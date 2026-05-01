Un festival dedicado al cruasán de... torrezno, Drácula o tiramisú (y otros buenos planes gastro para el puente)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas tres que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Una pareja, en una edición anterior del festival dedicado al cruasán Croiss & Fest. / El Periódico

Croiss & Fest (Barcelona, hasta el 3 de mayo)

El Poble Espanyol acoge la segunda edición del festival Croiss & Fest, consagrado al cruasán: se pueden probar todo tipo de ejemplares, asistir a talleres con chefs, participar en concursos y sorteos... Todo ello, con música en directo, sesiones de 'dj' y una zona de juegos infantiles. Hay dos premios al Mejor Cruasán de Barcelona, el del jurado y el del público. Bubó Barcelona (cruasán de tiramisú); Cruixent Barcelona (cruasán Blanca Passió); Ochiai (cruasán Berry Bliss), El Secreto de Ciscu (cruasán Dràcula); La Cantonada Forn & Pastisseria (cruasán de chocolate y torreznos); Brunells (cruasán de pistachos), El noi del pa sense gluten (cruasán de almendra), y Mervier Canal (cruasán MonkeyBread). También hay otras propuestas gastronómicas como 'burgers', tortillas y bikinis elaborados con pan de cruasán, un mercadillo con cafés de especialidad, 'matcha', té y opciones de 'street food' de Casa Rafuel, Les Truites, Jenkin's, Cheek's, Jon Cake, Go-Go Cream, Tartas Bastante Majas y Delacrem. Las entradas están disponibles en croissand.com y en poble-espanyol.com

GastroGavà (Gavà, hasta el 3 de mayo)

Coincidiendo con los días centrales de la 71ª Fira d'Espàrrecs, GastroGavà ocupa la plaza de Jaume Balmes de Gavà como espacio gastronómico de referencia dentro del recinto ferial. Durante estos días, el público podrá degustar las tapas preparadas por los restaurantes participantes, todas ellas con el espárrago blanco de Gavà como protagonista. El espacio se completará con 'showcookings' y talleres gastronómicos.

El maestro pastelero Eric Ortuño. / Instagram

Tea Time del International Meet Pastry (Barcelona, 3 de mayo)

Relais Desserts, cofradía cuyo principal objetivo es llevar la alta pastelería francesa a los cinco continentes, celebra por primera vez el International Meet Pastry en Barcelona. Entre los más de 80 miembros procedentes de 19 países figuran 'cracks' como Pierre Hermé, Iginio Massari, Michel Belin, Norihiko Terai y Fabrizio Galla y, en España, Jacob Torreblanca, Miguel Moreno, Oriol Balaguer y Eric Ortuño (L'Atelier). Uno de los momentos cumbre del encuentro será un Tea Time a las 16.30 horas, en el Hotel SLS Barcelona. Allí, cada maestro pastelero montará una mesa con 60 piezas de bollería, repostería y pastelería dulce y salada. También habrá una exhibición con piezas de chocolate.