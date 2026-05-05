Barcelona buena y barata: Atrium Cafè, el restaurante inesperado que está dentro de un teatro

De vez en cuando la vida cocina sorpresas, como encontrar un restaurante en la entrada de una sala de teatro. La entrada, el 'hall', no sé cómo llamarlo. Lo cierto es que para acceder a la taquilla y la sala tienes que atravesar el espacio de mesas, sillas y barra, así que restaurante y teatro son inseparables, como el marmoleado de la carne de 'wagyu', están físicamente integrados. Oriol García y Jordi Ribot son el binomio pensante que ha imaginado este espacio como un lugar de encuentro entre ambos mundos, que ciertamente comparten 'performatividad' y puesta en escena.

Atrium Cafè by Binomi Consell de Cent, 435. Barcelona Tf.: 687.910.633 atrium.cat/ca/atrium-cafe.html Patatas al 'caliu': 6 € Ensaladilla: 7 € 'Brioch' de carrillera: 17 €

Esta mente bicéfala practica una cocina golosa, directa y divertida. El dueto se formó hace tres años en las cocinas de Casa Seat. Cabalgaban entonces a lomos de producciones enormes para nutrir un número ingente de comensales. Ahora habitan el extremo opuesto, el de una cocina menuda, casi personalizada e individual. La carta está escrita a mano sobre una página de libreta arrancada a la espiral, todavía luce los agujeros 'espeluchados'.

Patata al 'caliu' con salsa brava 'arromescada' de Atrium Cafè by Binomi. / Òscar Gómez

Donde Oriol pone el 'seny', Jordi inflama la 'rauxa' y el resultado es una cocina de apariencia sencilla, elaboración pausada y pensada para facilitar el consumo comunitario. La ensaladilla es ligeramente acidulada por la presencia en la mayonesa de mostaza a la antigua y el juguito de las piparras. La anchoa la sirven sobre finísimo pan sardo 'carasau' y mantequilla (ahumada en casa). Es un bocado-espectáculo de carnosidad 'umami' sobre humo graso y crujiente milimétrico.

Muerdos 'poti-poti'

Proponen muerdos 'poti-poti' ('chips', fuet en lonchas, aceitunas y queso en cubos medianos) que sirve pensando en compartir y seguir comiendo con la mano. Es un bocado que, en el fondo, recuerda a una macedonia de lo salado. No rehúyen el camino del guiso, aunque lo reconducen hacia un formato entre panes para degustar con la mano.

'Brioche' de botifarra 'esparracada' de Atrium Cafè by Binomi. / Òscar Gómez

Ahora cuando guisan 'galta', se permiten la felicidad hacerlo con calma. La escasez hecha virtud: es el privilegio de la atención de quien cocina en muy pocos metros cuadrados. Las butifarras las traen de Lleida, las planchan y las guisan ligeramente con cerveza, 'esparracadas'.

También, como pasa con las 'galtes', terminan empanadas entre gruesas rebanadas de 'brioche' ligeramente tostado. Es una apuesta por la informalidad. Probablemente también por favorecer la comodidad de quien quiere compartir: muchos de los clientes lo son porque se quedan a cenar tras la obra de teatro.

"Una sensibilidad distinta a la de otros restaurantes"

Esto construye un ambiente relajado de personas trabajando la mandíbula tras haber trabajado el magín. Oriol reconoce que “es un ambiente particular, hay una sensibilidad distinta a la de otros restaurantes donde hemos trabajado”.

Las patatas son al 'caliu', cubiertas con 'allioli' y salsa brava 'arromescada' (ñora y cayena en lugar de tomate). Jordi hace aterrizar en la mesa un plato en construcción, cazuelita con crema de marisco a la que suma gambas al ajillo y bacalao fresco. Esta mente dual no para, aunque no sé hasta qué punto hace falta sumar más cosas al terciopelo que viaja en la cuchara.

La ensaladilla de Atrium Cafè by Binomi. / Òscar Gómez

Juguetean con las combinaciones canónicas: la sobrasada que traen de Menorca la extienden sobre una tostada y funden encima tacos de queso brie. Bañan en el último momento con miel que aromatizan con romero y tomillo. Para ser uno en cocina, no sé de dónde saca Jordi el tiempo para tanta elaboración detallada.

Oriol nos acerca a la copa una botella de Baluard, vino blanco de montaña (Montseny) que da pistas de por dónde camina la oferta de bodega. Para el final, postre con fruta (yogur con naranja sanguina) y versión cremosamente helada del 'pa amb oli, sal i xocolata'.