treintena de referencias: Societat Agrícola de Valls, Mas Bella, Mas Amfres, Cellers Blanch, Adernats-Vinícola de Nulles, Celler Pallarades y Vives Ambrós. Los visitantes podrán maridar los tragos con las propuestas de media docena de establecimientos locales: Barbar, Cal Cesc, Ecliss, Incògnit, Licorera y Portal 22. Como novedad de este año, las 300 primeras personas que compren en establecimientos de Valls el 15 y 16 de mayo por un importe de 10 o más euros obtendrán una degustación de vino gratuita, presentando el recibo en los puntos de venta de tíquets de la feria.

El espárrago blanco a la brasa con 'velouté' de azafrán, crema de avellana y caviar de sésamo que sirve Público para la ruta del espárrago de Navarra. / El Periódico

Ruta del Espárrago de Navarra (Barcelona, hasta el 31 de mayo)

La tercera edición de la Ruta del Espárrago de Navarra, impulsada por el sello Reyno Gourmet, cuenta con 38 restaurantes en Barcelona, que ofrecerán hasta el 31 de mayo platos con este producto: Hofmann, Mae, 5 Hermanos, 1881 per Sagardi, Alba Granados, Alma, Atipical, Bar Escocés, Pimentel, Vint-i-quatre, Bellafila, Bodega Borràs, Camarasa El Rebost, Carballeira, El Rosetó (Sant Cugat del Vallès), El Tribut, Erre & Urrechu, Euskal Etxea Taberna, Gurí, Igueldo, Irati, Izarra, La Esquina, Lombo, Maitea, Nectari, Nuara, Público, Pura Brasa, Sagardi Argenteria, Sagardi, Somni, Suculent, Telefèric, Tragaldabas, Upper Diagonal, Virens y Volta.