Muere Josep Bullich, uno de los chefs históricos de la cocina catalana

La gastronomía catalana está de duelo por la muerte del cocinero Josep Bullich (Oliana, 1948), un hombre tan entregado a su profesión que acabó convirtiéndose en un chef de referencia que trabajó en los mejores restaurantes de su época, además de ser un gran conocedor de la cocina catalana y un estudioso de las modas en la mesa y sus cambios que dio clases de Psicoestética aplicada a los restaurantes.

Comenzó a los 15 años en el Hotel Mar-Edén de Calella, luego saltó a Selva de Mar (Hotel Gal·la Placídia) y después entró en Carballeira (en ese momento estaba considerada como la mejor marisquería de Barcelona). De ahí, con 19 años, a Reno (el más refinado del momento y cantera de grandes cocineros), donde aprendió a las órdenes de Antoni Julià.

Una estrella por su trabajo en Agut d'Avignó

Con 25 años, empezó como jefe de cocina del Hotel Gal·la Placídia, el chef más joven del momento. Allí estuvo un lustro, de 1972 a 1977. Después fue a Agut d'Avignó, de Ramon Cabau (1977-1981), donde se adentró en el mundo de las sopas frías, que fueron toda una novedad, además de los sorbetes de frutas y de flores. Allí llegó a la cumbre gracias a la estrella Michelin que logró en 1978. Fichó por Via Veneto, donde estuvo de 1981 a 1986 e introdujo por primera vez la cocina catalana en un restaurante de lujo.

El siguiente destino fue, en 1987, La Dama, que en los Juegos Olímpicos acogió comidas oficiales a las que asistieron miembros de casas reales y primeros ministros de todo el mundo.

Bullich se jubiló el 23 de diciembre de 2014, el día que La Dama cumplía 28 años abierto. Allí hizo evolucionar las ensaladas tibias, tanto de pescado, marisco como de aves, destacó con los platos de caza (faisán trufado y asado, perdiz con 'rovellons') y amplió el recetario de la cocina de la seta con platos que han traspasado fronteras como las colmenillas rellenas a la crema de trufas, el 'cep' relleno con centolla...