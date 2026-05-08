Mejores locales
Los restaurantes de Terrasa que aparecen en la Guía Michelín: "Es un homenaje a la cocina de nuestras abuelas"
La oferta gastronómica se ha convertido en uno de los principales atractivos de la ciudad
Los mejores restaurantes de Terrassa que vale la pena probar
Restaurante L’Indret: alta cocina pequeña en un callejón (y qué gran tortilla)
Neus Castellet
El amplio abanico de restaurantes que posee Terrassa ha convertido a la cocapital del Vallès Occidental en una de las ciudades con mejores opciones gastronómicas de Catalunya. Cinco locales de esta ciudad han formado parte en los últimos años de la Guía Michelín, convirtiéndose en uno de los atractivos de esta población.
La última incorporación
El restaurante 'Casa Nita' se suma a los otros cuatro locales que ya habían sido reconocidos en la Guía Michelín. "Surge de nuestras abuelas, es un homenaje a todas ellas y a la tradición y la cultura de una época antigua", describen en su página web. Y es que este curioso proyecto solo tiene 18 metros cuadrados y no tiene fogones: "no tenemos cocina, utilizamos técnicas antiguas para cocinar".
"La limitación de espacio les obliga a trabajar siempre con producto fresco (lo compran a diario en el ya centenario Mercat de La Independència, cruzando la calle) y, curiosamente, no tienen fogones ni cocina caliente como tal, pues terminan los platos con soplete, sandwichera, Thermomix al vapor...", detalla la Guía Michelín. "Esta es una experiencia gastronómica diferente pero muy interesante, con elaboraciones bien hechas y llenas de personalidad. ¿Una recomendación? Prueba la Coca de cristal crujiente de la Artesanna, berenjena, crema de queso de la Frasera y romesco verde", finalizan.
Vapor Gastronòmic
Vapor Gastronòmic se ha asentado en la Guía Michelín, donde ha aparecido durante ocho años consecutivos. Con la distinción de Bib Gourmand, que recoge los mejores restaurantes y al mejor precio, este establecimiento de Terrassa se ha consagrado con este prestigioso premio desde 2017. Los productos de proximidad son la base de este local de cocina mediterránea, que siempre ha buscado "la excelencia". El nombre de este establecimiento está relacionado con la importante industria de la ciudad en el siglo XIX, y su local también está ambientado con esta idea. "Nuestra identidad está relacionada con la brasa, el aroma del carbón. Es el nexo de unión con nuestra ciudad de tradición textil es algo que nos llena de orgullo", reconocen en su web.
"Con la cocina a la vista, y una carta tradicional actualizada en la que los platos a la brasa son los auténticos protagonistas, siempre procurando potenciar los productos "Km. 0" o de proximidad", explicó la Guía Michelín al volver a incluir en su guía este nombre.
En este 2024 han protagonizado una nueva etapa con el fichaje de dos nuevos socios, Marco Dinarès y Belén Lapeña, que quieren expandir el negocio y ya han abierto un nuevo local en Tenerife.
El Cel de les Oques
El céntrico restaurante El Cel de les Oques es uno de los locales más icónicos de Terrassa, y ha estado presente en la mención Bib Gorumand de la Guía Michelín desde 2014. "La pareja propietaria, con Imma en la sala y Sergio tras los fogones, apuesta por una cocina tradicional actualizada que, en lo posible, trabaja con productos ecológicos y de proximidad, procurando además rescatar las recetas olvidadas en las masías cercanas para ponerlas al día", definen desde este reconocido premio.
"Un ambiente distinguido y moderno donde disfrutar de un trato cuidadoso y una cocina actual", definen en su página web. "Ofrecemos una cocina donde la materia prima es eje central y dónde, tratándola con todo el respeto, encontramos formas originales y divertidas donde encontrar el sentido del disfrutar comiendo", añaden. En su carta ofrecen dos menús degustación distintos, 'Festival estival' y 'especial Vallès'.
Bodeguilla
Este emblemático restaurante de Terrassa, ha aparecido por segundo año consecutivo en la Guía Michelín, posicionándose como uno de los mejores establecimientos de la ciudad. "Sorprende por sus cuidadas instalaciones, con un claro protagonismo de la madera. Cocina de mercado de corte tradicional, rica en texturas y de sabores bastante marcados", han escrito desde el premio.
"La cocina del Restaurante La Bodeguilla es una cocina innovadora, tradicional y también de mercado donde escogemos el producto más fresco y de proximidad que nos permita diseñar creaciones gastronómicas y ofrecer el mejor a nuestros clientes", afirman en su página web.
Colmado 1917
Ubicado en el barrio de Ca n’Aurell, Colmado 1917 ofrece una exquisita comida tradicional que le llevó a formar parte de la Guia Michelín en 2023 y 2024. "Minúsculo y sencillo local que emana la esencia de los colmados decimonónicos. Defienden la integridad del producto, por eso practican una cocina de mínima intervención", recoge este premio. Y es que, una de las particularidades de este restaurante es que rechazan mecanismos industriales y apuestan por "los productos elaborados manualmente" y proponen "una gastronomía doméstica que realizamos con utensilios simples para transportar al comensal a la raíz de nuestra historia".
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
- Competencia plantea limitar la cantidad de autoconsumo que se vierte a la red para prevenir 'desequilibrios' como el del 28A
- La Seguridad Social permite en 2026 cobrar el ingreso mínimo vital y el paro aunque el beneficiario viva con sus padres
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso