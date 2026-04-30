El Grand Depart del Tour en Barcelona también tiene su parte dulce: pasteles inspirados en los maillots

Faltan poco más de dos meses para que Barcelona acoja unos de los acontecimientos deportivos de más magnitud y éxito mundial. El próximo 4 de julio, la capital catalana será el escenario donde se dará el pistoletazo de salida para el Tour de Francia, el conocido como Grand Départ.

El Ayuntamiento de Barcelona, que quiere conectar el deporte, la gastronomía y el comercio local, ha impulsado una propuesta para conseguir este objetivo, en el que ha incluido al Gremi de Pastisseria de Barcelona.

Tres pasteleros y una iniciativa

La iniciativa se presentó el pasado día 14 en el 'village' del Barcelona Open Banc Sabadell, con la participación de tres grandes figuras del sector de la pastelería catalana: Lluc Crusellas (reconocido en el World Chocolate Masters 2022), David Gil (líder de las pastelerías Gil en Llívia, Girona) e Ivan Prats (responsable de Dolços Alemany en Amposta, Tarragona).

Los tres representan a las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona, los territorios por los cuales transcurrirán las primeras etapas del Tour de este año.

La colección está formada por cuatro pasteles individuales que reinterpretan los colores de los maillots más emblemáticos de la vuelta francesa con una apuesta a los sabores mediterráneos.

De cuatro colores diferentes

El pastel amarillo se inspira en el maillot que recibe el líder de la carrera y lleva el logotipo del Tour en negro. El interior es de limón con un sabor fresco. El de color blanco con puntos rojos recrea el maillot del premio de la montaña y está elaborado con nata y fresas del Maresme (Barcelona).

El pastel verde recuerda al maillot que consigue el líder de la clasificación por puntos y apuesta por el pistacho como ingrediente principal. Por último, está el pastel de color blanco, dedicado al mejor ciclista joven, que es una genovesa de almendra (un tipo de bizcocho de origen francés) cubierta con chocolate blanco.

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La receta no es un secreto

Se quiere conseguir que las pastelerías de todo el territorio catalán consigan replicar estas cuatro tartas los días de celebración del Tour de Francia en Catalunya, del 4 al 6 de julio. También se proporcionará la receta a los establecimientos de restauración que quieran sumarse a la iniciativa.