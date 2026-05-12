'Vibra', la nueva heladería de Barcelona que se coló en la rúa del Barça y enamoró a Lewandowski y Szczęsny

Unas 750.000 personas, según la Guardia Urbana, tiñeron de azulgrana las calles de Barcelona este lunes para acompañar la rúa de los jugadores del Barça y celebrar la segunda Liga en dos años bajo la dirección de Hansi Flick, que tuvo más valor al ser conquistada el día anterior en el Spotify Camp Nou frente al Real Madrid.

Lewandowski y Szczęsny fueron los grandes protagonistas de la rúa, lanzando besos y saludos a la afición y apropiándose de las bromas de los culés. Sentados en la parte delantera del autobús, captaron todos los focos con cánticos como "¡Joan Garcia es de La Masia!" o "¡Szczesny fumador!", con un 'vapper' en la mano e incluso ondenado la bandera independentista. Y cunado llegó la hora de la merienda, la dupla polaca tampoco decepcionó y viralizó a 'Vibra', la nueva heladería que acababa de nacer en la ciudad condal, creada por cuatro amigos de Barcelona.

'Vibra' abrió sus puertas el 8 de mayo en la calle Enric Granados, en pleno Eixample . Pero tan solo tres días después, la celebración de la liga azulgrana - con miles de aficionados- ya les ha catapultado a la fama y decenas de fotografías de los dos jugadores azulgranas, con sus helados, ya se han viralizado en redes sociales.

Los socios del negocio no perdieron esta gran oportunidad y no escatimaron en esfuerzos para colarse en la rúa del Barça. En un vídeo compartido en redes sociales muestran cómo lograron situarse en las primeras en la fila y consiguieron que la policía entregara sus helados a la plantilla que dirige Hansi Flick. Lewandowski y Szczęsny no desperdiciaron la oportunidad y disfrutaron de los helados de 'Vibra', una gran bandeja con helados de chocolate y fresa, con la que fueron fotografiados por el club.

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Los dibujos visibles en las tarrinas están creados por gente del barrio, que hizo diseños con algunos detalles que les recordaban a Barcelona.