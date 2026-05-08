Dos planazos gastro para el finde: un festival dedicado a los tacos y la Ruta del Espárrago de Navarra

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Participantes del Reto Picante de una edición anterior del Taco Fest. / El Periódico

Taco Fest (Barcelona, hasta el 3 de mayo)

El Taco Fest celebra su cuarta edición en una nueva ubicación, la Antiga Fàbrica Damm. Allí se ofrecen casi 50 tacos, desde los más tradicionales a los más creativos, incluyendo sin gluten y veganos. Los sirven La Mafia Mexicana, Tacos Guzmán, Tope, El Mangood, El Pinche Jerry, Herencia, Warike, Adelita Botanero, Piñata Cantina, Tacos Muñoz, Salsa Street Food, Blu Bar, Silly Goose y Mexterra. El contrapunto dulce lo pone la heladería La Nonnarella. También hay espectáculos de lucha libre, actuaciones de mariachis, música de 'dj', un Reto Picante, catas de mezcal y artículos de folclore y curiosidades como máscaras de lucha libre, catrinas o textiles de La Revuelta y Fantastik Bazar. La entrada cuesta 6 euros (gratis para menores de 12 años) y cada taco, entre 3 y 6.

El espárrago blanco a la brasa con 'velouté' de azafrán, crema de avellana y caviar de sésamo que sirve Público para la ruta del espárrago de Navarra. / El Periódico

Ruta del Espárrago de Navarra (Barcelona, hasta el 31 de mayo)

La tercera edición de la Ruta del Espárrago de Navarra, impulsada por el sello Reyno Gourmet, cuenta con 38 restaurantes en Barcelona, que ofrecerán hasta el 31 de mayo platos con este producto: Hofmann, Mae, 5 Hermanos, 1881 per Sagardi, Alba Granados, Alma, Atipical, Bar Escocés, Pimentel, Vint-i-quatre, Bellafila, Bodega Borràs, Camarasa El Rebost, Carballeira, El Rosetó (Carretera de Rubí, 107, Sant Cugat del Vallès), El Tribut, Erre & Urrechu, Euskal Etxea Taberna, Gurí, Igueldo, Irati, Izarra, La Esquina, Lombo, Maitea, Nectari, Nuara, Público, Pura Brasa, Sagardi Argenteria, Sagardi, Somni, Suculent, Telefèric, Tragaldabas, Upper Diagonal, Virens y Volta.