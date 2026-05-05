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¡Atención, gurmet!

Paco Pérez monta un 'catering' con el Hotel Arts que puede incluir una experiencia audiovisual (y otras noticias gastro)

Te contamos lo que pasa en el mundillo gastro en estos 'flashes'

Un menú degustación 'maridado' con un audiovisual inmersivo (y otras noticias gastro)

Sábados con arroz de Paco Pérez en Enoteca (y otras noticias gastro de menús)

'Recordando a Gaudí', el mosaico de atún y algas, gamba, quisquilla, erizo, zamburiña y caviar de Horitzó, el 'catering' que han puesto en marcha Paco Pérez y el Hotel Arts.

'Recordando a Gaudí', el mosaico de atún y algas, gamba, quisquilla, erizo, zamburiña y caviar de Horitzó, el 'catering' que han puesto en marcha Paco Pérez y el Hotel Arts. / Àlex Froloff

Ferran Imedio

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El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Los guisantes lágrima del 'catering' que han puesto en marcha Paco Pérez y el Hotel Arts.

Los guisantes lágrima del 'catering' que han puesto en marcha Paco Pérez y el Hotel Arts. / Àlex Froloff

Horitzó, el 'catering' de Paco Pérez y el Hotel Arts que puede incluir una experiencia audiovisual

El atrio del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) acogió la cena de presentación de Horitzó, el nuevo servicio de 'catering' de alta gastronomía impulsado por Paco Pérez y Hotel Arts que ofrece a medida para celebraciones sociales y corporativas, incluso con experiencia audiovisual a partir de 315 € el cubierto (para un mínimo de 50 personas, aunque puede bajar a 150 si es para una mesa de 8-10 comensales). Se sirvieron canapés como la tarta fina de almendra, espárrago y caviar; la navaja en escabeche y la almeja en fondo verde de mar, y platos como el mosaico de atún y algas, gamba, quisquilla, erizo y zamburiña, con caviar, matices de 'koji' y 'wasabi'; los guisantes lágrima sobre fondo marino; el solomillo de 'wagyu' con salsa Café Barcelona, y el tocinillo de 'trompetes de la mort', 'mató', helado de 'yuzu' y 'wasabi' y salsa 'suzette'. Horitzó incluso cuenta con el cava de larga crianza Llindar, un 100% xarel·lo creado por por el enólogo de Codorníu, Bruno Colomer, junto al chef especialmente para este proyecto.

El ágape del museo, para 64 comensales, también sirvió para recorrer el universo del chef con la exposición 'Exploracions a la Mar d’Amunt', y la experiencia inmersiva audiovisual 'Un viaje al universo culinario de Paco Pérez' (2026), pieza de la agencia de arte digital Landscapes y el estudio creativo blit.

El 'bartender' Borja Insa, elegido el mejor de España en 2024, se instala en el Hotel Torre Melina Gran Meliá con la coctelería Entre Cielos.

El 'bartender' Borja Insa, elegido el mejor de España en 2024, se instala en el Hotel Torre Melina Gran Meliá con la coctelería Entre Cielos. / El Periódico

El 'bartender' Borja Insa, elegido el mejor de España en 2024, sirve sus cócteles en Entre Cielos (Hotel Torre Melina Gran Meliá)

Torre Melina Gran Meliá ha inaugurado Entre Cielos by Borja Insa, con la firma del Mejor Bartender de España 2024. La propuesta se construye a partir de cócteles concebidos como una historia bajo el lema 'Nos enseñaron a no jugar con la comida, pero nunca dijeron nada de la bebida'. Así, propone romper las reglas establecidas a partir de la creatividad, la experimentación y una visión gastronómica. La carta se estructura en distintos momentos del día -del amanecer al anochecer-, donde cada bloque presenta creaciones que evocan estados, paisajes y emociones. Desde propuestas frescas y aromáticas hasta elaboraciones más complejas que incorporan elementos inesperados como 'foie', coco, té, especias o destilados infusionados; ingredientes locales; técnicas innovadoras; conceptos estéticos y referencias gastronómicas. A ello se suman reinterpretaciones de clásicos y combinados sin alcohol. La propuesta se completa con una carta gastronómica pensada para compartir.

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Miquel Torres Maczassek entrega el trofeo del Torres Brandy Zero Challenge a la 'bartender' Camila Flechas, de Alquímico (Cartagena de Indias).

Miquel Torres Maczassek entrega el trofeo del Torres Brandy Zero Challenge a la 'bartender' Camila Flechas, de Alquímico (Cartagena de Indias). / El Periódico

Un programa de educación en una coctelería gana los 30.000 € del Torres Brandy Zero Challenge

Camila Flechas, 'bartender' de Alquímico (Cartagena de Indias) ha ganado la cuarta edición del Torres Brandy Zero Challenge, obteniendo así los 30.000 € de premio para dar vida a su proyecto, la 'Escuela de Hospitalidad Alquímico'. Representando a Colombia en la final global celebrada en Barcelona, recibió las máximas calificaciones del jurado, que valoró la idea, la sostenibilidad, el plan de negocio y el crecimiento futuro de todas las propuestas presentadas. La innovadora iniciativa de Flechas acabó siendo la vencedora: se trata de un programa de educación en hostelería que prepara a jóvenes de entre 17 y 25 años en riesgo de exclusión social para desarrollar su carrera en el sector hostelero; se les ofrece una educación teórica y un itinerario práctico a través del trabajo remunerado en Alquímico, 11º de la lista de The World’s 50 Best Bars de 2025.

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